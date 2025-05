Quarta-feira, 30/04/2025 Arte: Marcelo Chello Lula nas mãos do Huguito Josette Goulart - TixaNews E lá vai o Lula para as mãos do Huguito Motta, o chefão da Câmara frigorífica. A oposição protocolou um pedido de CPI do INSS. Já viu a novela, né? A Gleisi Narizinho diz que o Lupi segue no governo porque não tem nada contra ele. Nos bastidores, o PT pede pro PDT resolver o problema. E o ex do INSS dá entrevista garantindo que ele não tem culpa no cartório. Parece que tem um feriadão, então vamos de react? Para os perdidos: React é aquele momento de jornalismo declaratório em que só pegamos as aspas e fazemos comentários divertidos. Publicidade Fila As aspas nos ajudam a explicar por que Lula está nas mãos do Huguito nesse rolê da CPI do INSS. Só pode ter cinco por vez, temos que seguir a fila.

By deputado Isnaldo Bulhões, do MDB e superinfluente na gestão Huguito Doutor explica O doutor Luizinho não é doutor à toa. Olha como ele explicou direitinho o rolê da CPI pro nosso momento react: Hugo disse que vai analisar a fila de CPIs, ver os temas ainda pertinentes ou não. Em princípio, a fila teria que ser obedecida. O que a oposição poderia fazer é pedir para outros requerimentos de CPI deles, que estão na frente, serem retirados. O governo, claro, vai trabalhar para que não aconteça a CPI.

By deputado Doutor Luizinho (PP-RJ) Aqui não, violão Gleisi Narizinho foi pra GloboNews explicar o que a oposição, especialmente Rogério Marinho, tem a perder. A oposição foi governo, Rogério Marinho foi secretário nacional de Previdência e depois nomeou outra pessoa pra secretaria, que virou ministro. Os problemas começaram nesse período. E, com toda calma e tranquilidade, Gleisi também garantiu que o Lupi, o ministro da Previdência que deveria ter cuidado do INSS, não será demitido. Mas também contou que o novo presidente do INSS foi escolhido pelo Lula. Senti o climão, e você? Não tem nada contra o Lupi no inquérito. O presidente é sempre muito cauteloso em relação à presunção de inocência. Então, se não tem nada que o envolve, não tem motivo pra ser afastado.

By Gleisi Hoffmann, ministra da desarticulação institucional --digo, articulação Resolve aí, PDT Tales, articulista jornalista totalmente mara do UOL, contou o bastidor: Lupi se tornou um grande problema pro governo. Conversei com dirigentes do PT e o partido gostaria que o PDT solucionasse o problema, porque será péssimo pro governo ter que demitir o presidente de um partido aliado e com a força dessa aliança entre as siglas.

By Tales Faria, colunista do UOL O ex explica O ex do INSS, que foi demitido pelo Lula e teve pedido de afastamento solicitado pela polícia, resolveu se explicar em entrevista pra Folha. Basicamente contou como a vida de administrar a aposentadoria não é fácil. Ele falou que suspender todos os acordos, como fez agora o governo por causa da investigação das fraudes, pode afetar até o seguro-funeral de uma galera (será que alguém pensou nisso?). Mas o ex falou difícil demais e botou a culpa no governo: Várias coisas eu gostaria que fossem mais rápidas. Várias providências que eu tomei, não só nesse tema, demoraram porque o INSS é muito grande. Nossa folha de pagamento é de 40,6 milhões de brasileiros. Quando você vai mexer numa folha dessa, é um problemão.

By Alessandro Stefanutto, ex-presidente do INSS Publicidade Resolve aí, Rueda Gleisi não falou só de INSS hoje. Resolveu atiçar o novo Desunião Brasil com o PP. No anúncio da federação, os chefes dos partidos, Rueda e Ciro Nogueira, andaram mostrando que são oposição. E aí tem o Alcolumbre, que é mais situação. Queremos continuar contando com a base parlamentar deles no Congresso, com a qual temos contado até agora. Em relação às contradições, eles que têm que se explicar. Acho que tem muito mais problemas entre eles do que deles conosco. Vamos esperar pra ver o que acontece, pra ver se eles vão se comportar direitinho.

By Gleisi Hoffmann Collor Como o Collor virou manchete de novo, não poderíamos ir pro feriadão sem falar dele. Ficará preso ou não? Eis o que disse a médica do sistema prisional de Alagoas, falando sobre o Collor: Tais condições referidas pelo paciente são passíveis de tratamento e acompanhamento dentro do Sistema Prisional Alagoano, contanto que observadas as suas particularidades quanto à idade avançada e às possíveis pioras em seu quadro, por seu relato de distúrbio psiquiátrico. Já o procurador-geral é a favor da prisão domiciliar: A manutenção do custodiado [Collor] em prisão domiciliar é medida excepcional e proporcional à sua faixa etária e ao seu quadro de saúde, cuja gravidade foi devidamente comprovada.

