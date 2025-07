Quarta-feira, 23/07/2025 Arte: Marcelo Chello Pix é nosso, Trump! Assinado: Tabata, a Patriota Josette Goulart - TixaNews Prefácio. Enquanto esperamos o Xandão, vamos ao resumo do dia. Tabata Amaral lançou uma nova moda: jaquetinha de couro sobre a camisa do Brasil. Essa é a versão patriota da deputada federal pelo PSB (partido de esquerda). Ela foi para as redes fazer videozinho para proteger o nosso Pix da taxação do Trump. Como vocês sabem, Trump lançou um tarifaço contra o Brasil que vai valer a partir de agosto e, de quebra, mandou investigar o Pix. (E o Dudu Bolsonaro que lute se Trump mexer mesmo no Pix) O vídeo é naquele estilinho que está na moda desde a última eleição. E explica como as empresas de cartões americanas (como Visa e Mastercard) e as big techs (especialmente o WhatsApp, que pertence à Meta) estariam sendo prejudicadas pelo sucesso que é o Pix. E que tudo está acontecendo, segundo Tabata, porque Bolsonaro só quer saber de si mesmo e não ser julgado pela Justiça. Pensamento aleatório. E pensar que o Pix começou no Banco Central do governo Bolsonaro (apesar de ter sido criado no BC do governo Temer). Agora, os bolsonaristas correm o risco de perderem a bandeira do Pix, levantada por Nikolas em janeiro deste ano. Nikolas é muito mais efetivo que Tabata nas redes. Enquanto o vídeo do Pix do deputado bolsonarista chegou a centenas de milhões de visualizações, o da Tabata atingiu meros 2 milhões. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, fica a dica para os bolsonaristas: a esquerda vai pegar o Pix e a camisa do Brasil de volta se Dudu Bolsonaro continuar nessa toada de amor ao Trump. Publicidade Alô, Xandão? Eu sei que todos estão esperando o que Xandão fará depois que os advogados de Bolsonaro prometeram que ele vai ficar quietinho até entenderem o que nosso ex pode ou não fazer (Ou até se vai decretar prisão preventiva). Intriga. Capaz do Xandão demorar mais para decidir só para ver até quando Bolsonaro consegue ficar caladinho. Até o fechamento desta edição, ele ainda não tinha se manifestado. Mas o Dudu Bolsonaro disse que Xandão mandou bloquear as contas da sua esposa. No começo da semana, o Supremo já tinha bloqueado as contas do deputado. Ele voltou O Flavitcho, o filho zero um, senador, resolveu voltar de Portugal. Estava pegando mal entre os bolsonaristas o rolê dele ficar de férias, curtindo azEuropa enquanto o pai fica preso em casa com tornozeleira eletrônica e o irmão fica fazendo live dos States. Aliás, a mais nova agora é que talvez o governo Trump aplique sanções também para Davi Alcolumbre e Huguito Motta. Aí, ferveu!!!! O tarifaço Donald J. Trump (J de João) disse que o tarifaço no nível de 50% é só para aqueles países com quem ele não se dá. Então, tá! O Lula que lute. Um dos colunistas do Financial Times, o jornal de economia mais conceituado do mundo, disse hoje que Trump virou o imperador do Brasil, mas, em vez de atrapalhar, está ajudando Lula. "Em queda nas pesquisas? Rumo ao esquecimento eleitoral? Mark Carney, do Canadá, Anthony Albanese, da Austrália, e agora Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, têm uma solução para você. Faça com que Donald Trump lance uma guerra comercial contra o seu país. Poucas coisas unem os eleitores em torno da bandeira mais rápido do que um ataque de uma superpotência às suas receitas." O Haddad, nosso Fernandinho Cabelo, já disse que o governo vai ajudar os setores que forem afetados pelo tarifaço. A Confederação Nacional do Agro já disse que o impacto vai ser de uns 6 bilhões de dólares. E os Estados Unidos seguem sem querer ter qualquer conversa para negociar tarifas. E o Brasil nomeou um adido tributário brasileiro na China (uma espécie de assessor para auxiliar o comércio entre os países), como revelou o UOL. Mas o Ministério da Fazenda jura que é só coincidência a nomeação ter saído agora, porque o planejamento já vem desde 2023. Isso que é timing, hein? Voltando ao Xandão Sabe aquela ação que a Trump Media e o Rumble estão promovendo contra o Xandão? Então, hoje eles pediram à Justiça americana que envie o processo para o Departamento de Estado, para que o governo possa aplicar sanções contra Xandão (aquelas que mexem no cartão de crédito do ministro). A alegação é que o ministro supremo está violando direitos humanos. Aí você vai pesquisar sobre que direitos humanos são esses que Xandão está violando e descobre que seria censura por conta das ordens de bloqueio, violação do direito à privacidade por conta da ordem de entregar dados e abuso de poder judiciário porque, segundo a Trump Media, isso seria uma retaliação política. (E a Trump Media, que pertence ao Trump, enviar um processo para o Departamento de Estado do governo americano, que é presidido por Trump, para aplicar sanções a ministros de uma corte suprema de outro país seria o quê exatamente?) Pensamento aleatório. Só eu fico confusa quando eles botam os direitos humanos no balaio? Arte: TixaNews Adeus secretariado do Rio Parece que o governador Cláudio Castro, do Rio, desistiu de oferecer um cargo para salvar o mandato de Dudu Bolsonaro porque ficou com medo de se encrencar com a Justiça. Publicidade Última O governo Lula anunciou hoje que vai formalmente entrar na ação em que Israel é acusado de genocídio. O processo é promovido pela África do Sul na Corte Internacional de Justiça das Nações Unidas. Chega, né, BRASEW? E é só quarta ainda. Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato.