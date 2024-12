Segunda-feira, 30/12/2024 Arte: Marcelo Chello Retrospectixa: O melhor e o pior do BRASEW. (Mas teve melhor?) Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato (da redação da TixaNews) Elegemos o melhor golpe impresso, o Miss Universo, o melhor vice decorativo, o lugar mais seguro. E ainda criamos os prêmios Peçanha, T-Rex, XVideos e que Xou da Xuxa é esse? Acabou. Acabou. Acabou. É treta!!!!! Vamos para 2025, BRASEW!!!!! Mas resolvemos fazer a Retrospectixa deste ano com os prêmios dos melhores e piores. Tudo para dar aquela acalmada no coração (ou não). Vamos aos vencedores do ano.



Melhor Golpe Impresso

Vencedor: Kids pretos.



Como fazer um golpe de Estado? Digite no word e imprima em uma impressora dentro do Palácio do Planalto. Insira no texto planos para eliminar o Xandão, envenenar o Lula e acabar com o Alckmin. Assim, daria para convocar novas eleições. O plano do golpe de Bolsonaro e bolsonaretes foi detalhado à Justiça pela Polícia Federal. O ano termina com kids pretos presos, general de quatro estrelas preso e Bolsonaro sem passaporte.



Prêmio Que Xou da Xuxa é esse?

Vencedor: Lira, nosso Arthurzito, chefe da Câmara frigorífica.



Lira queria saber por que deixaram as emendas secretas de senadores entrarem e as dele não! E ele está lá desde as três da manhã. Deixaram os senadores entrarem e os deputados ficaram de fora. (No fim, o Dino deixou todo mundo sem dinheiro.)



Prêmio T-Rex Vingador

Vencedor: O supremo Dino DaSsilvaSsauro, também conhecido como Flávio Dino.



Dino devorou os sonhos secretos do Congresso e mandou os deputados explicarem quem está gastando o dinheiro do povo e como está gastando o dinheiro do povo (que tem o difícil nome de emendas parlamentares, mas é dinheiro do povo). Os deputados insistem em manter o segredo e Dino bloqueou o pagamento de R$ 4,2 bilhões de realezas do Orçamento do governo. Acabou até com o Natal do Lira, o Arthurzito da Câmara frigorífica.



Prêmio Peçanha de Jornalismo

Vencedor: A Imprensa noticiando as emendas parlamentares.



Os deputados e senadores criaram esse tal rolê chamado emendas parlamentares. Aí, rolou a farra das emendas. Os deputados e senadores gastando nosso dinheirinho no escurinho do cinema. E o brasileiro segue sem ter a menor ideia do que seja essa cascata de emendas porque a imprensa caiu na esparrela de chamar o dinheiro público de emendas (incluindo essa Tixa aqui). E por que prêmio Peçanha? Porque foi o Antonio Tabet que escreveu no Twitter que a gente (os jornalistas) está viajando em chamar as emendas de emendas. Então, remendamos as emendas, BRASEW.



Melhor Cabo Eleitoral

Vencedor: As emendas parlamentares.



Os bilhões em dinheiro público que foram liberados (antes do Dino meter a colher) para que deputados e senadores usassem como bem quisessem (sem nem precisar explicar) foram o principal cabo eleitoral e elegeram prefeitos à vontade pelo Brasil. Publicidade Arte: TixaNews Melhor vice decorativo

Vencedor: MiAlckmin.



A grande realização de Geraldo Alckmin em 2024 foi imitar o senhor Miyagi. Quem é esse, Tixa? O mestre do Karatê Kid, darling. Dos kids pretos, Tixa? Não, esses estão em outro prêmio.



Prêmio "Climão do Ano"

Vencedores: Pablo Marçal e Bolsonaro.



Pablitcho jogou fogo na eleição em São Paulo e provou que existe bolsonarismo sem Bolsonaro.



Prêmio "Pegue seu Banquinho"

Vencedor: Chapéu Panamá.



Os golpistas queriam envenenar Lula e mal sabiam que um banquinho poderia ser mais perigoso que um kid preto. Lula caiu no banheiro, bateu a cabeça e depois de um mês teve que fazer uma cirurgia. Mas Lula tem sete vidas e um chapéu Panamá.



Prêmio "Miss Universo!"

Vencedor: Donald Trump.



Não foi desta vez que Lula ganhou o prêmio. O Miss Universo da paz mundial vai para Trump que está voltando à Casa Branca e prometendo acabar com as guerras todas em duas ligações. (Ainda queremos saber porque já não fez as ligações). Enquanto isso, Putin e Bibi (o de Israel) seguem acabando com a paz universal. Poderiam estar dedicando todas as suas cútis de beleza, bondade e tutu para acabar com a pobreza, trazer paz ao mundo, cuidar da natureza e ler "O Pequeno Príncipe"! Mais amor, por favor! Arte: TixaNews Prêmio XVideos

Vencedores: X de Xandão e X do Musk Siberiano.



