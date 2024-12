Sexta-feira, 27/12/2024 Arte: Marcelo Chello Lira joga batata quente das emendas no colo de Lula Josette Goulart (da redação da TixaNews) É. Não tem jeito, BRASEW. Lira, nosso Arthurzito da Câmara frigorífica, não quer de jeito nenhum divulgar qual deputado indicou qual dinheiro de qual emenda parlamentar para qual lugar. Não consigo entender por que eles querem tanto esconder o que está sendo feito com nosso rico dinheirinho. Vem com a Tixa nesse #éNoiteNaCidade. O supremo Dino DaSsilvaSsauro, o Flávio Dino, bem que tentou mais uma vez. Mandou nesta sexta-feira uma cartinha com todas as perguntas (bem diretas) para decidir se libera o pagamento de R$ 4,2 bilhões em emendas. Deu até às 20h. E o que o Lira fez? Jogou a bomba da farra das emendas na conta do governo Lula. Só quero dizer que sobrou para todo mundo importante do governo. Na manifestação entregue ao Supremo, às 19h50, o jurídico da Câmara diz basicamente que os deputados fizeram o que fizeram (uma lista de mais de 5.000 emendas assinada por todos os líderes de partido, sem aprovação das comissões) sob a orientação jurídica dos ministérios da Fazenda (sobrou para o Fernandinho Cabelo), do Planejamento (sobrou para nossa She-Ra do Pantanal) e da Secretaria das Relações Institucionais (do Padilha) e da Casa Civil (do Rui Costa). "Bem como da Advocacia-Geral da União" (do Messias, mas não aquele, esse é aquele outro). É muito rolê jurídico, darling. Mas tem uma parte que chama muito a atenção, quando a Câmara diz ao STF que somente a partir de 2025 é que vale a lei complementar 210 (que exigiria o aval das comissões). Para 2024 não existia essa exigência, dizem eles. Traduzindo: vamos esquecer o passado e prometo ser bonzinho no futuro. Basicamente o que os congressistas já fizeram quando o Supremo mandou acabar com o orçamento secreto. Publicidade Arte: TixaNews E agora? Na manifestação, a Câmara diz que não vai mais recorrer de qualquer decisão do Dino sobre a suspensão dos pagamentos porque diz que isso deveria ser da conta do Congresso (e não só da Câmara) e da AGU. Eles estão na bronca porque Dino só questiona a Câmara (apesar de o Senado ter feito tudo igual, segundo eles). Dino explica que só questiona a Câmara porque os processos judiciais só questionam as emendas da Câmara. Detalhe importante: Dino mandou a Polícia Federal investigar se tem algo errado acontecendo no rolê das emendas. E agora, Dino? Os argumentos jurídicos foram bons? O ponto central é: pouco importa a decisão suprema, pouco importa o parecer jurídico do governo. Por que afinal a Câmara não quer voluntariamente ser transparente com o que está fazendo com o dinheiro das emendas que pertence ao povo brasileiro? Alguém? Alguém? Alguém? Arte: TixaNews Mas nem só de emendas nós vivemos Notícias de São Paulo. Tarcísio, o governador que se acha o Thor, resolveu reduzir ou extinguir benefícios fiscais. Ele diz que quer economizar R$ 10 bilhões no ano que vem. Bad news para bares e restaurantes. A alíquota do ICMS vai subir de 3,2% para 4%. Já começa a valer em janeiro. Tarcisito vai ter que cumprir a ordem suprema também de botar câmeras nos policiais, especialmente em operações nas favelas. Notícias da gringa Vai ter eleição antecipada na Alemanha. Vai ser em fevereiro. Trump quer salvar o TikTok e pediu para o Supremo deles suspender a lei que proíbe a rede no país. E pensar que, no primeiro mandato, Trump foi o primeiro a ameaçar o TikTok. É mentira E para terminar porque já é sexta e chega de notícias, o advogado do Brega Netto disse que o Mauro Cid é um mentiroso contumaz. Nossa, nem imaginaria que o advogado do Brega Netto diria algo assim. Quero informar que na segunda-feira estaremos aqui firmes e fortes e queremos demais a sua audiência. Não vá embora que a mega da virada é só na virada. Boa noite, BRASEW! Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. Todo dia, ou melhor, toda noite, o que acontece na política brasileira chega no seu canal preferido com o boletim #éNoiteNaCidade. Clique em LEIA MAIS e venha nos conhecer, darling! Leia mais Publicidade Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato. Compartilhar essa edição