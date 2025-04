A bola da vez na dança das cadeiras dos ministérios é Carlos Lupi, presidente do PDT, aliado dos governos do PT desde sempre. O ministro está na berlinda (de novo —já esteve na mesma situation no governo Dilma e caiu em um mês, naquela época). Lupi é o ministro da pasta que deveria estar cuidando do INSS. Mas, como todo mundo já sabe, passaram a mão no dinheiro dos aposentados e o Lupi demorou a ver.

A novidade do fim de semana, que surgiu nos noticiários, é que as irregularidades foram relatadas para o Lupi no começo de 2023. Ou seja, as denúncias eram de malfeitos no governo Bolsonaro. Pensa: o Lupi podia ter liderado o desbaratamento de um esquemão de gente pegando dinheiro dos aposentados no governo Bolsonaro. Mas não foi o que aconteceu.

Teve aviso de uma conselheira do Conselho da Previdência, teve matéria na imprensa, teve alerta do Tribunal de Contas da União, teve aviso do próprio ministério do governo Lula (Controladoria-Geral da União), e o Lupi ficou só na burocracia estatal (ele alega que ficou preso na burocracia, darling).

O problema agora é que uma fraude que já vinha acontecendo no governo Bolsonaro (imagina, prato cheio na política palaciana) está caindo no colo do Lula. Em 2024, foram descontados quase R$ 3 bilhões das contas de aposentados em benefício de associações e sindicatos. Quanto foi a conta no último ano do governo Bolsonaro, Tixa? R$ 700 milhões, darling.

Lupi se defende dizendo que ninguém apresentou provas, por isso a demora. E que ele também é só o ministro —o instituto tinha seu próprio presidente (que foi indicado por ele, diga-se de passagem). Alguns aliados do governo não querem saber e dizem que ele tem que cair se Lula quiser acabar logo com essa crise. O PDT diz que sai do governo se o Lupi cair. Fontes do Planalto dizem que Lupi não cai (pelo menos por enquanto). O Lula que lute com essa história.