Musk tentou driblar a lei brasileira, se achando o todo-poderoso do universo. Mas encontrou um Xandão pela frente, que estava careca de saber que Musk acabaria botando o rabinho entre as pernas. Xandão bloqueou o X e Musk foi lá e pagou a multa e bloqueou perfis que estavam cometendo crimes. Tudo para fazer o X voltar ao ar.



Prêmio "Luz de velas"

Vencedores: Ricardo Nunes e Enel.



O prefeito reeleito e agora menos desconhecido de São Paulo divide esse prêmio com a distribuidora de energia Enel em meio a apagões que deixaram milhões de pessoas sem energia na cidade que não encontrou a luz no fim do túnel.



Melhor Segurança do BRASEW

Vencedor: Ricardo Lewandas Lewandowski.



O excelentíssimo senhor ministro da Justiça explicou a fuga do presídio de segurança máxima. Houve uma fuga pela luminária da cela. Entraram no local que se faz a manutenção do presídio. De lá, conseguiram atingir o teto. Se depararam com um tapume de metal. Ultrapassaram o tapume e, com alicate que corta arame, cortaram as grades que os separavam do mundo exterior. Ricardo Lewandowski Ministro da Justiça Publicidade Prêmio de "Lugar mais seguro do Brasil"

Vencedor: A embaixada da Hungria.



Enquanto presos fugiam pela luminária da prisão de segurança ultra máxima, Bolsonaro passou o Carnaval na embaixada da Hungria. Todo mundo notou que ele estava com medo de ser preso. Mas os advogados garantiram que ele só estava prestando uma consultoria para os húngaros. No fim, o que descobrimos é que Bolsonaro queimou a largada. Terminou 2024 e Xandão não deu nenhuma ordem de prisão contra o nosso ex.



Prêmio "Love Story na Selva"

Vencedores: Macron & Lula, sem Marina.



Menção Honrosa: Joe Biden



Macron e Lula anunciaram investimentos em projetos de economia sustentável na Amazônia. As fotos do namoro entre os dois foram exibidas em toda a imprensa. Se bem que o Biden dando uma coletiva em um cenário amazônico também merece uma menção honrosa. Só sei que o ano terminou e seguimos sem saber onde está Marina. Arte: TixaNews Prêmio "Rivotril"

Vencedor: O mercadinho, o financeiro.



O mercado ficou tresloucado com o pacotinho do ministro da Fazenda, Fernandinho Haddad Cabelo. Haddad começou o ano falando de déficit zero, apostou as fichas na reforma tributária (feito histórico, é verdade), tropeçou no pacotinho fiscal, anunciou a isenção do IR (mas não apresentou) e terminou dizendo que o dólar vai se acomodar. Se acomoda aqui em casa, dólar.



Prêmio "Puro Luxo, Poder e Riqueza"

Vencedor: O dólar.



Nunca antes na História tinha chegado a valer 6 reais.



Prêmio "Tiro ao alvo"

Vencedores: Tarcísio e Derrite. Pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que o parta que eu não tô nem aí. Tarcísio de Freitas Governador de São Paulo Tarcísio, o governador de São Paulo que se acha o Thor, no começo do ano defendendo a polícia que mata, do seu secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite.



Prêmio "Meme do Ano"

Vencedor: A cadeirada do Datena.



Sim, foi ela que rodou pelos celulares de todo o BRASEW como meme, após o candidato à Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena, ter partido pra cima do ex-coach Pablo Marçal (após ter sido provocado pela milionésima vez) e daí ter levado uma cadeirada ao vivo, durante um debate.



Prêmio "Para surpresa de Umas Duas pessoas"

Vencedor: Maduro fraudando eleição.



Nicolas, o Maduro mais alto do mundo, perdeu, mas ganhou. Pela primeira vez, o governo Lula não reconheceu a vitória fake de Maduro. Virou treta.



E a gente já estava indo embora quando surgiu um prêmio de última hora:



Prêmio Nem a uva Passa

Vencedor: A irmã do kid preto.



A irmã do kid preto deu uma de kid preto e levou eletrônicos dentro de um panetone para a irmã do kid preto que está na prisão. Se um kid preto pode imprimir um golpe por que a irmã do kid preto não pode levar eletrônicos dentro do panettone? Veja que botei até dois Tts no panettone porque aposto que é um panettone italiano. Já quero uma champa, BRASEW.



Em 2025, daqui dois dias, estaremos de volta!!!! E vai ter muita novidade em 2025. Não larga a Tixa, BRASEW. Publicidade Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. Todo dia, ou melhor, toda noite, o que acontece na política brasileira chega no seu canal preferido com o boletim #éNoiteNaCidade. Clique em LEIA MAIS e venha nos conhecer, darling! Leia mais Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato. Compartilhar essa edição