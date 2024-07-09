Segunda-feira, 06/10/2025 Arte: Marcelo Chello Que Trump é esse que deu o telefone pro Lula? Josette Goulart - TixaNews Ao melhor estilo "beijo, me liga", Donald J. Trump (J de João, juro) e Luiz Inácio Lula da Silva trocaram telefones hoje. Um amor só. Coisa de fazer inveja das grossas em Jair Messias Bolsonaro (o Dudu que lute). Mas que Trump foi esse que conversou com Lula hoje? Um Trump que quer botar a Guarda Nacional em Chicago ou um Trump que quer mesmo negociar tarifas com um governo de esquerda?

O fato é que a ligação de Trump foi mais uma boa notícia para um Lula que está surfando em uma onda positiva daquelas para a eleição de 2026 (se dura ou vira tsunami, aí já não se sabe). Não é à toa que ministros demissionários de partidos de oposição simplesmente se recusam a deixar o governo. Mas vamos às notícias (não sem antes te chamar para a comunidade da Tixa no Zap. É só clicar e já está dentro). E o Rubio? Dudu Bolsonaro ficou meio sem saída hoje e restou dizer que foi um "golaço" Trump ter botado Marco Rubio para ser o negociador das tarifas com o Brasil. Na tese de Dudu, Trump está em uma estratégia brilhante para enquadrar o Brasil e, ao indicar Rubio, botaria a corda no pescoço do Lula. Mas o que a população vê no noticiário e nas redes é um Donald Trump que se rasga em elogios a Lula, não dá uma palavra sobre caças às bruxas e julgamento de Bolsonaro e ainda dá seu telefone pessoal para o companheiro. Quer dizer, Dudu Bolsonaro nem tem mais a narrativa de que é o único com acesso à Casa Branca. Na dúvida aqui de quem foi o golaço. Para os perdidos. Rubio é o secretário de Estado americano, bastante ligado à extrema-direita. Ele é o ministro do governo Trump que está aplicando as sanções contra o Xandão. Também é o principal interlocutor de Dudu Bolsonaro e seu amiguito Paulo Figueiredo. A dúvida que se faz agora é se Rubio vai melar as negociações das tarifas (como pressupõe a tese de Dudu), ou se o fato de Trump colocá-lo na mesa significa justamente o contrário — que agora, além das tarifas, o governo americano também pode botar fim às sanções aos ministros supremos brasileiros? Os fatos. Horas depois do telefonema, Trump se rasgou em elogios a Lula — disse que ele é um "bom homem" e que vai fazer negócios com ele. E Lula, claro, retribuiu na mesma moeda. Como diria Geraldo Alckmin: como é linda essa história! (Alckmin disse isso mesmo ou é só um meme? Me acode aqui.) Publicidade Trumpices Enquanto a gente aguarda o desenrolar desta novela, falemos das Trumpices. Os relatos dos jornais americanos sobre a atuação da polícia de imigração não são assim muito animadores em termos de democracia. Em Chicago, a tensão é grande. Lojas fechadas. Restaurantes fechados. Medo de que a qualquer hora apareça um agente encapuzado e leve alguém. Aí a população começou a querer tomar as ruas. Eis que Trump decidiu que a violência em Chicago aumentou e quer levar a Guarda Nacional para lá. Ele também quer mandar tropas para Illinois, Portland e Oregon. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, a Justiça está mandando Trump recuar e eis que hoje Mr. Orange ameaçou invocar a Lei de Insurreição, uma lei de 1807 (você leu certo) que concede poderes de emergência ao presidente americano para que ele possa enviar tropas dentro do solo americano. Vai vendo, BRASEW. Esse é o novo amigo do Lula. Onda, onda, olha a onda A onda positiva do Lula está tão boa que o pobre do Celso Sabino não quer sair de jeito nenhum do governo. Contei aqui na sexta que o ministro do Turismo anunciou sua saída depois que seu partido, o União Brasil, disse que todo mundo tem que deixar o governo. O presidente do partido, o Rueda, está hashtag xatiado porque andaram vazando informações da polícia de um delator que diz que ele é dono de aviões que seriam usados pelo PCC. O problema é que Sabino estava cuidando da COP, que vai acontecer justamente no seu estado natal. E Sabino quer ser candidato. Era para ele ter deixado o governo na sexta. E até agora não largou mão. O União Brasil disse que vai decidir pela sua expulsão na próxima quarta. E o Fufuca também O Fufuca, que é ministro dos Esportes da cota do PP, também está sofrendo pressão do partido para deixar o cargo e, assim como Sabino, não quer largar mão. No caso do PP, o cacique hashtag xatiado com denúncias de ligações com o PCC é o Ciro Nogueira. Mas o Fufuca ignorou o ultimato e inclusive fez um discurso de apoio ao Lula durante um evento de entregas de residências do Minha Casa, Minha Vida, no Maranhão. Discurso de fazer inveja ao Trump, viu? "Eu falo em alto e bom som: eu estou com Lula. Eu estou com o Lula do Bolsa Família, do Vale-Gás, do Pé-de-Meia, o Lula do Mais Médicos, do Mais Renda, do Fies, do Prouni. O Lula que tirou o filho do pobre da rua e colocou para fazer medicina na faculdade privada. O Lula que falou em alto e bom som para os Estados Unidos: respeite o nosso Brasil. É esse o Lula que estou ao lado dele." Ui. E adivinha? Fufuca quer ser senador pelo Maranhão. A onda Coincidência ou não, a onda positiva de Lula começou justamente com o Trump ameaçando tarifas por conta do julgamento de Bolsonaro (ok, Sidônio, você lutou bem). A ameaça à economia brasileira não caiu bem nem mesmo entre apoiadores do ex-mito. Depois veio a operação da Polícia Federal que revelou o esquema do PCC que tomou conta da Faria Lima. O governo Lula conseguiu até acabar com o ataque bolsonarista no começo do ano que dizia que Lula queria taxar o Pix. Na semana passada, veio a aprovação do desconto do Imposto de Renda para os pobres e mais imposto para os mais ricos. E agora o Trump liga para ele. O que poderia dar errado é a CPI do INSS, mas até agora nada viralizou muito. E essa química aqui? Por falar em CPI do INSS, o que apareceu hoje foi uma reportagem do UOL, dando conta de que um lobista conhecido de Brasília, que atende pelo nome de Danilo Trento, recebeu cerca de R$ 19,2 milhões da J&F. Adivinha de quem é a J&F? Do dono da química, Joesley Batista. Os dados estão em um relatório do Coaf, o órgão que analisa transações financeiras. O tal relatório aponta para indícios de lavagem de dinheiro e ocultação de origem ilícita do dinheiro do lobista. O cidadão tem um histórico longo de CPIs. Já esteve na CPI da Covid e na CPI das Bets. Fama é tudo. Publicidade Dudu perdeu mais uma Ciro Nogueira, senador, amigo do tigrinho, cacique do PP, ex-ministro de Bolsonaro, disse hoje que Bolsonaro já decidiu quem vai apoiar para presidente e só dois nomes são possíveis: Tarcísio ou Ratinho. Revolta do Judiciário O supremo Fachin mal assumiu a presidência e já saiu dizendo que será contra uma reforma administrativa que mexa na autonomia do Judiciário. A reforma que foi apresentada na Câmara quer acabar com supersalários e com a aposentadoria compulsória de juízes como punição por faltas graves. Será que Fachin acha que isso acaba mesmo com a autonomia do Judiciário? Oi, Pezão Gente, quanto tempo não falamos de Pezão e do Sérgio Cabral, ex-governadores do Rio. Hoje eles foram condenados pela Justiça a pagar uns R$ 4 bilhões por enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário público. A Justiça reconheceu a prática de corrupção envolvendo um esquema de benefícios fiscais em troca de doações eleitorais não contabilizadas, ou seja, o famoso caixa dois. Já pensou se resolvem investigar todo mundo? Corre que eu vou indo ali ver a Odete Roitman, BRASEW.




