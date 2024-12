Segunda-feira, 23/12/2024 Arte: Marcelo Chello O embrulho de Natal de Dino para Lira Josette Goulart E a gente achando que na véspera de Natal não ia ter notícia e eis que está todo mundo trabalhando. É Supremo, é polícia, é o peru de Natal, éNoiteNaCidade. Era bem cedinho quando o supremo Dino DaSsilvaSsauro, conhecido também como Flávio Dino, mandou o governo suspender o pagamento de bilhões em emendas e determinou que a Polícia Federal investigue o Arthurzito da Câmara frigorífica. (Queria ser uma lagartixa para ver a reação do supremo Gilmar. Que maldade, Tixa!) É o Orçamento Secreto contratando crise entre Supremo e Congresso para 2025, BRASEW. Mas por que os congressistas insistem em não dar transparência sobre o que fazem com o nosso dinheiro? Tixa, sua inocente! A Polícia Federal também trabalhou nesta segunda, darling, e foi atrás do povo que fez parte de um esquema do Rei do Lixo (que além de rei do lixo é também dirigente do União Brasil). A suspeita é de desvio de dinheiro adivinha de onde? De emendas parlamentares. Vamos aos causos. Passa boi, passa boiada Lira, nosso Arthurzito, está deixando o comando da Câmara frigorífica. Mas não sem antes ter desafiado o Supremo para liberar bilhões em emendas (e uma boa parte para seu país, digo, seu estado, as Alagoas) sem cumprir a ordem de dar transparência. Lira teve as manhas de inventar um novo tipo de emenda, as emendas de lideranças, como bem nomeou a revista piauí. Sem aprovação das comissões, o que era obrigatório segundo regras da lei feita pelos próprios parlamentares (Entenda os tipos de emendas na seção Para os Perdidos da TixaNews). Não rolou. O PSOL acionou o Supremo com a capa dos vingadores e daí azedou o pé do frango. Dino DaSsilvaSsauro mandou suspender o pagamento dessa dinheirama (R$ 4,2 bilhões) e também mandou a PF investigar esse esquemão do Arthurzito. Além disso, determinou que a Câmara frigorífica publique em até cinco dias as atas das reuniões nas quais essas emendas foram aprovadas. Vale lembrar que o governo do Lula também deu uma pedalada jurídica no Supremo quando publicou (depois de uma reunião com Lira e Pacheco, o Rodrigo mais alto do Senado), uma portaria interministerial que permitia que líderes partidários fossem os patrocinadores das emendas (o que na prática, esconde o real solicitante). Por que esse povo não quer dizer quem está pedindo o dinheiro para quem, BRASEW? Só neste mês o governo liberou mais de 8 bi de dinheiros em emendinhas (na tentativa de conseguir ter o pacotinho fiscal do Haddad, nosso Fernandinho Cabelo, aprovado antes do final do ano). Publicidade Arte: TixaNews Esta Tixa, lagartixa, fez uma linha do tempo para você não ficar perdido: Em agosto deste ano, antes das eleições, portanto, Dino DaSsilvaSsauro suspendeu o pagamento das emendinhas parlamentares, já que a festa danada do orçamento secreto continuava a rolar com o som no máximo. Deputados e senadores ficaram doidos e teve que rolar um almoço entre as chefias. Lula, Lira, Pacheco e Barroso (o presidente supremo) foram conversar para desenrolar a treta. Ficou combinado que governo e Congresso apresentariam mecanismos para dar maior transparência para a destinação das emendinhas em até dez dias. Pergunta se fizeram isso? Claro que não. A pressão cresceu e o risco de travar as votações importantes para o governo no Congresso aumentou. O Congresso fez uma regra nova, mas que driblava as determinações de transparência estipuladas por Dino. O Supremo até liberou o pagamento da dinheirama, no começo de dezembro, mas com determinações específicas para cada tipo de emenda e a obrigação de que todas tivessem a identificação de quem a indicou. Ou seja, iam ter que botar o dedão com carimbo no rolê, darling. Mas você acha que os nobres congressistas querem suas digitais aparecendo por aí, BRASEW? No dia 9 de dezembro, a AGU (que é tipo um aDEvogado do governo) resolveu pedir para o supremo Dino rever a sua decisão da necessidade dessa identificação toda e ele mandou um Not Gonna Happen (não vai rolar em bom português). Daí, o governo vai lá, faz reunião com Lira e Pacheco, e no dia seguinte me solta uma portaria interministerial com um parecer da AGU dando uma pedaladinha jurídica básica e dizendo que para pagar as emendinhas precisaria de transparência, mas poderia ser só com a assinaturas dos líderes dos partidos (olha aí). E assim, chegamos na semana de votação do pacotinho fiscal (semana passada), onde a festa danada foi retomada com sucesso. Pacotinho aprovado mediante promessas. (Mas no ano que vem vai ter o pacote parte 2. Ou seja, crise contratada com sucesso também.) Lira e mais 17 comparsas líderes de partidos fazem uma jogada de final de ano para liberar uns bilhõezinhos em emendas de comissão e entrar em 2025 no ritmo da música: com muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Governo chegou a liberar mais de R$ 700 milhões dessas emendas de liderança antes da decisão de hoje de Dino. E nas cenas dos próximos capítulos, vai ser a vez de Hugo Motta, o deputado apoiado por Lira para sentar na sua cadeira a partir de fevereiro e que também assinou as emendas de liderança. Motta já está sendo pressionado para retomar o rolê do projeto que limita os poderes Supremos. E vem aí: tretas supremas. (Vem mesmo, aguardem.) Arte: TixaNews 'Rei do lixo' 23 de dezembro e a Polícia Federal estava como? Prendendo gente, BRASEW. (O que tem de gente que deve estar ponderando se deve ir passar o Natal em uma embaixada...). A PF deflagrou uma nova fase da Operação Cleanance, que está atrás do Rei do Lixo, o empresário José Marcos de Moura. A operação já tinha prendido uns 17 (incluindo o "rei do lixo"). Hoje prenderam mais 4 (incluindo o vice-prefeito da cidade de Lauro de Freitas, na Bahia). A treta é que o "rei do lixo" teria movimentado mais de R$ 1,4 bilhão em licitações fraudulentas e superfaturadas. Ele tem contrato bilionário com a prefeitura de Salvador, mas segundo a polícia, o esquema alcançava 17 estados e dezenas de municípios, sempre em locais onde o União Brasil tinha influência. E de onde vinha esse orçamento para os contratos com o "rei do lixo"? Das emendas parlamentares. Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça José Serere Xavante, que dizem ser um líder indígena, conheceu a caneta do Xandão e foi preso em 2022 depois de ter ameaçado os ministros supremos, invadido um aeroporto e ter chamado uma galera armada para tentar impedir a diplomação do Lula. No ano seguinte foi solto com tornozeleira e várias medidas cautelares. Só que o indígena estourou a tornozeleira e sumiu no meio da fumaça do seu cachimbo da paz. Mas foi preso ontem, enquanto dava um rolê de bike na fronteira entre Brasil e Argentina. Agora vai voltar a ver o rei Sol nascer quadrado. A ponte do rio que cai A tragédia da ponte que caiu entre o Tocantins e o Maranhão parece que era uma crônica da morte anunciada. A Folha informa que o Dnit (o departamento que fiscaliza a infraestrutura do transporte no país) já colocava nos seus relatórios que a tal ponte estava capenga (nota 2 de 5, no grau de risco por falta de manutenção) desde 2019. O Dnit diz que fez licitação para fazer a manutenção da ponte, mas ninguém apareceu para o serviço. E agora o ministro Renanzito Filho (sim, o filho do Renanzito pai, diz que vai investigar). Meio tarde, né? Arte: TixaNews Do Peru E olha essa polícia peruana? Uma unidade da polícia de Lima costuma vestir seus agentes com fantasias de personagens durante algumas operações. Já teve puliça vestido de Freddy Krueger e Jason (aquele do sexta-feira 13). Dessa vez foi a roupa do Grinch (aquele bicho verde que odeia o Natal e gosta de tocar o terror nas criancinhas). E eles acabaram com a ceia de um trio suspeito de tráfico de drogas. O Grinch arrebentou a porta da casa com uma marreta e fez toda uma perfomance cinematográfica. Eu acho que a PF brasileira devia adotar a prática. Já pensou? Ia dar Ibope. (Quero informar que é só por causa do peru de Natal que botei essa notícia aqui porque não tem nada a ver com a política do BRASEW!) Publicidade Curtíssimas Mercadinho voltou a ficar estressado e dólar fechou a 6,18. Expectativas de inflação aumentaram. Oi? E a Bela Megale diz no Globo que a esquerda vai testar um novo nome nas pesquisas para presidente. A Gleisi Narizinho Hoffmann. Sim, darling, a presidente do PT. Alguém quer fazer um agrado para a Gleisi. Só pode. Indulto - Para a surpresa de zero pessoas, Lula não deu indulto de Natal para os presos do 8 de janeiro. Lula fez discurso de Natal. Disse que estamos colhendo os frutos de nosso trabalho. Daí, a gente olha o dólar a 6,18 realezas e pensamos o quê? Quem escolheu essa frase pro discurso? Lula também falou da relação dos Poderes. No discurso de Natal. Já está tentando conciliação? Interrompemos nossa programação e prometemos voltar depois do Natal porque você já viu, né? Vai ter notícia, BRASEW. Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. 