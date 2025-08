Quinta-feira, 31/07/2025 Arte: Marcelo Chello Liberdade de expressão? Só para The Bolsonaros Josette Goulart - TixaNews O que é que vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão, BRASEW? A defesa da liberdade de expressão virou modinha na direita. É argumento para justificar absolutamente qualquer coisa. Lobby por tarifaço e sanção a ministro supremo são só dois exemplos recentes. Mas daí vai um deputado desavisado falar mal do Trump em favor do Xandão e acontece o quê? É expulso do partido!!!! Que Xou da Xuxa é esse, Valdemar? Vem ler, que hoje tem dedo do Xandão. A treta é a seguinte: o deputado federal Antonio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo, resolveu dar uma entrevista logo cedo falando mal do Trump e defendendo o Xandão na história das sanções da Lei Magnitsky (aquela que deixa o Supremo sem cartão e sem visto, e talvez sem zap). Na velocidade da luz, o Valdemar anunciou que estava expulsando o deputado do partido. O PL, para quem é perdido, é o partido do Valdemar Voldemort Costa Neto. Mas também é o partido do Bolsonaro. Eis a justificativa de Valdemar: "A pressão da nossa bancada foi muito grande. Nossos parlamentares entendem que atacar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é uma ignorância sem tamanho." Fiquei aqui pensando com meus botões: "Quem é esse povo da bancada que tem tanto poder de fazer a coisa acontecer em dez segundos?" E o Valdemar completou: "O que precisamos é de diplomacia e de diálogo, não de populismo barato, que só atrapalha o desenvolvimento da nossa nação." (Alguém acrescenta aqui, por favor, aquele meme do John Travolta? Obrigada.) Falou o presidente do partido dos The Bolsonaros, que estão incentivando Trump a acabar com a diplomacia. Publicidade O dedo do Xandão Enfim, você já sabe que aqui eu só faço intriga, né, darling? Então vou fazer intriga com o dedo do Xandão no Itaquerão. Para quem não viu, o querido Alex Silva, fotojornalista do Estadão, foi para o jogo ontem e pegou o supremo Xandão mostrando o dedo do meio para alguém. Fiquei pensando aqui: o que aconteceria com The Bolsonaros mostrando o dedo do meio para o Xandão? Sim, gosto de viver perigosamente, darling. Viva a liberdade de expressão! E a GloboNews informou nesta noite que o Paulo Figueiredo, o neto do ditador Figueiredo que está fazendo lobby junto com Dudu Bolsonaro, começou a ser investigado pela Polícia Federal no mesmo inquérito do Dudu e do Jair (que acabou na tornozeleira eletrônica). O processo é por tentativa de obstrução de Justiça. Quer obstrução maior do que tentar intimidar juízes que estão julgando seu processo? Mas Figueiredo já é figurinha carimbada no Supremo e nunca aconteceu nada porque ele é cidadão americano. (A propósito, ele é o tal cidadão americano que Trump cita para justificar o tarifaço.) Nova ameaça E o Dudu Bolsonaro andou espalhando por aí que a sanção só pegou o Xandão porque eles querem guardar trunfos para dar uma escalada. Eles já sabem que Xandão não vai arregar. Daí vão começar a botar outros "people" nas sanções da Magnitsky. Oi, Xandão! E nesta sexta, às dez horas, estarei acompanhando ansiosamente a sessão suprema que abre o segundo semestre. O que será que o Xandão vai falar, hein? A revista econômica A revista The Economist escreveu hoje que é um exagero completo enquadrar Xandão como violador de direitos humanos. Eles dizem que a tal Magnitsky já foi usada contra generais genocidas e autoridades russas acusadas de assassinato, o que não é o caso do Xandão. Ele foi enquadrado apenas por ser o julgador do caso Bolsonaro na Justiça. Enfim, esse tipo de editorial sempre é importante para o Xandão. Sorte dele que o editorialista não deve ter visto o dedo do Xandão. Xandão, companheiro, queria aquela figurinha do cachorrinho com os olhos esbugalhados que diz: "Qual a necessidade disso?" Pesquisa Trump E enquanto The Bolsonaros estão lá lutando para não irem para a prisão, a população anda descontente com o tarifaço de Trump incentivado por Dudu Bolsonaro. O Datafolha mostrou que 89% dos brasileiros acreditam que o tarifaço vai prejudicar a economia (já sabem em quem o povo vai botar a culpa, né?). Além disso, 57% acreditam que Trump está errado em pedir para a Justiça brasileira que pare o julgamento de Bolsonaro. Mas nem adianta a esquerda ficar comemorando porque o próximo dado mostra que Bolsonaro segue bem. Ao todo, 45% acreditam que Bolsonaro é perseguido. São muitos por cento, darling. Arte: TixaNews E o Alckmin foi promovido MiAlckmin, o agora negociador geral da República, foi promovido. Ele saiu de médico do Ronnie Von para entrevistado VIP da Ana Maria Braga. Nosso vice e também ministro do Desenvolvimento garantiu para a Ana Maria que agora é que o Brasil vai começar a negociar. Trump disse que ia tarifar todas as exportações brasileiras em 50%. Recuou e agora tem uns 35% que vão ser tarifados desse tanto. E Trump também adiou o início da sobretaxa. Pesquisa DataTixa Qual a chance de Bolsonaro se livrar do xilindró depois dessa bagunça toda? Publicidade Alivia aí, Xandão? E o senador Marcos do Val, que meteu o loko e viajou para a Disney mesmo com seu passaporte suspenso pelo Supremo, agora quer voltar para o Brasil e está pedindo para o Xandão que não seja preso. Aff. Se junta lá com o Dudu, Marquito. Marcos do Val é aquele senador que deu uma entrevista para a Veja dizendo que Bolsonaro queria dar um golpe e ele queria contar para o Xandão. Depois voltou atrás e disse que ele era aliado de Bolsonaro nessa e estava só tentando fazer com que Xandão se declarasse impedido de ser o relator dos processos contra Bolsonaro. Delegações estão pedindo para que o Brasil mude a COP30 de Belém porque os preços dos hotéis estão os olhos da cara. Alguém vai ter que agir.