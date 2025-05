Ao melhor estilo vídeo do Pix, Nikolas Ferreira lançou o vídeo dos aposentados. Para falar, é claro, da crise do INSS que se instalou no governo Lula nas últimas duas semanas. Em 24 horas, o vídeo do Nikolas já tem mais de 100 milhões de visualizações no Instagram. E, desta vez, com um efeito extra: uma enxurrada de comentários nas redes de Alcolumbre (a estrela Davi do Senado) e de Motta (o Huguito, que manda na Câmara frigorífica), com pedidos para a instalação da CPI.

A crise do INSS, que já era grave com os descontos fraudulentos nos salários dos aposentados, escalou ainda mais desde ontem, depois que começaram a surgir notícias de que a Polícia Federal também investiga possíveis fraudes no crédito consignado descontado dos aposentados. Só em 2023, a carteira de crédito consignado com base na folha de pagamento do INSS foi de R$ 90 bilhões. (Não significa que a fraude seja de R$ 90 bi, hein, darling? Fica esperto.)