Toda essa luta aí é por conta da votação da queda do decreto do IOF na semana passada (o Motta botou para votar de repente e o governo perdeu de lavada). E, no fim das contas, quem ficou com a batata quente foi o Supremo. Os supremos que lutem agora. Porque o PSOL já pediu para os ministros derrubarem a decisão do Congresso e, assim, fazer voltar o aumento do IOF. E a expectativa é de que o governo Lula, por meio do seu Advogado-Geral, entre com um processo ainda nesta semana.

Para os perdidos. O IOF, não se perca, é o Imposto sobre Operações Financeiras. Na guerra dos lobbies, os ricos (do Congresso) mais a Faria Lima tentam convencer que o aumento do IOF afeta o custo do crédito das pequenas e médias empresas e, do outro lado, os pobres (do governo) dizem que afeta só quem gasta em dólar com cartão de crédito e quem mora em cobertura.