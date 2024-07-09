Quarta-feira, 13/08/2025 Arte: Marcelo Chello Quem vai pagar a conta do 'custo Eduardo Bolsonaro'? Josette Goulart - TixaNews Lula lançou hoje uma medida provisória com um pacote de R$ 30 bilhões para tentar amenizar o prejuízo de parte da indústria brasileira que está sendo afetada pelo tarifaço do Trump. MP da soberania? MP do tarifaço? Devia ser chamada de MP do custo Eduardo Bolsonaro. Mas o custo Eduardo Bolsonaro não é invenção minha, não, BRASEW. Foi cunhada pelo jornalista Thomas Traumann. (Pelo menos, foi o primeiro que vi a usar essa expressão.) Como o próprio Dudu faz questão de espalhar por aí, foi ele quem conseguiu todas essas sanções que Trump está impondo ao Brasil. Seja com tarifas mais altas, seja tirando vistos de ministros supremos, seja tirando cartão de crédito do Xandão. Agora até visto de gente do governo ligada ao programa Mais Médicos entrou na história (estão com tempo, hein, Marco Rubio? Mais Médicos? Agora?). E Dudu garantiu à BBC que Davi e Huguito estão na fila. Durante o evento de lançamento da Medida Provisória, Lula nem chamou de tarifaço. Usou a palavra sanção mesmo, já que é caso de política e não de comércio. E se perdeu quando disse que, se o Trump soubesse por que Bolsonaro estava sendo julgado, ia ver que a Justiça está certa em julgar o caso. Ah, claro, claro. Como se Trump não tivesse respondido a processos na Justiça americana sobre o 6 de Janeiro (que foi o 8 de Janeiro deles). Só sei que o governo já pede que o Congresso aprove que parte da conta seja retirada do fechamento das contas públicas (para ficar dentro da tal meta fiscal). A pandemia. Sempre é bom lembrar que um pedido similar foi feito por Bolsonaro quando teve que gastar bilhões com a pandemia. É diferente? Sim e não. Sim, porque um foi pandemia, outro, tarifaço do Trump. Mas não é diferente porque ambos entram na linha de gastos não previstos. Para os perdidos. Dudu Bolsonaro diz que está nos Estados Unidos articulando para que seu pai não seja condenado pelo Supremo. Para isso, valeu até o tarifaço. Só que o tarifaço tem efeitos na economia do Brasil e na indústria brasileira. Primeiro, Trump taxou todos os produtos do Brasil, que são vendidos nos EUA, em 50%. Depois deu uma recuada, tirando quase 700 produtos da lista. Mesmo assim, tem uma galera que vai ser prejudicada, especialmente do agro. Agora Lula lançou o pacote para tentar amenizar os prejuízos. Publicidade O Congresso Numa jogada política, Lula chamou Hugo Motta e Davi Alcolumbre para o lançamento do pacote anti-tarifa. Os dois donos do Congresso Nacional nem discursaram, mas saíram na foto. Huguito, que é presidente da Câmara frigorífica, logo entrou no espírito e disse que é um assunto sério, que não pode ter ideologia. Alcolumbre, a estrelinha mais alta do Senado, fez questão de dizer que não discutiu o assunto com o governo, só apareceu porque foi convidado e que agora vai analisar. Sabe como é, né? Davi sempre tem algo a pedir. Xandinho ainda resiste Falando nisso, Davi bem que tentou por toda lei tirar o Alexandre Silveira, que a gente chama aqui de Xandinho, do Ministério das Minas e Energia. Mas não conseguiu. Hoje, ficamos sabendo por matéria do Fábio Pupo, na Folha de S.Paulo, que o ministério vai contratar, por um preço acima da média, a energia produzida por uma usina a carvão que tem como acionista ninguém mais, ninguém menos do que o sobrinho do Kassab. Olha, que bonita essa história. Kassab, inclusive, foi padrinho político do Xandinho. Na época, com apoio de Alcolumbre. Só sei que o contratinho gera R$ 1,9 bilhão em receita para a tal usina a carvão. Carvão, anote aí. Viva a COP30. Eleições supremas Hoje o povo supremo elegeu Edson Fachin como próximo supremo-mor (leia-se, presidente) e Xandão como vice. Tudo protocolar, porque todo mundo já sabia que era o Fachin, já que eles seguem uma ordem por tempo de casa. Só sei que o Barroso deixará de ser supremo-mor no fim de setembro. E já se vislumbra que inclusive deixará de ser ministro supremo por pura vontade própria. Sendo assim, Lula poderá indicar um novo ministro. Kassab já especulou que será Rodrigo Pacheco, que quer muito ser ministro supremo. (A essas alturas, bota logo o Pacheco porque já não sabemos se mais alguém vai querer o cargo.) Cheios de graça Xandão fez piada hoje da sua situation com um humorista conhecido por ter um perfil de nome Advogado do Xandão: "Eu estou precisando de advogado. Você fala inglês? Para me defender nos Estados Unidos." Outro dia, o supremo Gilmar também já tinha feito piada com a história de não ter mais visto dos EUA. É golpe? E por falar em Supremo, os advogados da galera do núcleo central acusado de golpe de Estado tinham até hoje para entregar as defesas. Entregaram só agora à noite e não deu para ler ainda, darling. Mas já se sabe que o advogado de Bolsonaro pediu a anulação da delação do Mauro Cid e garantiu que Bolsonaro nunca quis impedir a posse de Lula. Então tá. O povo também criticou que não teve acesso decente a todo o conteúdo das provas, que são teras e teras e terabytes de documentos. Enfim, agora é com Xandão. Publicidade Lei Felca Gleisi Narizinho Hoffmann, que é ministra de Lula, disse hoje que o governo se reuniu para analisar a questão da regulamentação das redes e viu que é mais importante discutir a segurança de crianças e adolescentes. Ela deu a entender em seu tuíte desta noite que o governo vai apoiar que a Câmara vote o PL 2628, que é aquele do Alessandro Vieira, que já foi aprovado no Senado e, como temos dito aqui desde o começo da semana, já foi amplamente discutido com a sociedade civil e é apoiado por institutos importantes de defesa das crianças e adolescentes. Parece que o governo desistiu de se aproveitar do momento para discutir outras questões da regulação das redes. Ufa, né? Vamos lá, Huguito. Bora votar o PL 2628 e parar de deixar a galera querer se aproveitar agora da viralização do Felca. Para os perdidos: Felca é um youtuber que expôs uma série de perfis que promovem adultização de crianças e sexualização, sem contar uma atuação livre, leve e solta de pedófilos nas redes. Todo mundo já fez esse tipo de denúncia, até influencer de direita como a Fontenelle. Mas agora o tema explodiu e os vídeos do Felca viralizaram mais que o vírus da gripe. Bora proteger as crianças, BRASEW!!!! Amanhã a gente volta.




