O festival Gilmarpalooza virou palco das tretas palacianas. Como todo mundo sabe, todo ano, Gilmar e Brasília inteira se mudam para Lisboa. Mas, neste ano, a semana do convescote do Gilmar calhou de cair bem na semana seguinte ao Congresso ter derrubado o IOF de um decreto feito por Lula e de Lula ter entrado com ação no Supremo. (O PSOL também entrou com ação no Supremo, e por isso Alcolumbre quer cortar as asinhas dos partidos menores.)

Está se falando de tudo lá em Lisboa. Até ameaças de volta da discussão da anistia do 8 de Janeiro. Mas, no pano de fundo, está a discussão em torno das emendas parlamentares, aquele dinheiro do orçamento público que é distribuído e que o Congresso faz de tudo para deixar secreto. Quando Lira diz que o Supremo não tem voto para cuidar do orçamento, só não conta que esse mesmo Supremo está tentando dar transparência à distribuição do dinheiro.