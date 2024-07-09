Quarta-feira, 20/08/2025 Arte: Marcelo Chello O Zap do Bolsonaro pegou fogo Josette Goulart e Marcelo Chello Dudu Bolsonaro e nosso ex foram indiciados pela Polícia Federal hoje, por tentativa de obstruir a ação penal da trama golpista. A polícia conseguiu recuperar as mensagens que Bolsonaro apagou do celular apreendido —e estava tudo lá. Os papos golpistas com Dudu. As conversas "calientes" com Silas Malafaia. Uma cartinha pedindo asilo político a Milei. E rolou até o Dudu mandando um VTNC para o papis. Ingrato do c*. Socorro, Brasew!!! Pegou fogo, o zap do Bolsonaro. VTNC E rolou um vai tomar um suco no Zap do Bolsonaro pai. "VTNC SEU INGRATO DO CARALHO!", escreveu Dudu, assim, com maiúsculas, para seu pai amado. Qual o motivo? Jair pai tinha chamado Dudu filho de imaturo em uma entrevista. Imagina. Com Dudu fazendo tudo pelo Jair lá com o Trump! Mas teve mais. Dudu sobre Tarcísio: "Tarcísio nunca te ajudou em nada no STF. Sempre esteve de braço cruzado vendo você se foder e se aquecendo para 2026." Jair para Dudu: "Esqueça qualquer crítica ao Gilmar." Aí, Gilmar!!! Bolsonaristas do 8 de Janeiro, lo siento Numa das conversas com o papis, Dudu disse que a chance de Bolsonaro era única e que, se fosse aprovada uma anistia light, os EUA não iriam mais ajudar: "Se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos EUA terá sido o post do Trump. Eles não irão mais ajudar. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o STF e resgatar a democracia ou enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa num semiaberto." Ajudar o Brasil, na fala do Dudu, significa ajudar o próprio Jair, e os bolsonaristas golpistas que lutem. Só para você não se perder, darling. Milei, ayúdame A PF achou também uma cartinha que Bolsonaro preparou para Milei —o presidente de motosserra da Argentina— em 2024, pedindo asilo político. Mas, como todos podem notar, não deu certo. (Também não deu certo o asilo na embaixada da Hungria.) Malafaia, o mala E o Silas Malafaia trocou áudios bem hots com Bolsonaro. Num desses áudios, ele chama Dudu de babaca e diz que só não detonou com ele por consideração ao ex. Tudo por causa das falas insanas de Dudu, batendo no peito e se achando a última bolacha do pacote lá nos EUA. "Esse seu filho Eduardo é um babaca, inexperiente, que está dando a Lula e à esquerda o discurso nacionalista, e ao mesmo tempo te ferrando. Um estúpido de marca maior. ESTOU INDIGNADO! Só não faço um vídeo e arrebento com ele por consideração a você. Não sei se vou ter paciência de ficar se esse idiota falar mais alguma asneira." Já para Flavitcho, o senador filho 01, Silas foi só amores. Disse que ele deu uma entrevista mara na GloboNews dizendo que era contra a taxação, mas que era preciso discutir a anistia. Inclusive, no relatório, a PF diz que Malafaia é tipo um chefe desse movimento todo. Definindo as ações e os esquemas para tentar obstruir a Justiça. Tanto que Xandão mandou enquadrá-lo hoje, quando ele desembarcou do avião, e também mandou confiscar o seu celular e passaporte. Ao estilo Malafaia de gritar e cuspir nos microfones, na saída da Polícia Federal no aeroporto, o pastor esbravejou dizendo que era um absurdo divulgar as conversas com os amigos dele e que, se quisessem calá-lo, teriam que prendê-lo. Cuidado com o que pede, pastor! Vai que Deus tá te ouvindo. Venha Xandão chamou Bolsonaro para depor. CPMI do INSS: bolsonarista ou do centrão? A liderança do governo Lula ficou que nem lagartixa, comendo mosca, e perdeu o comando da CPMI do INSS que vai acontecer no nosso glorioso Congresso Nacional. (O Randolfe que lute pra se explicar para o Lula.) Estava tudo acertado para que Omar Aziz (aquele da CPI da Covid) assumisse o comando do barco e, na última hora, a oposição elegeu o senador Carlos Viana (Podemos-MG) como presidente e o deputado bolsonarista Alfredo Gaspar (União-AL). Os bolsonaristas comemoraram. Mas será que deviam? Alfredo Gaspar já saiu dizendo que vai seguir o dinheiro e descobrir quem deu suporte político para os descontos fraudulentos. Ok, o deputado se diz de direita, mas até outro dia (2022), era um deputado ligado aos Calheiros, em especial o Júnior — mentira, o Filho — que é hoje ministro de Lula. Alfredo se afastou deles justamente por causa do apoio a Lula. Já o Carlos Viana é centrão, darling. E o que quer o centrão? Os sinais não andam lá muito bons para os bolsonaristas, quer ver? Ontem, o União Brasil e o PP anunciaram sua União Progressista (os dois partidos se juntaram em uma federação). Adivinha o que disseram? Que essa era a união de centro e centro-direita, e não poderia ter ficado mais claro que eles estão na fase nem-nem. Nem Lula, nem Bolsonaro. O governador do Rio, Cláudio Castro, que é do PL, aliado do senador Flavitcho Bolsonaro, foi bater um papo num programa novo do jornal O Globo e, ao falar sobre o tarifaço do Trump, mandou essa: "a direita e a esquerda estão fazendo mal" ao Brasil. Note que ele falou direita e esquerda. "Nós, da centro-direita, temos uma avaliação de que há, por parte do governo federal, uma acomodação no combate real a isso, em virtude do que as pesquisas de opinião vêm demonstrando, de crescimento (de popularidade do Lula) após o tarifaço. Não podemos deixar que a política prejudique as pessoas, seja em benefício da esquerda ou da direita. É a polarização mostrando a sua pior face." Uma certeza e uma dúvida Então, fica a certeza: essa CPI vai bater em Lula. Mas fica a dúvida: será que não vai bater forte também em Bolsonaro? Não podemos esquecer que o esquemão das fraudes do INSS começou no governo do nosso ex. E também vale notar que, como nosso ex não é assim lá muito fiel aos seus aliados, poderá também não receber de volta toda essa lealdade, mesmo tendo sido o principal cabo eleitoral de muita gente. O velho ditado já dizia que CPI a gente sabe como começa e não sabe como termina. Essa todo mundo achava que sabia como iria começar!!!! Só sei que foi um strike. Derrubaram o candidato do Davi, o candidato do Huguito Motta, o candidato do governo — e agora eles que lutem. O Davi, vocês sabem como é, a gente nunca sabe se ele perdeu mesmo ou se ele que ajudou a articular. Não vamos esquecer que Davi é do União Brasil. Sim, sabemos que é o Desunião Brasil, mas no fim, são todos centrão. O governo agora vai ter que segurar essa crise e ver o barata voa do INSS de volta ao noticiário, já que a CPI vai fazer barulho. A oposição conseguiu aprovar, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, um dispositivo no Código Eleitoral para que os votos sejam impressos depois de serem computados nas urnas eletrônicas. O assunto já era dado como morto e, mais uma vez, a base do governo estava comendo mosca. Gente, tão tudo que nem lagartixa. A parte importante mesmo é que as senadoras conseguiram acrescentar no texto uma reserva de 20% das cadeiras do Congresso para as mulheres. Não é só dinheiro para candidatura, não. É cota mesmo. Bem no dia da pesquisa E tudo isso bem no momento em que Lula começava a respirar nas pesquisas da Genial/Quaest. A aprovação de Lula está em 46% e a desaprovação em 51%, segundo dados divulgados hoje. Uma diferença de 5 pontos. Para terem uma ideia de como a avaliação do governo melhorou, em maio, essa diferença era de 17 pontos (bem no auge da crise do INSS). Lula era aprovado por 40% e desaprovado por 57%. Ele conseguiu essa recuperação com a queda da inflação e o tarifaço do Trump. Xandão supremo e international E o Xandão agora só quer saber da imprensa internacional. A agência escolhida foi a Reuters. Xandão disse que espera que Trump reverta a sanção quando as informações forem corretamente passadas às autoridades americanas. Gosto desse otimismo supremo. Mas ele deu a entender que, caso o governo americano não entenda, ele entrará com uma ação na Justiça americana. Ele tem chances reais de ganhar. Enquanto isso, os bancos seguem se debatendo. Xandão, mostrando todo seu poder, afirmou à Reuters que os bancos brasileiros que bloquearem ativos domésticos por ordens americanas serão punidos pelos tribunais brasileiros. Os bancos que lutem. Ou podem usar um VTNC também? The treta never ends, BRASEW! De última hora: Câmara aprovou agorinha o PL da adultização, que volta para votação no Senado. De última hora: Câmara aprovou agorinha o PL da adultização, que volta para votação no Senado.




