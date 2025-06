Sexta-feira, 13/06/2025 Arte: Marcelo Chello O vai e volta do Xandão Josette Goulart - TixaNews Acorda, Brasew, que nesta sexta 13 teve Xandão no vai-não-vai na madrugada, tornozeleira no lugar de algema (o Cid respira por aparelhos), delação em crise, Bolsonaro em fúria, Gilson na cadeia, Gilson fora da cadeia, Irã x Israel em modo inferno aberto, general pedindo "escusas" e o PSDB errando até em fusão. É ou não é para chamar a Tixa? Fuga à Portuguesa E eis que acordamos nesta sexta-feira 13 com a Polícia Federal no rastro de Mauro Cid e Gilson. Era 1h da matina, Moraes deu aquele bom dia Vietnã e mandou a PF bater na porta de Mauro Cid e Gilson Machado. O plano? Prender os dois antes que o sol nascesse e eles sumissem do mapa —mais precisamente, com cidadania portuguesa no bolso e um "adeus, Brasil" na bagagem. A suspeita é que Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, estaria articulando para virar cidadão português e escapar da cana. A PF rastreou movimentações de familiares indo para fora do Brasil e alertou a Procuradoria-Geral, que correu para pedir a prisão. Moraes, como sempre, sem tempo, irmão, atendeu de bate-pronto. Publicidade Mas aí o Xandão voltou atrás. Horas depois de mandar prender Cid, Xandão recuou. Cancelou a ordem de prisão quando a polícia já estava na rua. Ele decidiu que, por ora, basta uma tornozeleira eletrônica novinha e o bom e velho bloqueio de passaporte. Não se sabe ao certo porque Xandão recuou. Na noite de quinta, a revista Veja havia divulgado conversas que Mauro Cid teria tido por meio de um perfil no Instagram falando de novo aquela história de que a delação dele estava dentro de uma narrativa criada pelos supremos para atingir Bolsonaro. A defesa de Cid jura que as tais mensagens são falsas. Segundo o advogado do ex-faz-tudo de Bolsonaro, o tal perfil @gabrielar702 nunca foi de Cid. Ele acusa: "Falsidade grotesca". E pediu ao STF que investigue quem criou esse personagem. Cid, diz ele, segue obedecendo tudo direitinho do acordo de delação. O problema é que a família de Cid toda viajou, em maio, para os Estados Unidos. Em maio, darling. Ficou aquela sensação de que estava todo mundo em fuga. Mas Cid diz que foi só uma viagem para comemorar o aniversário da sobrinha e que todos vão voltar até o dia 20. Eita que essa festinha era boa, hein? Bolsonaro reage: 'Anula tudo!' Do cercadinho digital, Jair, o Bolsonaro, pulou no Twitter com a caneta imaginária na mão: "A delação de Cid deve ser anulada". E mais: pediu liberdade para Braga Netto e companhia, acusando o processo de ser "político disfarçado de ação penal". O capitão só esqueceu de mencionar que nem tudo é delação. Dá para esquecer o testemunho dos chefes das Forças Armadas dizendo que foram sim apresentados a documentos que poderiam ser usados para um golpe? Ou o próprio testemunho de Bolsonaro que disse que não tinha clima para golpe? (Se estava testando clima é porque havia um plano de golpe?) E agora Xandão? Fica a dúvida, será que na madrugada de uma sexta-feira 13 Xandão quase caiu num golpe e num golpe de sorte resolveu cancelar a nova prisão de Mauro Cid? Se Cid não ia fugir, será que o Gilson armou para Cid? De onde surgiram essas denúncias? Foi só coincidência a revista Veja ter publicado a nova reportagem com as mensagens do Insta pouco antes da ordem de prisão? (A revista já tinha sido o canal do vazamento daqueles longos áudios em que Cid dizia que a delação tinha sido forçada.) Gilson Machado: limpinho, segundo ele mesmo No depoimento à PF, depois que foi preso, o ex-ministro de Bolsonaro alegou que jamais buscou embaixada, consulado ou despachante de alma portuguesa para ajudar o Cid a fugir. Estava só ajudando seu próprio pai. Mas a Procuradoria-Geral pediu a prisão porque viu indícios de obstrução. O ex-ministro do Turismo foi transformado em turista involuntário do sistema penal. Mas o tour durou menos de 24 horas. Já tínhamos quase fechado essa newsletter maravilhosa quando Xandão mandou soltar o Gilson. Abriram as portas do inferno E esse Bibi, hein? Benjamin Netanyahu, o Bibi, é aquele líder de direita israelense que não acaba nunca com a guerra de Gaza e agora resolveu atacar o Irã. O Irã se levantou e disse que abriram as portas do inferno e contra-atacou. O medo agora é de uma guerra nuclear. Só sei que o Bibi está mais ousado que Trump. O governo americano jura que não apoiou os ataques ao Irã. Outro dia Bibi se uniu com a extrema direita para manter seu governo. Ele é primeiro-ministro e precisa do apoio do parlamento para continuar no poder. E ele não sai do poder faz tempo. Publicidade Olá, escusas. Quanto tempo! O ex-ministro da Defesa de Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira, achou por bem pedir escusas publicamente a seu próprio advogado depois que meio que o xingou quando foi questionado sobre a reunião do 14 de dezembro. "Vai me perguntar sobre a reunião, cara?", interrompeu Nogueira com indignação, durante interrogatório no STF. O general afirmou irritado: "Já respondi tudo isso ao nobre presidente Alexandre de Moraes. Ok?". "Você não combinou comigo (de fazer perguntas sobre a reunião)." Mais um fracasso no PSDB O PSDB aprovou em convenção nacional a fusão com o Podemos. Tem uma semana isso. Agora anunciaram que a fusão não vai acontecer porque não chegaram a um acordo com o Podemos para estabelecer o comando da nova legenda que surgiria da tal fusão. O Podemos está podendo e queria comandar a legenda por 4 anos. O PSDB queria alternância de poder a cada 6 meses. Está tudo ótimo agora, os tucanos seguem mandando em nada pelo tempo que quiserem. E que as portas do inferno se fechem rapidinho porque não tá fácil para ninguém, BRASEW.