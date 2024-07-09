Terça-feira, 16/09/2025 Arte: Marcelo Chello Engenheiros da Blindagem Josette Goulart - TixaNews Existia uma banda, uma vez, que cantava que eram suspeitos de um crime perfeito. Mas que um crime perfeito não deixa suspeitos. (Sim, estou fingindo que não sei qual é a banda porque não sou cringe). Pois bem. O Congresso está ensaiando um desses crimes perfeitos que deixam suspeitos. Mas está fazendo um grande esforço para apagar os rastros suspeitos. E como se apaga o rastro? Com uma lei que prevê a votação secreta. Claro, BRASEW. É a PEC da Blindagem passando no seu feed de notícias, fresquinha, aprovada na noite de terça na Câmara dos Deputados. Um dia desses

Num desses

Encontros casuais

Talvez a gente

Se encontre

Talvez a gente

Encontre explicação PEC é uma proposta de lei que muda a Constituição. E a tal PEC da Blindagem que está tramitando no Congresso (terá que ir ao Senado) vai servir, como o apelido já diz, para blindar parlamentares da Justiça. Pela proposta aprovada pela Câmara, deputados e senadores continuam com foro privilegiado no Supremo, mas não poderão ser processados criminalmente sem o aval dos parlamentares. Se forem presos em flagrante por algum crime inafiançável, poderão ser soltos pelo próprio Congresso em 24 horas e com um detalhe sórdido: por meio de votação secreta. Sim, você não ficará sabendo como cada deputado ou senador votou. E ainda vai dar foro privilegiado para presidentes de partidos (leia-se Valdemar Costa Neto, do PL, e Antonio Rueda, do União Brasil). Pra ser sincero

Não espero que você

Minta

Não se sinta capaz

De enganar

Quem não engana

A si mesmo Quem acompanha sempre a TixaNews há de se lembrar que há algumas semanas os deputados tentaram votar a tal PEC. Quando os bolsonaristas ocuparam a cadeira do Huguito Motta, eles fizeram um acordo com Lira, o eterno Arthurzito, dono da Câmara frigorífica, de que a tal PEC seria votada. Huguito garantiu que não tinha feito acordo nenhum e, de repente, estava botando prioridade na pauta. Recuaram. Mas agora voltaram com a carga e os votos todos. Aprovaram em primeiro turno por 353 votos (para uma PEC, são necessários 308). E outro detalhe sórdido: o governo liberou sua base para votar como quisesse. Dizem que, com isso, garantiu que não haverá votação da anistia nesta quarta. Pra ser sincero

Não espero que você

Me perdoe

Por ter perdido a calma

Por ter vendido a alma

Ao diabo No quesito crimes nem tão perfeitos, mas trabalhados na blindagem, o PL (partido do Bolsonaro, que pertence ao Valdemar Costa Neto) resolveu hoje nomear Dudu Bolsonaro como líder da minoria na Câmara. Eles dizem que existem precedentes nas regras da Casa para que líderes faltem às votações sem precisar de justificativa. Assim, Dudu poderia continuar deputado lá dos Estados Unidos. Mas quem entende das regras diz que não é bem assim como os bolsonaristas pensam. Além disso, Dudu foi aquele que ameaçou Huguito Motta de sanções americanas. Agora Huguito vai deixar tudo fácil assim? (Obviamente, tudo sempre é negociável na política.) Publicidade Anistia não Pesquisa Quaest divulgada hoje mostra que 51% dos brasileiros são contra uma anistia para Bolsonaro e 36% querem a anistia de Bolsonaro. Entre os 51%, 41% são eleitores da esquerda e 10% são o povo que está no centro. Acordo de cavalheiros O acordo que os políticos negociam é que a PEC da Blindagem avance, que a anistia morra e que se discuta a redução de penas (inclusive a de Bolsonaro). Por falar em Bolsonaro Nosso ex deu entrada no hospital hoje por soluços, vômitos e sensação de desmaio. Vai passar a noite no hospital. Ele já tinha estado lá no fim de semana. Xandão terrorista? O Flavitcho, senador e filho 01, pediu que o Xandão dê uma trégua para seu pai e mandou essa daqui: "Até terroristas dão trégua na guerra. Eu tô pedindo pro terrorista dar uma trégua. O cara teve coragem de intimar o presidente numa UTI aqui, pra tomar ciência de coisa. Não tem o mínimo de humanidade, não tem bom senso. Só estou pedindo isso, nada mais." Que discurso mais conciliador, né, Flavitcho? Vale lembrar que ontem o amigo do Dudu Bolsonaro lá nos EUA já tinha comparado o Supremo ao Hamas. Publicidade Mais uma condenação Bolsonaro foi condenado por racismo pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (lá do sul do país). Os desembargadores concordaram com o Ministério Público que Bolsonaro foi racista em uma das lives de quinta que ele fazia quando era presidente e o condenaram a pagar R$ 1 milhão. A União foi condenada a pagar mais R$ 1 milhão (porque Bolsonaro era presidente). Na época, Bolsonaro disse que um apoiador que tinha cabelos crespos criava baratas nos cabelos. Regulação desregulada A notícia que corre hoje é de que o Palácio do Planalto desistiu de mandar um projeto de lei para regular as redes sociais e vai apenas mandar medidas econômicas. Nesta semana, Lula deve sancionar a Lei Felca, que pune as redes que deixarem a pedofilia correr solta, e achou que isso já estava de bom tamanho. Resta saber se esse recuo é um aceno para Donald Trump esquecer Bolsonaro. E por falar em crime perfeito O deputado Kim Kataguiri (União-SP) foi para a tribuna se manifestar contra a PEC da Blindagem com um argumento que se encaixa no assunto do momento: aprovar a PEC é pedir para o crime organizado disputar cadeiras e vencer eleições para fugir de investigações. Há algumas semanas, vimos que o PCC chegou à Faria Lima. Agora, nesta semana, o PCC é o suspeito número um do assassinato violento do ex-delegado geral de São Paulo, que foi um dos maiores investigadores do PCC e, atualmente, era secretário na Prefeitura da Praia Grande. Derrite, que é o chefe da Segurança Pública paulista, dispensou ajuda da Polícia Federal para fazer a investigação. Diz ele que o estado é 100% capaz de dar pronta resposta ao crime. Tarcísio, que é o governador e chefe do Derrite, precisa se empenhar. Nas eleições, essas histórias todas vão voltar para assombrá-lo, inclusive e principalmente a morte de um delator do PCC no meio do aeroporto de Guarulhos. A segurança pública vai assombrar candidatos da esquerda à direita, BRASEW. Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. Todo dia, ou melhor, toda noite, o que acontece na política brasileira chega no seu canal preferido com o boletim #éNoiteNaCidade. Clique em LEIA MAIS e venha nos conhecer, darling! Ah, e também corre seguir a gente pelo @tixanews em todas as redes! Leia mais Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello e Juliana Souza. Publicidade Compartilhar essa edição



