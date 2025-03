Segunda-feira, 24/03/2025 Arte: Marcelo Chello Os farejadores do julgamento de Bolsonaro Josette Goulart - TixaNews Quando o relógio bater 7h30 nesta terça-feira, dois cães farejadores da polícia do Senado (a polícia suprema não tem cães) vão percorrer o Supremo em busca de bombas. Sim, coisa de julgamento do século, darling. Vai começar o julgamento de Bolsonaro. Ok, tecnicamente, ainda é o julgamento da denúncia feita contra Bolsonaro e não o julgamento dele exatamente. (Denúncia essa que acusa nosso ex de ter liderado uma organização criminosa que planejou um golpe de Estado.) Para os Perdidos: Se você ainda não entendeu o que acontece neste dia 25, vem descobrir com o Pedro Perdido Pelo Mundo da Política que estreia hoje aqui nesta que é a editoria predileta da galera que lê a Tixa. Ele está perdido, você está perdido, eu estou perdida, o Bolsonaro está perdido, o Lula está no Japão, mas a gente se encontra. Os farejadores de plantão já farejam que a denúncia será aceita e Bolsonaro vai se tornar réu no processo criminal. De norte a sul, as apostas dão conta de que vai ser de goleada: 5 x 0. O caso vai ser julgado pela Primeira Turma do Supremo, e não pelo Plenário. Na turma, estão Dino e Zanin. Esses são os dois ministros que a defesa de Bolsonaro tentou derrubar do julgamento (por terem tido processos contra Bolsonaro), mas não conseguiu. A defesa também tentou levar o caso para o Plenário do Supremo, mas ainda assim sem sucesso. Então é isso, o julgamento do século fica na Primeira Turma. (Depois, lá na frente, é certo que os advogados vão recorrer das decisões para tentar mudar o resultado.) O procurador nada amigo geral da República, Paulo Gonet, anda dando uma de humilde e diz que o resultado do julgamento é "imprevisível". O Nunes Marques deu uma chance Carla Carabina Zambelli vai conseguir dar uma respirada por mais algum tempo. O supremo Nunes Marques pediu vista do processo em que a deputada está sendo julgada pelo crime de sair armada às vésperas da eleição (o que não é permitido), botando a população em risco e constrangendo a pessoa que ela disse que era um agressor (mas não estava armado e não a ameaçou fisicamente). Cinco ministros já votaram pela condenação e perda do mandato. Com o pedido de vista, a decisão final que sairia até sexta fica adiada por até 90 dias. Imprevisível mesmo é o Kassab E o Kassab (líder do PSD), que saiu com essa hoje em entrevista a CNN? De que se o Tarcísio abençoar, ele será candidato a governador em 2026? "O candidato em São Paulo é o Tarcísio, e o meu candidato será o dele. Caso ele decida disputar a Presidência e avalie que o meu nome é o mais adequado, eu aceito a missão." Nossa, Kassab, que emocionante. E aí, o prefeito agora um pouco menos desconhecido de São Paulo, o Ricardo Nunes (MDB), não quis ficar para trás e manifestou a possibilidade de também sair a governador. "A minha intenção é de ficar os quatro anos como prefeito. As coisas acabam mudando." O amor por São Paulo é algo que realmente emociona. Arte: TixaNews Empréstimo de Lula A Gleisi Narizinho Hoffmann foi para as suas redes dizer que quem tiver dívidas é só recorrer ao empréstimo de Lula para resolver as pendengas. O empréstimo, na verdade, é uma nova modalidade lançada pelo governo que permite que as pessoas usem seu FGTS para garantir um novo crédito e assim ter juros mais baixos. Mas é bom lembrar que a prestação é descontada diretamente na folha de pagamento. Gleisi apagou a postagem porque pegou meio mal dizer que era empréstimo de Lula. Gilmar fanfarrão O supremo Gilmar Mendes foi a um evento da indústria e mandou essa: "Me parece fundamental que haja uma discussão a propósito dessa temática [da remuneração do Judiciário]. Nós estamos vivendo um quadro de verdadeira desordem. A toda hora os jornais estampam novos penduricalhos e gratificações. É preciso que se estabeleçam regras e normas para isso." A toda hora mesmo. Na semana passada, a Folha falou dos penduricalhos no salário do ministro no ano passado. E a Janja? A Janja, primeira-dama, viajou uma semana antes do Lula para o Japão (não se sabe ao certo por quais motivos ela foi tanto tempo antes. Mas parece que uns 4 dias depois que ela chegou no Oriente, teve uma agenda para escutar mulheres brasileiras). O fato é que não importa se tem agenda ou não, a galera já sai falando de cada viagem da primeira-dama (digamos que o sigilo de 100 anos botado pelo governo nos gastos de Janja não ajudou muito). Agora o governo quer que a Advocacia-Geral da União defina melhor os limites de atuação do cônjuge do presidente da República quando atua como representante do governo em eventos nacionais e internacionais. Os advogados do governo já chegaram à conclusão que a função é sim de interesse público e cabe ao Estado arcar com os custos. Que bom, já podem tirar os sigilos então também? Por falar no Japão Lula foi para o outro lado do mundo com os poderosos do Congresso a tiracolo. Alcolumbre, a estrela de Davi do Senado, e Pacheco, o Rodrigo mais alto do mesmo Senado (atual e ex-dono do Senado) e Hugo Motta dos Conchaves e Lira, nosso Arthurzito (atual e ex-dono da Câmara frigorífica), viajaram 26 horas com o presidente e desceram todos faceirinhos para a foto oficial. Lula fazendo política do jeito que o Kakay sugeriu? Desta vez, ninguém pode dizer que a Janja atrapalhou, porque ela já havia chegado antes. Arte: TixaNews TrumpNews E o alto escalão do governo Trump que incluiu sem querer um jornalista num grupo do Signal (um concorrente do WhatsApp, mas que protege as trocas de mensagens) em que eles discutiam detalhes de um plano de ataques militares contra rebeldes Houthis do Iêmen? Não só o jornalista não deveria estar participando do grupo, como os caras sequer deveriam estar falando de ataques militares em aplicativo de mensagem. Aff. Outro dia o Musk Siberiano estava doidinho pra ver os planos de guerra contra a China. Está uma festa danada, pelo visto. E já que o assunto é Trump, ele agora disse que vai impor tarifa de 25% a qualquer país que comprar petróleo e gás da Venezuela. O Hugo Chaves que lute. Ah, não, verdade, o Maduro, o Nicolás mais alto das Américas, que lute. E a gente que vá farejar alguma bomba por aí, BRASEW. Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato.