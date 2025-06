Sexta-feira, 27/06/2025 Arte: Marcelo Chello Mudou o regime político no Brasil, BRASEW Josette Goulart - TixaNews Depois de uma semana de moer qualquer governo no Congresso, nosso Fernandinho Cabelo —vulgo Haddad— ainda tentou resumir o caos com pose de porta-voz global: "Mudou o regime político no Brasil". E olha? não dá nem pra discordar do menino, BRASEW. A treta é simples: o Congresso está surfando num mar de poderes como nunca antes. Desde que enfiaram uns bilhões e bilhões e bilhões no buraco negro do orçamento secreto, virou festa do "não voto isso, não voto aquilo —só se pingar uns trocados na minha base". Coisa linda. No Senado, quem brilha é Davi Alcolumbre —nossa estrela-guia do toma-lá-dá-cá. De um lado, vive colado ao Lula em tour diplomático. Do outro, manda e desmanda geral. O Estadão cravou hoje que a negociata do IOF rolou assim: "Motta, vota o IOF aí que eu deixo você aumentar o número de deputados". Pra quê? Pra Davi botar pressão pra derrubar Alexandre Silveira do Ministério de Minas e Energia. Agora vem o detalhe pitoresco: Silveira, o Xandinho, é cria do próprio Davi. Foi ele quem indicou o moço. Mas, como toda boa novela de Brasília, Davi enjoou do brinquedo —quer arrancar o homem do cargo custe o que custar. O problema? Lula e Janja pegaram amor pelo Xandinho. E dizem que o Jojo Joesley também, mas essa parte a gente finge que não sabe. Resumo: enquanto Brasília pega fogo com esse climão de BBB do centrão, Haddad faz tour filosófico dizendo que mudou o regime. E a gente? Pede logo uma pizza pra não surtar. No fim das contas, o governo ameaça Supremo, Supremo ameaça Congresso e assim vamos. Mas quem foi pra cima do decreto do IOF mesmo? O PSOL. Lendas urbanas. Publicidade Supremo: o ringue Regime muda, mas emenda parlamentar é eterna. Tanto que o Supremo fez hoje audiência pública sobre esse bolsinho de bilhões que deputados mandam pras suas bases. Alcolumbre e Hugo Motta chegaram a ensaiar que iam dar as caras —só pra fazer pressão em cima do supremo Dino. Resultado? Não foram. Dino segue pleníssimo no papel de justiceiro com tiradas espirituais: "Agradeço bastante aos ilustres especialistas. Deus lhes pague --se possível em dobro. Deve ter emenda parlamentar no céu, porque senão, não seria o céu." Um ícone. Viva la vida loka Enquanto isso, a trama golpista vai chegando na finaleira. Xandão encerrou a fase de instrução do processo, abriu prazo para as alegações finais da PGR e dos réus-mor —sim, Bolsonaro incluso. E o próprio Mito já jogou a toalha na anistia pros fanáticos do 8 de Janeiro. No lugar disso, agora faz "manifestação pela liberdade e justiça". Tá bom, então. Whatever. Trumpices da semana Nosso presidente mundial, vulgo Tio Trump, ameaçou bombardear o Irã se eles continuarem brincando de enriquecimento de urânio. E jurou que vai ter cessar-fogo em Israel e Gaza. Tá mais fácil o Brasil voltar ao presidencialismo puro do que rolar isso aí. Segue o jogo. E eu quero mesmo é a pizza, BRASEW. Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. Todo dia, ou melhor, toda noite, o que acontece na política brasileira chega no seu canal preferido com o boletim #éNoiteNaCidade. Clique em LEIA MAIS e venha nos conhecer, darling! Ah, e também corre seguir a gente pelo @tixanews em todas as redes! Leia mais Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato. Publicidade Compartilhar essa edição