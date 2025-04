Arte: Marcelo Chello Sai o ministro do Davi, entra o ministro do Davi Josette Goulart e Pedro Vedovato - TixaNews Quem é esse tal de Pedro Lucas, BRASEW? Quem é o Wall Street Journal criticando Trump? Quem é o Janones na Lei Maria da Penha? Quem é o Alckmin no governo de São Paulo? Que orçamento é esse? O resumo político mais lido ever de todos os tempos já está no ar, só aqui na TixaNews (essa lagartixa mais amada). Alcolumbre, que é o Davi mais estrela do Senado, foi quem indicou Juscelino Filho para ser o ministro das Comunicações. Scandals não faltaram, mas Lula manteve Juscelino firme no cargo. Veio a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) por conta do uso do Orçamento Secreto e otrascositasmas. O ministro caiu. Davi perdeu? Not. Afiançou um novo ministro para colocar no lugar. Eis que hoje, Gleisi Narizinho Hoffmann anuncia Pedro Lucas para o cargo. Saiu o ministro do Davi, entrou o ministro do Davi. Isso é que é estrela, hein, Davi? No rolê partidário: saiu o União Brasil, ficou o União Brasil. Dentro da confusão que é esse partido, com governistas e bolsonaristas tudo lá dentro, Pedro Lucas é mais da área governista. Bom para Lula. Mas ao mesmo tempo também é próximo de Antônio Rueda, o presidente do partido que já foi ultrabolsonarista. Publicidade E o Kassab? Como bem lembra a Maria Cristina Fernandes, uma das maiores colunistas políticas deste país, ao manter o ministério com o União Brasil (que nem vota muito com o governo), Lula também dá aquela geladinha no PSD do Kassab. Kassab é aquele mandachuva de um dos partidos que mais tem prefeituras no país. Ele também é aquele que falou mal do Haddad, nosso Fernandinho cabelo, depois se apegou no Bolsonaro porque quer ser governador em São Paulo. Mas quem é o Pedro Lucas na fila do pão? Pedro Lucas Fernandes é deputado federal, líder do União Brasil na Câmara, filho de político, família amiga do Sarney, da ala governista do União Brasil, tem apenas 45 anos. Mas o crème de la crème para o governo é que Pedro Lucas foi presidente de uma agência do governo do Maranhão durante o governo de quem? Quem? Do nosso ex-ministro vingador e agora ministro Supremo, Dino DaSsilvassauro, o Flávio Dino (não adianta o dassilvassauro sempre vai junto). Arte: TixaNews Vai um dinheiro aí? Saiu! Depois de um cabo de guerra básico entre os poderes por causa das emendas parlamentares, o Orçamento de 2025 finalmente foi sancionado por Lula (com mais de três meses de atraso). A previsão é que as contas do governo fechem no azul, com um superávit de R$ 14,5 bilhões. (Mas sabe como é contabilidade né? Dois mais dois é cinco. Isso daí foi por conta de uma conta com pagamento de precatórios que poderá ser excluída da conta.) Aff! Uma coisa ficou garantida: mais de 50 bi de realezas para as emendinhas parlamentares (aquelas das tretas com o supremo Dino). Mas se você não sabe o que é esse orçamento público, precisa conferir o nosso Pedro, que não é Lucas e sim Perdido no Mundo da Política explicando tudo. Maria da Penha E eis que hoje vem a notícia que a ex-mulher do Janones (sim, aquele deputado fera nas redes sociais e nas rachadinhas... ops), conseguiu uma medida protetiva contra ele por conta de uma acusação de violência psicológica e social. A ex é prefeita de Ituiutaba, em Minas. Erramos, BRASEW O Glauber não chutou o Kim. Ele tretou com o Kim. Ele chutou outro cidadão que também estava na treta. De qualquer forma, o deputado segue em greve de fome. Publicidade Arte: TixaNews E o Sr. MiAlckmin? Está aí no Datafolha como possível candidato a governador em São Paulo. Ele perde e de longe para as intenções de voto em Tarcísio: 41% a 25%. Marçal ficaria com 15%. Já sem o Tarcísio no páreo, Alckmin teria 29% e Marçal teria 20%. Já sem Marçal, Tarcísio sobe para 47%. Trumpices O Wall Street Journal, o renomado jornal de economia conservador americano, resolveu dar sua opinião sobre as tarifas de Trump. "Nunca aposte contra os Estados Unidos, diz-se, e normalmente os investidores globais não querem. É um sinal da magnitude do erro tarifário de Trump que ele os esteja incitando a fazê-lo. Ele precisa de uma reversão de política, não de uma pausa." Eles falam difícil mesmo, darling. Resumindo: Trump, cai na real, meu filho!!! Basicamente, os mercados se deram conta hoje que Trump não recuou das tarifas ontem. Ele apenas baixou as tarifas mais altas de alguns países e nivelou todo mundo nos 10%. Mas mesmo com os 10% (e as outras tarifas para aço, carro e etc.), os Estados Unidos estão com as tarifas mais altas de um século, segundo o site Politico. Trump quer pressão Mas além de tarifar pinguins, Trump também zomba das pessoas em meio ao tarifaço ao lançar um decreto para tentar ampliar a pressão da água dos chuveiros do país. Sim, darling, isso aconteceu. Vai ver ele quer um golden shower do Bolsonaro. Trump disse que o cabelo dele é muito lindo, mas com a pressão de água que tem hoje ele leva 15 minutos para conseguir molhar todo o cabelo. Eu acho que ele definitivamente quer roubar o lugar do Fernandinho Cabelo, BRASEW. Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato.