Quinta-feira, 05/06/2025 Arte: Marcelo Chello Musk tem um dragão (real oficial) pra usar contra Trump Josette Goulart - TixaNews A real-oficial Guerra dos Drones começou, BRASEW. (Fujam para as montanhas.) De um lado, Musk Siberiano —o Elon. Do outro, Donald J. Trump (o J é de João. Juro). O amor acabou, e tem um dragão de verdade no meio dessa história que pode botar fogo no cenário mundial. Eis que finalmente vamos descobrir se Elon Musk é mesmo o homem mais poderoso do mundo. Fica aqui com a TixaNews no #éNoite pra entender que dragão é esse —e por que ele pode incendiar o planeta. A essa altura do campeonato, é bem provável que você já tenha sido impactado pela treta cósmica do século: Musk e Trump armando o maior barraco nuclear mundial. Se não viu, te atualizo: eles estão trocando juras de morte nas próprias redes sociais. Tudo começou com Trump dizendo que ele demitiu o Elon e que o Elon está chateado porque ele, Trump, está acabando com os benefícios para o carro elétrico. (O melhor? Pra acompanhar a briga, você tem que ficar pulando de aplicativo — do X pra Truth, da Truth de volta pro X. Era tão mais fácil quando ficava todo mundo no Twitter. Volta, Twitter.) Em determinado momento, a treta teve direito a exposed de escândalo sexual, com Musk dizendo que Trump estava na listinha do Epstein (que é sinônimo de pedofilia nos Estados Unidos). Mas eis que, no calor do momento —talvez sem saber direito o que fazia— Trump ameaçou encerrar todos os contratos do governo com Elon Musk. Musk não titubeou e respondeu que estava imediatamente descomissionando a Dragon spacecraft. (Se vai fazer o que escreveu no X-Twitter, é outra história.) Mas vamos ao que importa: olha o Dragão aqui, darling. O tuíte: "À luz da declaração do Presidente sobre o cancelamento dos meus contratos com o governo, a SpaceX começará a descomissionar imediatamente sua nave Dragon." E isso aqui sim é explosivo. A nave Dragão da SpaceX (a empresa aeroespacial do Musk que presta serviços para a Nasa) é muito mais do que um foguete bonitinho subindo na TV —ela é peça central da soberania dos EUA. É a única (foca no ÚNICA) que vai e volta da Estação Espacial Americana com cargas vitais: dados de defesa, experimentos militares, remédios em teste e atualizações de segurança para satélites. Sim, um Uber aeroespacial de carga ultrassecreta. Sem ela, 40% da inteligência estratégica americana (leia-se: de guerra) trava em órbita, 1.200 satélites ficam vulneráveis a ataques cibernéticos e pesquisas médicas contra câncer e doenças cardíacas atrasam anos. Hoje, 100% dos voos aeroespaciais tripulados dos EUA e 70% das cargas científicas críticas dependem da SpaceX (a empresa do Musk). E se o Musk manda a nave Dragão parar, qual é a alternativa dos Estados Unidos? Uma espaçonave russa (pelo dobro do preço). Sim, russa. Que vem da Rússia. Sim, do Putin. Sim, aquele da guerra contra a Ucrânia. Ai, gente, não sirvo pra análise de Guerra dos Drones. Não sei se foi o Epstein, se foi o Dragão, só sei que o Trump deu uma amenizada no tiroteio e disse que não se importa que o Musk tenha se voltado contra ele —mas que ele devia ter se revoltado meses atrás. (Musk diz que Trump aprovou uma lei que vai provocar déficit sem ninguém conseguir ler. Não sei por que tive um momento Lira feelings aqui.) Publicidade E o Xi? O Xi, o líder supremo chinês, está lá só administrando o placar. Hoje o Trump ligou pra ele pra retomarem as negociações sobre as tarifas (que, aliás, o Musk garante que vão dar em recessão no segundo semestre). E sabe de quem foi a pressão? Da Apple. Do Tim Cook. Sem China, não tem iPhone, darling. Tá fácil, tá difícil. Vou ali comprar um pão. Até o Sidônio comprou pipoca no fim da tarde pra desanuviar. Porque tá aí um homem que luta e merece uma diversão de vez em quando. Eleitor nem nem A mais nova do dia foi a pesquisa Quaest que mostra que os eleitores até preferem Lula a Bolsonaro, mas que no fim das contas o eleitor não quer nenhum dos dois. É o eleitor nem, nem, BRASEW. E nas pesquisas de segundo turno, Lula aparece empatado tecnicamente até com a Michelle. Empatado também com o Tarcísio —e olha que 40% da população diz não conhecer o governador de São Paulo que se acha o Thor. E se o eleitor tá na vibe nem, nem? fica a dúvida: quem é o candidato da esquerda? E a Zambelli? Gente, a Zambelli achou que tava podendo, mas a Interpol botou a deputada na lista vermelha em 24 horas. E veja: passou mais de um ano e a Interpol nunca botou o Allan dos Santos na lista. A interpretação é clara: Carla foi condenada por contratar hacker pra invadir sistema da Justiça. Allan tinha ordem de prisão por questões políticas. Agora ela está na Itália, onde tem cidadania. Vamos ver o que acontece. E o supremo André? Ele já deu o voto, mas como levou dois dias pra ler, não deu tempo da gente ler ainda. Mas, segundo a seção de notícias do próprio STF, o supremo André diz que é inconstitucional remover perfis (oi, Xandão, foi pra você). Também defende que plataformas podem moderar conteúdo, mas devem ter acesso à decisão judicial e direito a recurso. E o ministro ainda rejeita a responsabilização automática das plataformas pelo conteúdo de terceiros. A culpa deve recair sobre quem publica, não sobre quem hospeda. (Eu ainda fico pensando aqui nas crianças que morrem por conta de desafio que as redes sociais deixam liberados por aí.) O caso só volta a ser analisado na próxima semana. Até agora, quatro supremos votaram e cada um disse uma coisa diferente. Arte: TixaNews Pix bolsonarista Nossa, quase esqueci. O nosso ex depôs hoje na Polícia Federal e, quando saiu, falou com a imprensa duas coisas: que mandou 2 milhões de reais pro Dudu Bolsonaro nos States e que não tem nada a ver com a Zambelli. 