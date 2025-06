Terça-feira, 10/06/2025 Arte: Marcelo Chello O dia em que Bolsonaro pediu desculpas pro Xandão Josette Goulart - TixaNews Queridos bolsonaristas, vocês viram Bolsonaro hoje diante do Xandão? Depois não adianta vir xingar a Tixa, tá? Obrigada. Então vamos ao resumo da política neste #éNoiteNaCidade. Bolsonaro pediu umas dez desculpas para o Xandão durante seu depoimento no Supremo sobre as tramas golpistas. Em algum momento, chegou a convidar Xandão para ser seu vice em 2026. Quem te viu e quem te vê, hein, capitão? Foi uma fraquejada? Mas teve mais. Bolsonaro disse que os bolsonaristas na frente dos quartéis pedindo AI-5 eram um bando de malucos (fiquei pensando quantos deles foram presos no 8 de Janeiro). E disse que pensou em alternativas (de golpe?), mas que não tinha clima (para o golpe?). E isso já não é uma confissão, Tixa? Darling, eu só quero que já seja sexta. Só para constar: Bolsonaro está sendo julgado não por dar um golpe, mas justamente por pensar e discutir alternativas para dar um golpe. Publicidade Considerando E a mais nova moda dos réus do golpe é que não era uma minuta de decreto do golpe, mas sim "considerandos". Como se um dos tais "considerandos" não fosse a consideração de um estado de sítio e uma Garantia da Lei e da Ordem —mesmo depois de Lula já ter sido eleito presidente. Imagina, nunca íamos pensar que alguém estaria pensando em golpe. A propósito, o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, diz que alertou Bolsonaro da seriedade e da gravidade de se pensar em um estado de defesa ou estado de sítio. Era minuta na casa do ex E o Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, disse que a minuta de golpe (não eram só "considerandos") —encontrada na sua casa— foi um erro, porque já deveria ter sido destruída. Hummm. Então existia uma minuta de golpe. Ok. Estamos ouvindo. Tinha uma minuta de golpe que devia ter sido destruída. E tinham os considerandos que não eram minuta de golpe, mas previam estado de sítio. Os supremos que lutem. O novo amigo geral da República A propósito, quem viu e quem vê o Xandão, hein? Todo trabalhado no modo amigo geral da República. Depois de tretar e ameaçar com prisão e tudo o mais as testemunhas do processo do golpe, Xandão resolveu mostrar que não tem coração peludo ao ouvir os réus. Brincalhão, bem-humorado, cheio de graça. A propósito, vocês sabiam que as testemunhas não podem mentir, mas os réus podem? Acho bonito isso. A lei garante que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Logo, pode mentir para se proteger. (Isso, darling, depois Bolsonaro vai dizer que estava mentindo porque não queria ser preso, porque afinal esse sistema é muito cruel, e todo mundo vai acreditar. A gente que lute.) Então deixa ver se entendi o resumo da ópera: só não teve golpe porque não tinha clima? Arte: Marcelo Chello Oi, general Heleno Mas melhor mesmo foi ver o general Heleno depondo. Não quis responder às perguntas do Xandão. Não quis responder às perguntas do procurador-geral. E, ao responder às perguntas do seu advogado, posso garantir que o próprio advogado não queria que ele respondesse. O advogado bem que tentou fazer, por exemplo, com que o general deixasse claro que nos últimos dois anos já não tinha tanto acesso a Bolsonaro. Mas o general fez questão de dizer que, apesar de Bolsonaro ter menos tempo por causa do tanto de gente do PL que entrava e saía do gabinete, ele tinha acesso quando quisesse. E o ex-ministro da Defesa, da Casa Civil e ex-candidato a vice, Braga Netto, garantiu que nunca repassou dinheiro para o Mauro Cid, nem em caixa de vinho, nem em lugar nenhum, e que nunca soube do tal plano para assassinar autoridades. Surpresa mesmo seria se ele confessasse tais atos, né? A cobertura de Haddad Nosso Fernandinho Cabelo está garantindo que o novo pacote de aumento de impostos (para substituir o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras) só vai atingir donos de coberturas. "O importante é o seguinte: essas medidas que atingem os moradores de cobertura, porque pega só gente que tem muita isenção fiscal. Todas as medidas envolvem bet e mercado financeiro, não mexe com o dia a dia da população." Tixa, vem cá, os donos de cobertura não trabalham no Congresso? Ai, darling, para de querer me comprometer. Publicidade Voltando ao Xandão Tixa do céu, mas o que o Xandão disse quando Bolsonaro chamou ele para ser seu vice em 2026? Ele disse: "Declino". E só voltando ainda para o depoimento de Mauro Cid, de ontem, o advogado de Bolsonaro perguntou sobre um perfil @gabrielar702. Ele fingiu não saber o que seria, mas disse que poderia ser da sua esposa, que se chama Gabriela. A Malu Gaspar revelou que parece que Mauro Cid se comunicava com outros por meio desse perfil. A trama continua, BRASEW. Notícias da gringa A Suprema Corte argentina confirmou a condenação a seis anos de prisão da ex-presidente Cristina Kirchner, num caso de corrupção. Fiquei pensando aqui se o Lula vai manter o que disse outro dia: "É inadmissível que um presidente de qualquer país do mundo dê palpite sobre a decisão da Suprema Corte de outro país. Se concorda ou não concorda, silencia. Não é correto dar palpite." Beleza americana E as manifestações contra as deportações de Donald Trump, que começaram na Califórnia, se espalharam por Chicago, Nova York e São Francisco. E agora, Trump? Vai ter tropa nacional em todo lugar? A coisa tá feia por lá, a prefeita de Los Angeles decretou agora há pouco toque de recolher na cidade por conta da treta toda. Eu só vou ali comer uma pizza —mesmo não sendo sexta, BRASEW. Você já conhece a Tixa News? Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato.