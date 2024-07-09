Quinta-feira, 09/10/2025 Arte: Marcelo Chello A guerra de Trump pela Paz Josette Goulart e Marcelo Chello - TixaNews Lula tentou correr para ser a miss Universo pela paz mundial, mas, pelo visto, é Trump que vai levar a faixa e a coroa. O líder do grupo terrorista Hamas declarou hoje que a guerra contra Israel já era. Cessar-fogo total, BRASEW. Em um acordo intermediado pelos Estados Unidos de Trump.

O tal líder, Khalil al-Hayya, disse que recebeu garantia dos States, leia-se Trump, de que o acordo de ontem vai encerrar o conflito, ou seja, que Israel vai parar de jogar bombas em Gaza e que os dois lados vão libertar os prisioneiros. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, ainda era preciso que Israel ratificasse o tal acordo, e, para isso, Bibi Netanyahu precisou convencer seus 30 ministros a votar sim pela paz. Acontece que os ministros, que são de extrema-direita, não querem paz não, darling. The treta never ends. Mas rolou e Israel aprovou. O fato é que tem um certo Orange que tá igual pinto no lixo. Trump quer levar o Nobel da Paz, que será revelado amanhã. Bibi já correu para o X-Twitter dizendo: "Dê a Donald Trump o Prêmio Nobel da Paz — ele merece!". Çei. Mas nunca esqueçamos que Trump está promovendo outras guerras por aí, até mesmo dentro dos Estados Unidos. Sem contar que já disse que está em guerra contra a Venezuela. Para surpresa de zero pessoas, o Itamaraty (Ministério das Relações Exteriores do governo Lula) comemorou a paz e elogiou o importante papel dos Estados Unidos. Ah, vá! Trump e Lula agora são os melhores amigos ever de todos os tempos. Aproveita esse clima todo de rasgação de seda e vem rasgar a seda da Tixa na nossa comunidade do Zap. Só clicar aqui e entrar. Publicidade Tarcísio x Haddad Peraí! Não era Tarcísio x Lula???? Socorro, BRASEW. Hoje a história se inverteu. Haddad foi pra cima do Tarcísio, e Tarcísio foi pra cima do Haddad. O Haddad: "Tarcísio atuou contra a MP para 'proteger a Faria Lima'".

O Tarcísio: "Vamos parar de inventar culpado, tenha vergonha, Haddad, respeite os brasileiros, cortem gastos." A questão toda é que Tarcísio atuou para derrubar a Medida Provisória que aumentava o IOF e também aumentava imposto de bets e fintechs. O governo saiu com o discurso de que era aumento de impostos para os ricos. Tarcísio se defendeu dizendo que era aumento de dez impostos e, por isso, sugeriu ao governo cortar gastos em vez de aumentar impostos. A treta é que o discurso de cortar gastos em vez de aumentar imposto é o tal discurso Faria Limer. O governo federal, por sua vez, argumenta que aumenta imposto para rico para não ter que cortar gastos sociais. E assim a gente vai vivendo a vida. Teve mais Quaest hoje Haddad? Tarcísio? A pesquisa Quaest mostrou que quem está mesmo na frente é o Lula, apesar de o eleitor dizer que não quer o Lula candidato. Lula hoje ganharia em todos os cenários. E mesmo o percentual dos que dizem que Lula não deveria ser candidato caiu uns dez pontos desde a última pesquisa. Surpresa mesmo é o Cirão das massas de lasanha, que tem a menor diferença com Lula (9%) num eventual segundo turno. A maior diferença é para Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, que aparece com 23% a menos das intenções de voto do que Lula. Xi... talhou o leite, Tixa! Olha a onda! Se a onda positiva para Lula for se acabar, haverá sinais. E os sinais começam a surgir. Primeiro, o governo Lula não conseguiu aprovar a Medida Provisória do IOF. Assim, não terá mais orçamento para o ano que vem. Agora, outro sinal invertido vem da fraude do INSS, aquela que tem até uma CPI entregue de bandeja pelo governo Lula para a oposição. Hoje, a Polícia Federal bateu na porta do sindicato ligado ao irmão do presidente Lula (PT). O Frei Chico não foi alvo da PF, mas ele é vice-presidente do sindicato suspeito de fraudar aposentadoria do povo. Percebeu o potencial negativo? E agora Lula ainda tem mais um ministro supremo para escolher. Começou a corrida suprema Luís Roberto Barroso enfim confirmou os boatos que já corriam há semanas: vai se aposentar oito anos adiantado. E isso significa que Lula vai indicar mais um ministro supremo. (Qual a chance de ser uma mulher? De zero a dez? 0,5?) O fato é que pode ser um problemão para o Lula ou uma solução. Quem lembra o Kassab, o líder supremo do PSD e secretário do Tarcísio, falando que Pacheco, o Rodrigo mais alto do Senado, queria muito, mas muito ser um supremo? Quem aqui acha que Kassab adoraria ter um ministro supremo pra chamar de seu? Pois é, darling, às vezes o desafio é uma oportunidade. Um agradinho desses no Kassab, a uma altura dessas, qual efeito teria???? Peloamordedeus. Mais agrado que isso, só se o Lula ligasse agora no telefone do Trump para parabenizá-lo pela paz no Oriente Médio. Mas o problema é que tem mais candidatos disputando a vaga suprema. O outro candidato é Messias. Calma, eu me refiro ao Jorge Messias, darling. O advogado-geral da União que, como se noticia na imprensa, além de muito próximo, é de total confiança de Lula. E com um plus: o moço é evangélico e, assim, o presidente também teria um ministro terrivelmente evangélico no Supremo, fazendo um bom agrado para esse povo de Deus. E, correndo por fora, ainda temos o Bruno Dantas, que é o ministro do Tribunal de Contas da União, que faz contas da União. Ou seja, três homens. Nenhuma mulher na listinha. E qual a justificativa que corre por aí? A de que Lula não tem nenhuma mulher de confiança para indicar. Ah, não, BRASEW! Tirando onda Comentamos aqui que Celso Sabino, o ministro do Turismo, por se recusar a largar a mão do Lula mesmo depois que seu partido (o União Brasil) exigiu que ele entregasse o cargo, foi chamado de imoral e traidor por Caiado, o Ronaldo que é governador de Goiás e que quer ser presidente. E adivinha o que o Sabino respondeu? "Quando ele tiver 1,5% na pesquisa, eu respondo a ele." Sabino deu uma zoada no governador, imitando o Lula de 1989 que, durante um debate presidencial, disse que só faria uma pergunta para o Caiado da época, adivinha, quando ele tivesse 1,5% na pesquisa. Publicidade Ato falho E o Nikolas Ferreira, o deputado bolsonarista dos vídeos virais, que votou a favor do governo na treta da MP do IOF. Imagina se ele não foi xingado até a quinta geração pela direita, né? Mas ele correu para a rede social justificar que estava cuidando da filha pequena e se confundiu. Ah, bom! E ATENÇÃO!!! O disparador de e-mails vai mudar e, se você quiser continuar recebendo a news da Tixa, clica aqui. Bora comemorar a paz! Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. Todo dia, ou melhor, toda noite, o que acontece na política brasileira chega no seu canal preferido com o boletim #éNoiteNaCidade. Clique em LEIA MAIS e venha nos conhecer, darling! 