Quinta-feira, 13/03/2025 Arte: Marcelo Chello Os anões do Orçamento estão voltando? Marcelo Chello - TixaNews Dino cobrou transparência, o Congresso disse que daria transparência. Mas o Orçamento Secreto resiste, BRASEW! E lá, do lado de cima, Trump ameaça agora ferrar com a vida de quem gosta de vinho e champanhe francês. O Congresso votou hoje a minuta de um projeto que estipula novas regras sobre a execução das emendinhas parlamentares para atender ao acordo feito com o Supremo, que exigia o básico: transparência no uso do dindim público. Juraram de pés juntos para Flávio Dino (aqui conhecido como DaSsilvaSsauro) que vão indicar os autores das emendas de relator e de comissão. Mas claro que tem pegadinha, né, BRASEW? Pelo texto, os líderes de partidos vão assinar as indicações feitas pelos parlamentares por meio das bancadas partidárias, mas sem identificar os autores dos recursos, como conta o UOL. Ou seja, é uma releitura do Orçamento Secreto, praticamente. E as indicações serão controladas pela CMO (Comissão Mista de Orçamento), que é composta por deputados e senadores. Hum, Tixa, mui transparente! Ah, mas eles desistiram da criação da Secretaria Especial de Orçamento Público, que ficaria sob o chapéu de Alcolumbre, a estrela de Davi do Senado, e que na prática, acabaria com as consultorias legislativas independentes, que foram responsáveis por apontar as tretas e a falta de transparência, por exemplo, do Orçamento Secreto e das emendas Pix. Essas consultorias independentes são formadas por técnicos concursados que não têm que beijar a mão dos deputados e senadores. (Só se quiserem muito.) Elas que soltaram notas críticas aos projetos que o Congresso aprovou, para tentar ajustar às regras determinadas pelo Supremo. E se colocarem essas consultorias para escanteio pode rolar um vale a pena ver de novo. Como assim, Tixa? Há 30 anos, direto do túnel do tempo, existiram os anões do Orçamento, darling. Eles eram um grupo de parlamentares baixinhos, integrantes da Comissão de Orçamento do Congresso e que faziam o quê? Cobravam propina de prefeitos e empreiteiras para incluir obras no Orçamento da União e, claro, desviavam a grana por meio de empresas e entidades fantasmas. Tixa do céu, se fosse o Pacheco não poderia ser anões, né? Ai, darling, só rindo pra não chorar. Daí, rolou uma CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito), teve gente que foi cassada e como resultado criaram as tais consultorias independentes, para tentar acabar com a farra. É, pegou mal e Davi desistiu de criar a tal Secretaria, mas ele segue empenhado em derrotar o Golias, digo, o Supremo. Claro que por trás de tudo isso está a velha tentativa de esconder o paga e leva do Orçamento. Publicidade Arte: TixaNews Em boca fechada... Por falar em Alcolumbre, ele vai processar e fazer uma representação na Comissão de Ética da Câmara contra o deputado bolsonarista Gustavo Gayer. E por quê? Porque o deputado fez um monte de publicações atacando Gleisi Narizinho, a Gleisi Hoffmann (nova ministra da desarticulação, digo, das Relações Institucionais), e numa delas disse que veio na cabeça dele a imagem de Alcolumbre, Gleisi e Lindbergh Farias num trisal. Para os perdidos. Trisal é um ménage à trois. Sim, hablamos francês. Engatando a primeira E Xandão mandou hoje para Zanin, o Cristiano que virou supremo, o pedido para que a primeira turma do STF colocasse na pauta a análise da denúncia contra Bolsonaro, Braga Netto, General Heleno, Mauro Cid e outros. Voilà! Vai rolar no dia 25 de março. Na primeira turma, com Xandão, Zanin, Fux, Cármen Lúcia, Dino e tudo. Semana de aniversariantes Contamos aqui ontem que na terça passada Zé Dirceu organizou sua festa antecipada de niver. Com a presença de muitas figurinhas importantes, é claro. Desde Lira (nosso Arthurzito ex-dono da Câmara frigorífica) a Haddad, o nosso Fernandinho cabelo. Acontece que no mesmo dia também rolou a festa de niver do Barroso, o supremo master. E claro que também com a presença de muitas figuras. Alcolumbre, Pacheco (o Rodrigo que ainda é o mais alto do Senado), Sr. MiAlckmin (o vice-presidente), Xandão e muitos outros. Corre à boca pequena que Barroso até soltou o gogó na cantoria e que ao final do rega-bofe, ao invés de lembrancinhas, Barroso mandou a real para a galera dizendo que o "mundo está vivendo um momento mais escuro do que era antes". Aff! Arte: TixaNews Um sim quase dizendo não Putin, o Vladmir da Rússia, disse que aceita o tal acordo de cessar-fogo com a Ucrânia, proposto pelos EUA. Maaaaas, com uma série de ressalvas. Para rolar, a Ucrânia vai ter que ceder várias coisas, perder territórios e a principal usina nuclear da Europa, para poder fazer vingar essa "paz duradoura". Tá difícil. Salvem o Carmenere! E Trump agora está pegando pesado, BRASEW! A União Europeia resolveu retaliar e impor 50% de tarifa ao uísque americano. Daí, o Mr. President foi para as redes ameaçar e dizer que se não revogarem isso os EUA vão cobrar 200% sobre vinhos e champanhe vindos da Europa. Até dos franceses, Tixa? Sim, darling. Mas como só tenho dinheiro para os chilenos, ainda respiro aliviada. Salvaram meu carmenere. Publicidade Repressão de los hermanos E na Argentina a coisa ficou feia. O protesto de aposentados reivindicando o aumento da aposentadoria mínima e contra a política fiscal do Milei —o presidente argentino da motosserra— acabou com muita repressão por parte da polícia. Idosos foram agredidos, muita gente presa e um fotojornalista freelancer, Paulo Grillo, atingido na cabeça por uma bomba da polícia. Ele, infelizmente, segue em estado grave na UTI. Boa noite, BRASEW! Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. Todo dia, ou melhor, toda noite, o que acontece na política brasileira chega no seu canal preferido com o boletim #éNoiteNaCidade. 