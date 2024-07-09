Existia uma banda, uma vez, que cantava que eram suspeitos de um crime perfeito. Mas que um crime perfeito não deixa suspeitos. (Sim, estou fingindo que não sei qual é a banda porque não sou cringe). Pois bem. O Congresso está ensaiando um desses crimes perfeitos que deixam suspeitos. Mas está fazendo um grande esforço para apagar os rastros suspeitos. E como se apaga o rastro? Com uma lei que prevê a votação secreta. Claro, BRASEW.
É a PEC da Blindagem passando no seu feed de notícias, fresquinha, aprovada na noite de terça na Câmara dos Deputados.
Um dia desses
Num desses
Encontros casuais
Talvez a gente
Se encontre
Talvez a gente
Encontre explicação
PEC é uma proposta de lei que muda a Constituição. E a tal PEC da Blindagem que está tramitando no Congresso (terá que ir ao Senado) vai servir, como o apelido já diz, para blindar parlamentares da Justiça. Pela proposta aprovada pela Câmara, deputados e senadores continuam com foro privilegiado no Supremo, mas não poderão ser processados criminalmente sem o aval dos parlamentares.
Se forem presos em flagrante por algum crime inafiançável, poderão ser soltos pelo próprio Congresso em 24 horas e com um detalhe sórdido: por meio de votação secreta. Sim, você não ficará sabendo como cada deputado ou senador votou. E ainda vai dar foro privilegiado para presidentes de partidos (leia-se Valdemar Costa Neto, do PL, e Antonio Rueda, do União Brasil).
Pra ser sincero
Não espero que você
Minta
Não se sinta capaz
De enganar
Quem não engana
A si mesmo
Quem acompanha sempre a TixaNews há de se lembrar que há algumas semanas os deputados tentaram votar a tal PEC. Quando os bolsonaristas ocuparam a cadeira do Huguito Motta, eles fizeram um acordo com Lira, o eterno Arthurzito, dono da Câmara frigorífica, de que a tal PEC seria votada.
Huguito garantiu que não tinha feito acordo nenhum e, de repente, estava botando prioridade na pauta. Recuaram. Mas agora voltaram com a carga e os votos todos. Aprovaram em primeiro turno por 353 votos (para uma PEC, são necessários 308). E outro detalhe sórdido: o governo liberou sua base para votar como quisesse. Dizem que, com isso, garantiu que não haverá votação da anistia nesta quarta.
Pra ser sincero
Não espero que você
Me perdoe
Por ter perdido a calma
Por ter vendido a alma
Ao diabo
No quesito crimes nem tão perfeitos, mas trabalhados na blindagem, o PL (partido do Bolsonaro, que pertence ao Valdemar Costa Neto) resolveu hoje nomear Dudu Bolsonaro como líder da minoria na Câmara. Eles dizem que existem precedentes nas regras da Casa para que líderes faltem às votações sem precisar de justificativa. Assim, Dudu poderia continuar deputado lá dos Estados Unidos.
Mas quem entende das regras diz que não é bem assim como os bolsonaristas pensam. Além disso, Dudu foi aquele que ameaçou Huguito Motta de sanções americanas. Agora Huguito vai deixar tudo fácil assim? (Obviamente, tudo sempre é negociável na política.)