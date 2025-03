Terça-feira, 11/03/2025 Arte: Marcelo Chello Ritmo, é ritmo de festa, digo, eleição Marcelo Chello - TixaNews Começou o esquenta para 2026. É Zema e Lula se pegando. É Bolsonaro elogiando Tarcísio. E o Padilha já é investigado? Vem comigo, antes que o ferro do Trump chegue por aqui. Zema, O Romeu governador das Minas Gerais, estava hoje num evento junto com o Lula e resolveu dar uma provocada no presidente. Quer dizer, mais uma provocada, né? Para os perdidos, no mês passado, Zema gravou vídeo comendo banana com casca (sim, eu tive que ver isso) para criticar o aumento dos preços dos alimentos. Mas hoje, Zema foi discursar e aproveitou para criticar o tamanho do ministério do Lula, naquele estilo mineiro de comer pelas beiradas: Publicidade Nós estamos fazendo no governo de Minas o que qualquer empresa faz. Gente competente, todo meu secretariado foi selecionado igual a Fiat contrata aqui. Apesar de sermos o segundo estado mais populoso do Brasil, nós somos o que tem o menor número de secretarias, 14, mas para time ganhar campeonato não precisa colocar 20, 30 jogadores em campo não, precisa é de 11 craques, e é o que nós temos feito aqui. Romeu Zema (Novo) Governador de Minas Gerais Claro que Lula não deixou barato e, como o presidente sempre é o último a discursar, ele foi pra cima: "Eu tenho sorte, muita sorte de montar uma equipe extraordinária como essa aqui, porque o importante não é discutir se você tem um ou 10, o importante é discutir a qualidade das pessoas que você tem." Mas não ficou só nisso. Lula ainda disse que teve que ser presidente de novo para que "a economia voltasse a crescer acima de 3%". Daí, encarou Zema e mandou: "Ela não crescia há quanto tempo? Zema não lembra há quanto tempo essa economia não crescia 3%, nem você, nem o economista." Pois é, BRASEW, já estamos em clima de eleição. 2026 tá logo aí, e Zema é um dos possíveis candidatos à Presidência. Por falar em ritmo de eleição Bolsonaro soltou hoje que Tarcísio, o governador de São Paulo que se acha o Thor, é "uma grande promessa para o futuro". Tixa do céu, ele finalmente acordou pra real? Te acalma, darling. Logo na sequência o ex-mito emendou que apesar de considerar Tarcísio um grande gestor, ele (Bolsonaro) tem mais experiência. Mas também pode já ser uma indireta do ex-presidente para indicar quem será o seu candidato, caso ele continue inelegível, né? Arte: TixaNews Não tem saúde que resista E o Padilha, o Alexandre que agora é ministro da Saúde, nem sentou direito na cadeira do ministério e já é investigado. Como assim, Tixa? O Ministério Público de Contas pediu para o TCU investigar um rolê estranho do Padilha. Ele teria assumido a "presidência de honra" de uma associação chinesa que tem interesses comerciais onde? Na Saúde! Seu Padilha negou, disse que o convite aconteceu quando ele ainda era ministro das Relações Institucionais, mas que declinou. Então tá. Xandão alivia para Voldemort E Valdemar Voldemort, o dono do PL de Bolsonaro, foi até o Supremo trocar uma ideia com o Xandão e pedir que o ministro supremo liberasse encontrinhos com Bolsonaro. A defesa do político alegou que ele não foi denunciado pela PGR e por isso não fazia mais sentido as restrições. E Xandão concordou. Liberou Valdemar para falar com Bolsonaro. Devolveu o seu passaporte e tudo o que estava confiscado. Agora, eles poderão fazer suas DRs olhando nos olhos. Publicidade Quem te viu, quem te vê Dudu Bolsonaro (o filho 03), Mário Frias e Marcos Pollon, todos deputados federais pelo PL, liberaram umas emendinhas parlamentares para a produção de um documentário intitulado "Genocidas". Foram mais de R$ 860 mil de dinheiro público, segundo reportagem do UOL. Passos da Liberdade é o nome da associação que recebeu a grana. Ela é presidida por Rodrigo Cassol Lima, que foi o número 2 da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Cultural no governo Bolsonaro, que era subordinada à Secretaria Especial de Cultura, comandada por Mário Frias na época. Tudo em casa. Para os perdidos. Essa mesma galera bolsonarista que sempre atacou a cultura, especialmente a Lei Rounet (Mário Frias defendia, inclusive, que o repasse do dinheiro da Lei fosse para grupos armamentistas), agora, manda grana para os aliados que querem produzir cultura. Que coisa, né? E ainda com o sugestivo nome de "Genocidas"? Aff. Arte: TixaNews Acabaram as milhas Janja, a primeira-dama, desistiu de ir a Nova York participar de um evento ligado à Organização das Nações Unidas (ONU). Tudo por conta de todo o desgaste que as suas viagenzinhas têm causado para a imagem do governo. Vendedores de emendinhas E a primeira turma do Supremo (aquela do Xandão, Zanin & cia) tornou réus dois deputados e um suplente acusados de venderem emendinhas parlamentares para um prefeito do interior do Maranhão pela bagatela de 1,6 milhão de realezas. Todos do PL, partido do Bolsonaro. Josimar Maranhãozinho, Pastor Gil e o suplente Bosco Costa negam as acusações, por supuesto. Levando ferro E Trump confirmou que vai rolar logo mais, à meia-noite, a tarifa de 25% sobre aço e alumínio de todos os parceiros comerciais, inclusive o Brasil. E olha a treta: metade das exportações de aço do Brasil vão para os EUA. Bora dormir, BRASEW, que não quero ficar acordada pra ver isso. Já pago um monte de tarifas, aff! Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. Todo dia, ou melhor, toda noite, o que acontece na política brasileira chega no seu canal preferido com o boletim #éNoiteNaCidade. 