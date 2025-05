Nada está tão ruim que não possa piorar —e a crise do INSS no governo Lula não melhora um tiquinho. Muito pelo contrário. Quer ver? Foi ministro do Lula falando mal de ministro do Lula. Foi advogado do governo decidindo por conta própria excluir entidades do bloqueio de patrimônio. Foi ministra dizendo que vai usar dinheiro público pra cobrir o rombo dos aposentados.

Vem que eu explico, porque aqui no éNoiteNaCidade, a Tixa só conta o melhor do que aconteceu no dia, no BRASEW.

O chefe da Casa Civil de Lula, Rui Costa, resolveu dar uma entrevista pra O Globo e saiu falando mal do ministro do presidente que ajudou a expor as fraudes (o da Controladoria-Geral da União). Sim, believe me. O ministro do Lula falando mal do ministro do Lula no meio dessa crise toda dos aposentados. Ruizito, companheiro... em boca fechada não entra mosca. (Se bem que lagartixa adora uma mosca.)

Eu fico pensando no Sidônio quando lê essas coisas. Ele deve pensar: "O rolê já aconteceu mesmo, custava o Rui, em vez de falar mal, dar uma elogiada no grande ministro do Lula que ajudou a descobrir as fraudes?" Not, foi lá falar mal do outro.

Por exemplo: olha o supremo Flávio Dino (que já foi ministro do Lula). No meio de uma decisão sobre emendas Pix, rasgou elogios pra CGU, exaltando o trabalho técnico da Controladoria e coisa e tal. E escreveu que a CGU, junto com a PF, revelou "a tragédia com o dinheiro dos aposentados do INSS". Viu, Rui? Não quero dizer nada, mas acho que o Sidônio teria preferido que você tivesse dito algo desse tipo: que foi o governo Lula que revelou essa tragédia.