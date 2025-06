Sexta-feira, 06/06/2025 Arte: Marcelo Chello Lacrar ou não lacrar. Eis a questão. Josette Goulart - TixaNews Bolsonaro convoca seus súditos a assistir seu testemunho perante o Xandão. Promete que não vai lacrar. (Qual a graça de assistir, então?) A polícia tenta encontrar Dudu Bolsonaro, investigado por estar fazendo treta nos Estados Unidos, mas ele não responde o zap. (Cadê você, Dudu? Só responde jornalista?) A Zambelli segue em paradeiro incerto e não sabido (e só com 2 mil na conta). (Cadê o dinheiro?) Pesquisa diz que eleitores estão preocupados com a saúde do Lula. E, em Paris, Lula faz pose de jovem sarado. O resumo do #éNoite só está começando. Hoje foi dia de Bolsonaro fazer discursinho em Brasília durante evento do PL Mulher, junto com Michelle. Ele convocou seus súditos, digo, apoiadores, a acompanhar seu discurso, digo, seu depoimento, perante o Xandão na próxima semana. Depois das testemunhas, será a vez dos réus do processo de tentativa de golpe de darem suas versões dos acontecimentos. Mas Bolsonaro garantiu que não vai lacrar quando ao vivo estiver. "O que aconteceu em 2022, com toda a certeza, será falado por mim quando ao vivo estiver no Supremo, os cinco ministros na minha frente, e cobrando. Vale a pena assistir. Conto com a audiência de vocês. Não vou lá para lacrar, para desafiar quem quer que seja." Um bolsonarista me soprou aqui: "então por que eu vou acompanhar?". Aff. Publicidade Alô, Dudu? Você está aí? Quem diria que seria mais fácil para a imprensa encontrar o Dudu do que para a Polícia Federal. (Você sabia que Dudu é policial federal, concursado e tudo?) A vida é assim. Dudu Bolsonaro deu entrevista para a Veja (o presidente da Abril foi até Dallas). Deu entrevista para o UOL (por chamada de vídeo). Mas eis que a PF entrou em contato por e-mail e WhatsApp e Dudu não respondeu. A polícia quer falar sobre a atuação dele nos States contra autoridades brasileiras. Sei lá, de repente a polícia pode fingir que é imprensa? Xandão nos States E por falar em States, o grupo de mídia do Trump e a plataforma de vídeos Rumble entraram com uma ação na Justiça americana contra o Xandão para dizer que eles estão sofrendo muito e perdendo dinheiro por conta das decisões do Xandão (que bloqueou o Rumble no Brasil e pediu retirada de posts). E pedem mais uma vez que as decisões não valham para os Estados Unidos. Detalhe: a decisão do Xandão só vale para o Brasil. Mas as duas redes dizem que a decisão os afeta nos States. Eles já tinham entrado com uma ação para dizer que o Xandão não pode atuar nos Estados Unidos e a juíza meio que disse que o Xandão já não está atuando nos Estados Unidos (tipo, por que essa ação mesmo?) Não quero dizer nada, mas depois da guerra nuclear entre Trump e o Musk Siberiano ninguém se surpreenderia se os novos aliados da Guerra dos Drones fossem Xandão e Musk. Já pensou? Isso sim seria um plot twist de respeito. (E uma dúvida aqui: a sanção que todo mundo fala que o Trump quer fazer contra o Xandão, em que ele não poderia entrar nos Estados Unidos, é na verdade uma sanção contra suas decisões? Ah, gente, já é sexta. Quero ir dormir.) Tchau, querida A Malu Gaspar noticiou hoje que o Huguito Motta quis evitar conflitos com o Supremo e tomou a decisão relâmpago de conceder a licença da função de deputada para Carla Zambelli, na quinta à noite. E por que ele fez isso? É que existia uma potencial controvérsia por conta da ordem de prisão contra Carla Carabina. Quem é deputado federal só pode ser preso sob flagrante. Enfim, sempre um poderia argumentar isso, outro argumentar aquilo. Mas agora ela já está licenciada e fica o dito pelo não dito, até porque a essas alturas ninguém quer lutar pela Zambelli. Além disso, hoje o Supremo decidiu que ela não tem mais como recorrer no processo em que ela foi condenada a 10 anos de prisão (por conta do ataque hacker ao Conselho Nacional de Justiça). Logo, com prisão preventiva ou sem preventiva, ela é mais do que fugitiva neste momento. Precisa cumprir a pena imediatamente. Sumiu o dinheiro da Zambellita E a ordem de bloqueio das contas da Zambelli mostrou que ela tinha pouco dinheiro registrado em suas contas. Uns 2 mil reais. Mais uma pesquisa Quaest A Quaest, que faz pesquisas encomendadas pela Genial Investimentos, mostra que os eleitores estão preocupados com a saúde de Lula. Mais de 65% dizem que este é um tema de apreensão. Lula já está beirando os 80 anos e a questão da idade foi crucial na eleição americana. No caso de Joe Biden, a questão da idade pegou porque ele parecia muito afetado pela idade. Em especial no primeiro debate com Trump, em que ele parecia que iria cair morto a qualquer momento. Eu sei, parece cruel escrever isso, mas foi exatamente esta a sensação que os eleitores americanos tiveram. Foi por isso que os democratas decidiram trocá-lo por Kamala Harris. Não que Trump seja muito mais novo. Vale registrar.

No caso de Lula, ele vira e mexe está indo para o hospital e, dada a experiência americana, existe sim a preocupação de como esse assunto será tratado nas próximas eleições. (Mas nem se compara o estado de Biden com o de Lula.)

Para mostrar que está muito bem, Lula fez hoje pirotecnias em uma exposição de um artista brasileiro em Paris. Certamente, queria mostrar que está muito bem de saúde.

E hoje já é sexta, ninguém está muito afim de mais notícias. Então vou ali mandar um zap para o Dudu Bolsonaro para ver se ele quer entrar na comunidade da Tixa. 