Sexta-feira, 01/08/2025 Arte: Marcelo Chello O tom do Xandão: organização criminosa miliciana Josette Goulart - TixaNews Hoje é aquele dia que vocês amam, BRASEW. Dia de jornalismo declaratório, diretamente da central de reacts da lagartixa. Alexandre de Moraes, Xandão, supremo ministro, agora sancionado pela Lei Magnitsky "E, na mais característica criminosa dessa verdadeira organização miliciana, ao fazerem as postagens, dizem: ainda há tempo. Ainda há tempo, caso você aceite a torpe coação. Acham que estão lidando com pessoas da laia deles. Acham que estão lidando também com milicianos, mas não estão. Estão lidando com ministros da Suprema Corte brasileira." Xandão chamando Dudu Bolsonaro de miliciano e deixando claro como vai votar: a organização criminosa será responsabilizada. E o supremo ministro usou as palavras traição e covardes umas 48 vezes. Foram 11 traições ou traidores, na verdade, eu contei. "Este relator vai ignorar as sanções que foram aplicadas e continuará trabalhando, como vem fazendo, tanto no Plenário quanto na Primeira Turma, sempre de forma colegiada." Xandão agora só não vai mais poder participar do Lide em Nova York. E será que ele pode pegar avião para Paris??? "O modus operandi é o mesmo. Antes, acampamentos na frente dos quartéis, invasão na Praça dos Três Poderes, para que, com isso, houvesse a convocação de GLO e das Forças Armadas, gerando uma comoção nacional. E aí houvesse a possibilidade do golpe. Repito, modus operandi, o mesmo. Incentivo a taxações ao Brasil, incentivo à crise econômica que gera crise social, que, por sua vez, gera crise política, para que, novamente, haja uma instabilidade social e a possibilidade de um novo ataque. Ataque golpista." Xandão dizendo que é golpe. Publicidade Gilmar Mendes, supremo ministro, decano, harmonizado "Os ataques à nossa soberania foram estimulados por radicais inconformados com a derrota do seu grupo político nas últimas eleições presidenciais - entre eles, um deputado federal que, na linha de frente do entreguismo, fugiu do país para covardemente difundir aleivosias contra o Supremo Tribunal Federal, num verdadeiro ato de lesa-pátria." Gilmar Mendes nos introduzindo ao mundo das aleivosias. Parece o quê? Um leite de aveia? "Afora os ataques feitos pelos apoiadores do grupo político derrotado na eleição de 2022, há ainda a desinformação fomentada pelas empresas de tecnologia. Construída sob o pretexto de defesa da liberdade de expressão, tal narrativa serve aos interesses privados dos seus acionistas, interessados na preservação de um modelo anódino de regulação das redes." Gilmar indo pra cima das redes sociais e dizendo, inclusive, que elas tiveram parte nas manifestações de golpismo. Vale dizer que, por decisão suprema, as big techs agora precisam retirar conteúdos golpistas, que são criminosos, antes mesmo de decisão judicial. Luís Roberto Barroso, supremo-mor até setembro "Nós vivemos uma ditadura. Ninguém me contou como era. Eu estava lá." O presidente do Supremo mantendo o clima de que o que os bolsonaristas estão fazendo nos States é golpismo. Poder360, portal de notícias de política que atua em Brasília "Mais da metade dos integrantes do STF (Supremo Tribunal Federal) não assinou uma carta em defesa do ministro Alexandre de Moraes na 4ª feira. A divisão na Corte ficou explícita quando só 6 dos 11 magistrados compareceram ao jantar oferecido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio da Alvorada na 5ª feira. Moraes pressionou os colegas por um documento coletivo depois de ser alvo de sanções dos EUA pela Lei Magnitsky, que o impede de realizar transações com instituições bancárias ou econômicas norte-americanas." Reportagem amplamente replicada por Dudu Bolsonaro, o zero três. Fake News do dia "FUGA NA MARRA: Moraes e Barroso se escondem em Roma com medo da Magnitsky." Vai ver foram buscar a Zambelli. Para, BRASEW, é fake, pelo amor. Nem considere esta info. Paulo Figueiredo, neto do último presidente da ditadura militar e lobbista junto com Dudu nos States "Obrigado, facilita a vida para sancioná-lo quando há uma declaração tão explícita de apoio - prevista na própria Lei Magnitsky." Paulitcho em resposta a uma postagem de Gilmar Mendes em que o supremo ministro declarava apoio integral a Xandão. Edinho Silva, presidente do PT, ex-prefeito de Araraquara "Não se pode ter ministros cujos partidos atacam o governo." Edinho deu entrevista à Veja, mudando um pouco esse assunto de tarifa e sanção do Xandão. DataFolha, desta sexta "Para 55%, a decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, (de botar a tornozeleira) foi correta." Galera achando que, sim, que Bolsonaro ia fugir. Também, depois de tanta gente que fugiu. É Zambelli, é Dudu, é Marcos do Val, é Allan dos Santos, é Paulo Figueiredo. Donald J. Trump, J de João, Orange, que se acha presidente mundial, mas é só dos EUA mesmo "Ele pode falar comigo quando quiser (...) Vamos ver o que acontece." Trump agora dizendo que vai falar com Lula. Logo que instituiu as tarifas de 50%, disse que não era hora de falar com Lula. No fim, MiAlckmin é que tinha razão, agora que vão começar as negociações. Publicidade Haddad, Fernando, Fernandinho Cabelo, ministro da Fazenda "Seria melhor falar com o secretário primeiro e esclarecer sobre como funciona o sistema judiciário brasileiro." Haddad falando que antes de Lula falar com Trump vai ser melhor falar primeiro com o secretário do Tesouro americano, que é quem comanda a lista do povo sancionado pela Lei Magnitsky. Lula, presidente "Sempre estivemos abertos ao diálogo." Dando uma de Trump e usando as redes sociais para responder ao Trump, que disse que o Lula pode ligar para ele. Donald J. Trump, again, agora nuclear "Ordenei o posicionamento de dois submarinos nucleares nas regiões apropriadas para o caso de essas declarações tolas e inflamatórias serem mais do que apenas isso." O presidente dos EUA querendo mostrar que está podendo bancar uma guerra mundial. As tais declarações tolas foram dadas pelo ex-presidente russo, Medvedev, que alertou os Estados Unidos que a Rússia possui capacidade para um ataque nuclear "de último recurso". Tixa "Vamos sextar?" Tixa, a lagartixa, indo embora bater o rabo. Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. Todo dia, ou melhor, toda noite, o que acontece na política brasileira chega no seu canal preferido com o boletim #éNoiteNaCidade. Clique em LEIA MAIS e venha nos conhecer, darling! Ah, e também corre seguir a gente pelo @tixanews em todas as redes! 