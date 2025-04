Terça-feira, 08/04/2025 Arte: Marcelo Chello Orçamento secreto: o ministro de Lula que não caía, caiu Josette Goulart - TixaNews Juscelino, que é Filho mas não do Kubitschek, caiu. A Starlink ganhou. O Musk Siberiano praticamente chamou o Trump de idiota (ok, foi seu conselheiro). O PL botou modelos pela anistia (mulheres objetos?). Foi-se a segurança pública. Tudo isso aqui no melhor resumo da política de todo o seu dia. Queda Oficialmente, Juscelino Filho pediu demissão, mas todo mundo sabe que no fundo, no fundo, caiu mesmo. Parecia que ele jamais cairia. Teve uma época logo no começo do governo Lula que era uma denúncia atrás de outra denúncia. Olha o tamanho da capivara de Juscelino reveladas durante o tempo em que esteve como ministro das Comunicações e que mesmo assim não o derrubaram de jeito nenhum. 1. Teria usado orçamento secreto (dinheiro público, BRASEW) para construir uma estrada no Maranhão (seu estado) que por um acaso o único destino era uma fazenda sua. 2. Empresas na cidade em que sua irmã era prefeita recebiam dinheiro do orçamento secreto indicado por ele. 3. Foi acusado de apresentar informações falsas à justiça eleitoral no uso de helicópteros durante sua campanha para se eleger deputado federal, em 2022. 4. Teve denúncia de uso inadequado de avião da FAB, quando já era ministro de Lula, para ir comprar cavalos em São Paulo. 5. Teve denúncia de que ele indicou seu sócio no haras em que ficavam os cavalos para ser funcionário fantasma no Senado. 6. Ele recontratou para o ministério uns 9 bolsonaristas que tinham sido demitidos pelo governo Lula. 7. Botou ainda um sócio de Willier Tomaz (o advogado que surpreendentemente foi defendido com unhas e dentes por Flavitcho Bolsonaro na CPI da Covid) como diretor de rádio e TV. Enfim, tudo isso foi aparecendo na mídia e Lula fez a egípcia. Ops, já usei a egípcia ontem. Mas agora vai de novo. Lula ainda disse que só demitiria alguém de seu ministério que fosse denunciado porque não poderia pré-julgar ninguém. Pois bem, dois anos depois, Juscelino foi finalmente denunciado pela Procuradoria Geral da República ao Supremo por conta dos casos do orçamento secreto. A denúncia, claro, pode nem ser aceita pelos supremos. Mas daí, o Juscelino já pediu demissão (sabe como é, até o Bolsonaro já foi denunciado nesse meio tempo e não pega bem para o governo Lula manter esse caso na Esplanda). Juscelino era ministro pela cota do União Brasil e foi uma indicação de Alcolumbre, a estrela de Davi do Senado. Mas o União Brasil já até escolheu outro para o cargo. Adiós, Juscelino, o ministro que não caía, mas que caiu. Em tempo: seus advogados dizem que ele é inocente e que o fato de ter havido a denúncia não implica em sua culpa. Publicidade Arte: TixaNews A Starlink do Elon 23:59. O Lula sobre a Starlink na revista New Yorker: "Não deixaremos alguém que odeia nossa administração, que odeia a democracia e nosso sistema de justiça, assumir o controle das informações de um país e uma região como a Amazônia." 00:00. A Anatel aprova o pedido da SpaceX, do Musk Siberiano, para ampliar em 7.500 satélites a constelação de backup da Starlink no Brasil. Bancada do absurdo Os deputados da bancada da bala controlam a Comissão de Segurança da Câmara. Eis que eles decidiram hoje aprovar um projeto de lei que impede que os seguranças do Lula usem armas de fogo. Motivo: Lula é desarmamentista. Aff, é sério, pessoal? E o relator do projeto, o deputado Gilvan da Federal, que é do PL (o partido do Valdemar Voldemort que o Bolsonaro acha que é dele) disse: "Eu quero mais que Lula morra." Campanha absurda O PL teve hoje a brilhante ideia de contratar modelos para pedir que deputados assinem o projeto da Anistia. Seeee-nhoooor, é sério isso? Usando mulheres como objetos? Huguito dos conchaves, peloamor. Essa sua Câmara frigorífica tá que tá, hein? Beijo, me liga Lewandas, o ministro da Justiça, foi falar do projeto de emenda constitucional da Segurança Pública no Congresso. Só se fala disso em Paraty, mas como gastei todo meu português no Juscelino, deixemos para uma próxima (não se preocupe que esse rolê vai ser assunto até a eleição, darling). Trumpices Donald J. Trump (J de João, juro) dobrou a aposta contra a China. Agora as tarifas são de 104%. Daí, leio a notícia de que o principal produto vendido pela China aos Estados Unidos é o quê? Smartphones, especialmente iPhones. Será que estamos vendo nascer o filme 'A revolta dos iPhones: A Apple contra-ataca'? E o Musk Siberiano não está nada feliz com as tarifas. Hoje chamou o conselheiro econômico da Casa Branca de idiota e mais burro que um saco de tijolos. O nome do conselheiro é Peter Navarro que, durante uma entrevista, disse que Musk é um mero montador de carros. E pensar que Musk, o homem que demite todo mundo no governo Trump, provavelmente não conseguirá demitir o Peter. Parabéns! Parabéns! Hoje é o seu dia, que dia mais feliz!!! Eu acho que a China não anunciou a reciprocidade da tarifa de 104% por causa do fuso. Nada que não possa fazer ainda nesta quarta-feira, BRASEW. Segure seus CDBs!!! Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato.