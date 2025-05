Terça-feira, 13/05/2025 Arte: Marcelo Chello O poder acende todos os seus demônios Josette Goulart - TixaNews Pepe Mujica ficou conhecido mundialmente por ter sido o presidente mais pobre do mundo. Ele liderou o Uruguai de 2010 a 2015, na onda de líderes de esquerda que comandaram a América Latina. Sempre com seu Fusca, sua casa simples em uma pequena chácara nos arredores de Montevidéu, sua cachorra de três patas, sua companheira Lucía Topolansky. Deixou a presidência lamentando que fez pouco para acabar com a pobreza. Ainda jovem, passou 15 anos preso durante a ditadura uruguaia. Foi também senador. Hoje foi dia de abrir este éNoiteNaCidade com Pepe Mujica, porque todos queriam ouvi-lo (apesar de ninguém seguir o que ele falava). Separamos alguns de seus pensamentos mais valiosos: A política não deveria ser uma profissão com a qual você ganha a vida; deveria ser uma paixão pela qual você vive. Uma paixão criativa, que não garante que erros não serão cometidos. Aqueles que gostam de dinheiro devem ser expulsos da política. Eles são um perigo. O poder acende todos os seus demônios. Dizem que sou um presidente pobre. Não, eu não sou um presidente pobre. Pobres são os que querem sempre mais, que não se satisfazem com nada. Esses são pobres, porque entram em uma corrida infinita. E não terão tempo suficiente na vida. Se você não definir um objetivo, uma causa, a sociedade de mercado vai te enquadrar e você vai passar a vida inteira pagando contas. O governo Pepe Durante seu governo, Mujica promoveu reformas progressistas, como a legalização da maconha e do casamento entre pessoas do mesmo sexo, além da descriminalização do aborto. Pepe Mujica viveu uma vida extraordinária. Mas voltemos à nossa vaca magra O INSS começou a avisar 9 milhões de aposentados sobre descontos em seus salários. Agora eles terão que informar se autorizaram ou não o desconto. O problema é que o aposentado que não tiver acesso a telefone ou ao aplicativo Meu INSS não terá o que fazer. A Polícia Federal lançou uma operação hoje por causa de criminosos que se apossaram de perfis das pessoas no Gov.br. Aff, não para. Problemas no sistema de biometria. Vai vendo. E o TikTok da Janja? E, lá na China, a Janja andou levando uma invertida do Xi Jinping (o líder supremo chinês). Ela pediu a palavra (quebrando o protocolo) para reclamar que o TikTok só fica incentivando a extrema direita. A informação foi vazada para a Andréia Sadi, da GloboNews, por uns alguéns que viajaram juntos na comitiva do governo Lula. O Xi disse que era só o governo banir o aplicativo. Eu ri, darling. Sinto informar, mas achei o Xi espirituoso. (E a Janja podia ter reclamado que o TikTok não tira conteúdo criminoso e violento que afeta crianças e adolescentes, né?) Enquanto isso, por aqui, o pessoal anda espalhando a fake de que a Janja levou 200 malas com a grana desviada dos aposentados do INSS para a viagem, e agora a Advocacia-Geral da União está notificando as redes para removerem as publicações. Apaga tudo E o UOL Prime divulgou hoje as mensagens do Mauro Cid que não foram divulgadas. E adivinha? Montes e montes de mensagens apagadas por medo de investigações. Até mensagens de Bolsonaro. Qual a necessidade? Barroso, o supremo mor, foi para Nova York e resolveu dizer que os Estados Unidos ajudaram a impedir um golpe de Estado no Brasil porque deram declarações, a seu pedido, e os milicos não gostam de se indispor com os EUA. Verdade. Mas e daí? Qual a necessidade disso a essas alturas? Ainda de NY E Huguito Motta, mesmo lá de Nova York, andou tuitando para dizer que a Câmara recorreu da decisão do Supremo para suspender a suspensão da ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem. A Câmara quer que o caso vá para o plenário. A publi da Virgínia A Virgínia (aquela megainfluencer que virou milionária, casou com o filho do Leonardo e tem um programa de TV) foi fazer publi hoje na CPI das Bets. Foi aquele momento em que os digníssimos parlamentares, em vez de investigar, só queriam fazer selfie. Virgínia entrou na mira da CPI porque fez publis para as bets, e dizem que ela ganhava em cima de quem perdia apostando. Mas ela diz que não é verdade. Gostaria, no entanto, de destacar aqui que a Virgínia lembrou bem aos digníssimos membros da CPI que o Congresso tem o poder de proibir a propaganda das bets. Só li verdades. Eu vou ali ver se alguém quer fazer uma publi e volto amanhã, darling. Acorda, BRASEW. Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato.