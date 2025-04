E tá dando pano pra manga o caso do funcionário da Abin, a agência de inteligência do governo, que contou pra Polícia Federal que o governo espionou o Paraguai pra saber o que iam negociar no fim do acordo de Itaipu (revelado pelo UOL). O depoimento, que era sobre a Abin Paralela do governo Bolsonaro, acabou sendo liberado pra todo mundo no inquérito e, claro, vazou.

Com vazamento ou sem vazamento, o fato é que o diretor da Abin, Luiz Fernando Corrêa (indicado por Lula), passou CINCO horas depondo sobre o caso na PF.

O governo Lula jurou de pés juntos que nada disso aconteceu no seu mandato, que foi tudo coisa do Bolsonaro. É verdade que a espionagem começou no governo Bolsonaro, mas também continuou no governo Lula.

A Folha noticiou que o presidente (sim, o Lula) convocou Corrêa e o chefão da PF, Andrei Rodrigues, pra saber o que tá rolando. Imagina que papo? Só sei que Corrêa e Rodrigues não se bicam. Vai vendo, BRASEW. Enquanto isso, eu vou pra Páscoa —mas devo comer só as cenouras do coelhinho!