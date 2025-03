Narizinho deu uma empinada e virou ministra. Edinho Silva tá virando persona non grata. Centrão não para de mandar recado para o governo. Irmãos Batista de novo no game e ainda tem desembargador perdendo iPhone!

E quase todo dia tem um pé de frango azedando no governo. O pé da vez é a treta dentro do Partido dos Trabalhadores. Como Gleisi narizinho foi promovida à ministra da desarticulação, digo, das Relações Institucionais do Governo, ela teve que deixar a presidência do PT. Todos os bastidores indicavam, há tempos, que o seu sucessor seria o escolhido de Lula, Edinho Silva (ex-prefeito de Araraquara).

Mas Gleisi e outros poderosos do partido pelo visto não curtem o moço. Preferem outro nome para sentar na cadeira vermelha da narizinho. Mais especificamente o do líder do governo na Câmara, José Guimarães. Aquele do caso das doletas na cueca, Tixa? Sim, darling, só que as doletas, na verdade, estavam na cueca do assessor dele. Mas está tudo bem, o caso prescreveu depois de 16 anos parado na Justiça. Segue o jogo, BRASEW!

Continuando, na semana passada, Lula não apareceu ao anúncio das medidas para conter o aumento dos alimentos (que contamos aqui). O vice, Sr. MiAlckmin, foi quem fez as honras. Galera estranhou o presidente faltar a um evento desses, justo com a popularidade do governo caindo mês a mês. Daí, hoje, descobrimos que Lula estava onde? Num convescote na casa da Gleisi narizinho para discutir a substituição dela na presidência do partido. E o que fizeram? Começaram a meter o pau no Edinho Silva, dizendo que ele não serve para assumir o posto. Tudo na frente do companheiro Lula, como contou o Lauro Jardim, do jornal O Globo.

E, claro, vazaram para a imprensa. O Edinho ficou sabendo e o pé do frango azedou de vez (eita que não paro de falar nesse frango. Vou acabar inflacionando o frango). Edinho soltou o verbo e disse que estava indignado pelo fato dos responsáveis pela reunião terem usado o presidente da República para melar a candidatura dele, mostrando que a treta interna do partido só piora.

Bom, o rolê foi na casa da narizinho, né? Será que marcaram sem ela saber? Vai que, né? Só que Edinho mandou um recado gentil para a Narizinho (não vou dizer nada, darling. Só óleo):