Mas se de um lado o Haddad vem com essa de que é só especulação, o mercadinho também não fica atrás no believe me (veja que virei poliglota hoje). O mercado financeiro fica tentando emplacar (e está emplacando) a narrativa de que todo mundo está perdendo com essa alta. Ahã, çei. Até parece que não tem ninguém apostando contra o Real. Tudo bem, darling, é Natal e o que que tem acreditar em Papai Noel, né?

Pensamento aleatório. Eu não sei, mas tem gente me soprando aqui no ouvido que vale dar uma olhadinha lá no Sthulberger, no Márcio Appel, no Xavier da SPX, no Andrew Rider. Tixa, quem são esses? Povo do mercadinho, darling. Não é nenhum Andrew que vende Rider.

Se eles estão ganhando eu não sei, porque sempre tem a possibilidade de ter gente ganhando no dólar e perdendo nos juros. Esse mercadinho é complexo demais. Tão complexo que o governo ganha com o dólar alto porque tem as reservas em dólar. Entonces, é melhor a gente voltar para a polícia, digo, política.

Qual o problema para o Lula? É se esse dólar virar inflação. Dá uma olhadinha lá na nossa cobertura da eleição americana para ver o que aconteceu com os Democratas.

Mas voltemos ao estresse com o pacotinho fiscal. Porque, no fim, tudo começou com o pacote do Haddad, que a galera não gostou. Esta é a última semana de trabalho no Congresso (não é a nossa última semana, darling, aqui só acaba quando termina) e eles estão fazendo passar tudo. Até boiada, Tixa? Olha, darling, não duvido.