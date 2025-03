Quarta-feira, 12/03/2025 TixaNews, 13 Mar Capa Arte: Marcelo Chello Pout Pourri Marcelo Chello - TixaNews E hoje vamos reunir de tudo um pouco, BRASEW. Tem desde ação para tornar os filhos do Bolsonaro inelegíveis até bomba explodindo em fila de ônibus. E como dissemos ontem, o ritmo de festa, digo, eleição, já está a mil por hora. Hoje a campanha da chapa Lula/Alckmin de 2022 correu até o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para protocolar novos fatos ao processo que investiga Bolsonaro e sua galera pelos ataques ao sistema eleitoral. E que novos fatos são esses, Tixa? Ataque à PF no dia da diplomação do Lula, plano dos kids pretos para matar o Lula e o Xandão (tá bom, o MiAlckmin também), 8 de Janeiro e a denúncia do ex-mito pela PGR. Mas o que na verdade está por trás dessa ação é a tentativa de cortar as raízes do bolsonarismo para a eleição de 2026, que seriam Dudu e Flavitcho, os filhos 03 e 01, respectivamente. Sim, a ideia é tentar torná-los inelegíveis e impedir que Bolsonaro possa indicar algum dos dois para concorrer em seu lugar. Mas Braga Netto, Carla Carabina Zambelli, Bia Kicis, Nikolas Ferreira e outros, também estão na mesma mira. Só esqueceram que o bolsonarismo já é maior do que Bolsonaro. O Marçal está aí pra não deixar ninguém mentir sozinho. Publicidade Festa do Seu Zé Zé Dirceu, o comandante do primeiro governo Lula, organizou um niver antecipado na última terça (ele só faz aniversário no domingo). E o que não faltou foram figurinhas da política, inclusive do centrão, é claro. Lira, nosso Arthurzito ex-dono da Câmara frigorífica, Hugo Motta dos conchaves (o novo dono da Câmara), Elmar Nascimento (que perdeu o apoio de Lira na disputa pela Câmara), Edinho Silva (que foi pedir apoio para ser o novo presidente do PT), Haddad e outros dez ministros e até Delúbio Soares (sim, o ex-tesoureiro do PT). E Dirceu mandou a real ao dizer que o governo de Lula está "sitiado" e que a galera aliada precisa tomar tento e ajudar o petista. Ele também lembrou que a soberania do Brasil "está ameaçada" por bolsonaristas que viajam para "pregar a traição nacional e a intervenção dos Estados Unidos e das big techs nos assuntos internos". (Alô, Dudu!) Ah, e claro, que não se pode dormir no ponto com o Tarcísio, o governador de São Paulo que se acha o Thor, pois a direita tem apresentado ele "como se fosse alternativa ao bolsonarismo, quando, na verdade, é o próprio bolsonarismo", nas palavras do Dirceu. Só falta dancinha no TikTok Falando em Tarcísio, o homem que muitos querem ver concorrendo à Presidência, pelo visto se ligou que tem que começar a caminhar com as próprias pernas e conquistar a galera nas redes. Desde o começo do ano o Thorcísio (obrigado, Dani, pelo apelido novo) tem feito posts mais engraçados para tentar engajar. Teve desde Chapolin Colorado até Power Rangers. (Será que estão fazendo aula com o Alckmin?) Tudo para tentar conquistar a galera mais jovem. Só que tem muito chão para andar, digo, likes para conquistar. Tarcísio tem uns 10% de interação, enquanto Lula tem uns 35% e Bolsonaro mais de 50%. Tentando hidratar o cabelo E Lula segue levantando a bola do Haddad, nosso Fernandinho cabelo e ministro da Fazenda. Isso porque o ministro anda tomando bordoada de todos os lados, inclusive de dentro do seu partido (o PT), e já não tem nem mais o brilho no cabelo. Até a Gleisi narizinho que só dava pontapé quando falava do Haddad, resolveu elogiá-lo durante a sua posse como ministra das Relações Institucionais, essa semana. Hoje, durante um evento, Lula disse que Haddad é o "responsável pelos acertos das coisas que estão acontecendo de forma benéfica na economia brasileira". Humm. Mas também deu aquela cutucada básica dizendo que o seu ministro "nem sempre é o mais feliz quando pega o microfone", e que precisa "passar charme". Ou seja, precisa bater o cabelo para melhorar na foto, companheiro Haddad. Por falar em saber usar o microfone... E durante o mesmo evento, Lula mostrou que não é só o Fernandinho cabelo que não é feliz quando pega o microfone. O presidente quis fazer piadinha com Alcolumbre, a estrela de Davi do Senado, e Hugo Motta dos Conchaves, dono da Câmara frigorífica, e soltou mais uma de suas frases bem machistas. Aff. Dessa vez sobre a Gleisi narizinho: Eu quero mudar, restabelecer a relação com vocês [Congresso]. Por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra das Relações Institucionais. É que eu não quero mais ter distância entre vocês. Luiz Inácio Lula da Silva Presidente do Brasil Publicidade Ah, não, cê não mandou essa! Que é isso, companheiro? Jura que em pleno 2025 vamos continuar julgando uma mulher pela sua aparência? Pergunta aleatória. Será que as indicações de mulheres são só para ficar bem na foto? Um leitor escreveu que Lula perderia em 2026 para ele mesmo. Vamos sorrir Foi com essa frase (do filme "Ainda Estou Aqui") que Maria Elizabeth Rocha tomou posse hoje como presidente do Superior Tribunal Militar (STM). Sim, em 217 anos de história, a primeira mulher a assumir o cargo (e já chega citando filme que retrata a ditadura? Uau!). E ela chegou com os dois pés no peito. No seu discurso, chamou Lula na responsa para que o presidente amplie a presença de mulheres não só no Judiciário, mas em todos os espaços de participação política e jurídica. (Precisa ser mulher bonita, mr. president?) T de Treta, T de Trump E o Mr. Orange President segue destruindo pontes e ganhando inimigos. O Canadá não ficou quieto com a tarifa sobre aço e alumínio imposta por Trump a todos os parceiros (como contamos, o Brasil está nesse balaio também). Autoridades disseram que vão meter 20 bilhões de doletas em tarifas retaliatórias contra os EUA. Já falando de Putin, o Vladmir da Rússia, Trump ameaçou de novo meter mais sanções se não rolar o cessar-fogo com a Ucrânia. Putin mandou atacar pelo segundo dia o país, mesmo após Zelensky (o presidente ucraniano) aceitar o acordo de paz. Bombas também por aqui E um sujeito plantou uma bomba caseira numa fila de ônibus dentro do Terminal Pinheiros, em São Paulo. Sim, darling, foi isso mesmo que você leu. E, na verdade, tinham duas bombas. Por sorte, ninguém se feriu, mas se essa moda pega! Aff. Bora dormir, BRASEW, porque a Enel mais uma vez não deu conta do temporal em São Paulo e estamos às escuras por aqui. E esse computador movido a querosene já já se apaga!