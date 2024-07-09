Quarta-feira, 06/08/2025 Arte: Marcelo Chello Não vai ter impeachment do Xandão Josette Goulart - TixaNews Os parlamentares bolsonaristas resolveram fazer uma greve, impedir que seus colegas trabalhem (e inclusive votem a isenção do imposto de renda, BRASEW. Socorro, que timing!), e dizem que só querem duas coisinhas básicas: o impeachment do Xandão e uma anistia geral, completa e irrestrita para nosso ex. Aquela história do Pacote da Paz. Mas quem deu a real do rolê hoje sobre impeachment do Supremo Xandão foi o senador Ciro Nogueira, aquele cacique do Centrão, ex-ministro de Bolsonaro, ex-apoiador de Lula, chefão no PP (o partido do Lira), amigo do tigrinho. Nogueirão deu a visão, em entrevista ao Metrópoles: "Não assinei e não vou assinar o pedido de impeachment do ministro Alexandre. Porque é uma pauta impossível. Nós não temos 54 senadores para aprovar. E aqui fala uma pessoa que, durante meus 32 anos de mandato, se tornou uma pessoa muito pragmática. Não perco tempo com pautas que não vão ter sucesso." É tipo, acorda, BRASEW. Para os perdidos: a decisão final de afastamento e perda de cargo de um ministro supremo exige o apoio de pelo menos dois terços dos senadores, ou seja, 54 dos 81. Por isso, Nogueira fala dos 54. Não adianta ter número de assinaturas para abrir um processo se não vai conseguir levar no final. Mas os bolsonaristas não quiseram saber e ficaram se debatendo. O Malafaia, aquele pastor político e bolsonarista, foi quem mais estrilou com Nogueirão: "Você é uma raposa e um camaleão na política. Quem é você para falar pelos outros senadores? Se recolha à sua mediocridade política." Ui!!!! É só ir lá e pegar o tigrinho, pastor. Sonho que se sonha só

Nogueirão, ao mesmo tempo, diz que sonha em fazer com que Bolsonaro possa disputar a próxima eleição (Bolsonaro está inelegível, independentemente do processo do golpe que rola no Supremo). Ciro também disse que falou com Alcolumbre (o dono do Senado) e Huguito (o dono da Câmara frigorífica) e que eles não vão pautar a anistia sob pressão. E só os dois podem pautar a anistia. Suspensão

Huguito Motta, inclusive, ameaçou todos os parlamentares que estão lá de greve, de motim, whatever, impedindo o funcionamento do Congresso Nacional na força, dizendo que vão ficar seis meses suspensos. Motta quis fazer a sessão à força. No Senado, Alcolumbre conseguiu botar as comissões para funcionar, mesmo com a greve, motim, whatever. E já avisou que, a partir de amanhã, vai ter sessão virtual se os bolsonaristas seguirem com o teatro. Os bolsonaristas botaram esparadrapo na boca para dizer que estão em uma ditadura e estão lá, livremente, impedindo o Congresso de funcionar por completo. Eles dizem que é só uma obstrução. Para os perdidos: a obstrução conhecida e usada no parlamento é só de regimento, normalmente impede a votação de um projeto específico, e não é uma obstrução de acampamento para impedir qualquer funcionamento do Congresso. Só sei que a notícia hoje era que, além do PL, o União Brasil e o PP iam aderir à greve. (E pensar que já escrevi tudo isso e nem falei do tarifaço do Trump, apoiado por Dudu Bolsonaro, que começou a valer hoje.) Publicidade E o Xandão? O Xandão amarelou levemente, darling. Depois de decretar prisão domiciliar de Bolsonaro porque nosso ex estava usando as redes sociais dos filhos para burlar suas ordens, agora Xandão permitiu que os mesmos filhos entrem na casa de Bolsonaro quando quiserem, sem precisar pedir autorização suprema. Quando decretou a prisão, Xandão disse que Bolsonaro não poderia receber visitas que não fossem as dos advogados. A pressão está grande, tanto que alguns supremos deixaram vazar para a imprensa que Xandão errou nas decisões que impedem Bolsonaro de usar redes de terceiros (como impedir?). Eis que o decano Gilmar Mendes saiu em defesa de Xandão. Ele disse para a imprensa, na saída de um evento do João Camargo, que não há qualquer desconforto com a decisão de prender Bolsonaro e que Xandão tem o apoio total dos ministros supremos. Mas que os recadinhos chegaram, isso chegaram. Do Val Por falar nisso, Malu Gaspar noticiou hoje que houve um acordão entre Senado e Xandão para que o Supremo tire a tornozeleira do Marcos do Val (que viajou para a Disney mesmo com o passaporte retido) e, em troca, o Senado mais pra frente vai suspender o mandato do senador por conta de ter divulgado relatórios sigilosos da Agência de Inteligência que tinham sido entregues em uma CPI. Os parlamentares não podem divulgar relatórios sigilosos de CPI. Holofotes E o Dudu está como ele gosta, não para de dar entrevistas. Entre outras coisas, falou que está exilado nos EUA e vai ficar lá quanto tempo for preciso, até décadas, e disse que pode até ser que Lula ganhe alguma popularidade agora, mas que, quando eles conseguirem a anistia, os bolsonaristas é que vão ganhar popularidade. E ainda, em entrevista à Bela Megale, ameaçou mais uma vez Alcolumbre e Huguito de sanções americanas se eles não pautarem o impeachment do Xandão e a anistia do Bolsonaro. Fiquei pensando aqui: não é melhor pautar logo e daí eles perdem e pronto? Just saying. E Dudu e o Paulo Figueiredo, o neto do último ditador militar do Brasil, estão planejando um tour na Europa para tentar derrubar o Xandão. Mas Dudu andou confessando que tem medo de que o Xandão consiga prendê-lo se ele sair dos Estados Unidos. E o Flavitcho sempre tentando novas cartas Flavio Bolsonaro, senador, sempre é o homem da Family que tenta achar umas alternativas. Hoje ele veio com a de propor uma emenda à Constituição para que deputados, senadores e presidentes não tenham mais foro privilegiado. Daí Bolsonaro poderia ter seu caso enviado para primeira instância? Acho que não, darling, porque no caso dos acusados do golpe do 8 de janeiro, por atos antidemocráticos, todos foram julgados pelo Supremo por conta do tipo de crime contra a democracia. E o Lula se complicando O Lula disse hoje que não vai ligar para o Trump porque não vai se humilhar, já que o Trump, no fim das contas, não quer falar com ele. Qual a necessidade de gerar esse tipo de manchete, companheiro? A verdade é que Trump não quer mesmo falar com Lula. Mas e daí? Não era melhor dizer: liguei, liguei mesmo, mas ele não quer falar? Aff. Aí parece só briga de ego de macho. Socorro. Mas Lula deu entrevista à agência internacional Reuters e disse que vai falar com o povo dos BRICS (Rússia, Índia, China e África do Sul) sobre o tarifaço do Trump. O presidente americano aumentou hoje as tarifas da Índia para 50%, dizendo que é porque eles compram petróleo russo. O tarifaço começou hoje, e Lula decidiu que não vai retribuir as tarifas. Entrou na Organização Mundial do Comércio para questionar o tarifaço e, por enquanto, é isso aí. Publicidade Outros assuntos A revista piauí revelou hoje que todas as investigações sobre fraudes em descontos dos benefícios dos aposentados do INSS estão simplesmente paradas por conta de uma decisão sigilosa do supremo Dias Toffoli. O ministro supremo determinou que a Polícia Federal envie para seus gabinetes todas as investigações para analisar se os casos devem tramitar dentro da sua esfera de atuação. Daí os policiais ficaram com receio de continuar as investigações e depois descobrirem que não era da competência do ministro, e os casos acabarem sendo anulados. Companheiro Toffoli, agiliza isso aí, por favor, ministro! Tebet ressurge Nossa She-Ra do Pantanal, Simone Tebet, parece que renasceu para 2026. A esquerda notou que vai precisar da ministra que deu aquela arrasada nas últimas eleições. Agora querem que ela saia do MDB, vá para o PSB e seja ou candidata a senadora por São Paulo ou que até mesmo vire vice de Lula. Alckmin, nesse cenário, seria candidato a governador por São Paulo. Chega, BRASEW, porque a gente nem sabe se o Congresso vai funcionar neste ano. Antes da greve já quase não operou. Agora, com essa greve, motim, whatever, nunca se sabe. A propósito, tudo o que estamos vendo são grevistas radicais que sequer querem negociar. Só aceitam negociar se a pauta for inteira atendida. Só sei que já eram mais de dez da noite, Huguito chegou ao plenário e finalmente conseguiu sentar na sua cadeira de presidente e a sessão de quarta-feira da Câmara parece que finalmente, vai começar. Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. Todo dia, ou melhor, toda noite, o que acontece na política brasileira chega no seu canal preferido com o boletim #éNoiteNaCidade. Clique em LEIA MAIS e venha nos conhecer, darling! Ah, e também corre seguir a gente pelo @tixanews em todas as redes! Leia mais Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato. Compartilhar essa edição



