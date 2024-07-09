Quarta-feira, 24/09/2025 Arte: Marcelo Chello Sim, Luizinho, a Câmara está exposta Josette Goulart - TixaNews A Câmara dos Deputados aprovou a toque de caixa e com ampla maioria a famosa PEC da Bandidagem (que pretendia blindar os digníssimos e nobres deputados de serem investigados por crimes). Inclusive com alguns votos do PT e de todos os bolsonaristas. Aí rolaram umas manifestações nas ruas. Nas redes, galera revolts total. Houve choro e ranger de dentes. Deputados se arrependeram de seus votos. E hoje o Senado fez o quê? Enterrou a tal Proposta de Emenda à Constituição. Enterrou, enterrada. Arquivada e pronto. Mas o deputado Doutor Luizinho, do PP —o partido sob a tutela de Ciro Nogueira (PI) e Arthur Lira (AL)— achou que devia passar um recibo. E discursou: "Hoje a gente teve um exemplo clássico de um comportamento errático do Senado, diferente do que teoricamente estava acordado com o presidente Hugo Motta e o presidente Davi Alcolumbre. Reforço a necessidade de que a gente possa construir algum tipo de texto, de solução que esteja negociada entre a Câmara e o Senado, para que a gente não possa ser exposto novamente." Sim, Luizinho, a Câmara está exposta - e, olhando aqui de fora, não parece que seja por falta de algum cumprimento de acordo entre Motta e Alcolumbre, viu? Just saying. Nota aleatória. Estão me soprando ao ouvido aqui na redação que Doutor Luizinho é médico ortopedista. Sua ascensão política se deu por uma empurrada do Pezão, e agora ele revela a fratura exposta na Câmara. Como diria Zé Simão: é um predestinado. A propósito, só não viu quem não quis o recadinho do Alcolumbre (o Davi que é a estrelinha-mor do Senado) que, na semana passada, deixou claro que mandaria a PEC para um rito normal e que não faria votação de urgência no Plenário. O rito normal de uma PEC requer que ela passe primeiro por discussão na Comissão de Constituição e Justiça e só depois vá a votação no Plenário. Ficou parecendo que, no mínimo, ia demorar pacas para ser apreciado. Mas aconteceu pior do que o esperad (para os defensores dela). Na sessão de hoje, o relator do projeto, Alessandro Vieira (MDB-SE), apresentou seu parecer para derrubar totalmente a PEC. O parecer foi aprovado por unanimidade. E, com isso, como preveem as regras da Casa, o projeto foi arquivado. Publicidade Se a blindagem se foi, como fica a anistia? O povo já está achando que a anistia (que virou dosimetria) não vai ser votada tão cedo, apesar de toda a urgência aprovada. Na semana passada, Gleisi e Lula tinham chegado a dizer que até era razoável se falar em redução de penas. O Supremo também sinalizou que tudo bem se o Congresso reduzisse penas. Também se dizia que Alcolumbre toparia uma redução de penas. Mas aí veio a Magnitsky para a esposa do Xandão. Aí veio o Paulinho da Força ressuscitando Aécio Neves e Temer. Aí veio o Trump dizer que tem química com o Lula. O PT fez até uma cartinha hoje dizendo que não vai aprovar nada: nem anistia, nem redução de pena. E mesmo o PL anda dizendo que é anistia ou nada. O Paulinho da Força, que está como relator do projeto, até está tentando trazer de volta os bolsonaristas para o barco. O argumento foi justamente a declaração química do presidente americano. E Paulinho declarou à Folha: "Eles têm que ficar preocupados." Não entendeu? Ele quis dizer que, com o Trump se aproximando de Lula, pode ser que seja enterrada de vez a anistia ampla, geral e irrestrita. Segue o inferno astral do Dudu Dudu Bolsonaro, o filho 03 que faz lobby nos Estados Unidos, ainda ganha salário de deputado federal no Brasil. Mas hoje a Câmara abriu um processo administrativo contra Dudu para que ele pague quase R$ 14 mil por não ter faltas justificadas em março. Depois de março, Dudu tirou licença. Mas já tem mais de um mês que a licença acabou, e ele segue faltando ao trabalho. Tarcísio foi abençoado mesmo? O Tarcísio parece que finalmente recebeu o aval de Bolsonaro para ser o candidato à Presidência. A informação foi publicada primeiro pela colunista Andreza Matais, do Metrópoles, e uma fonte próxima ao Tarcísio disse para essa lagartixa maravilhosa que é isso mesmo. E deu uma informação a mais: a instrução é para o apoio ser divulgado oficialmente em janeiro. Aff. Até lá, o Bolsonaro vai mudar de ideia umas dez vezes, não? É muita química e pouca física E o Lula foi lá e confirmou hoje que rolou mesmo uma química com o Trump. Mas, de tudo o que Lula falou, só ficou na minha cabeça essa frase de como ele acha que pode acabar com a guerra da Ucrânia: "Trump é amigo do Putin. Eu também sou amigo do Putin.

E, se um homem pode muita coisa, dois amigos podem muito mais.

E, se um homem pode muita coisa, dois amigos podem muito mais. Nossa química pode ser levada pro Putin." Senhor! Ah, essa daqui é boa também e dispensa comentários. O Trump ontem: "Mudança climática é a maior farsa da História." O Lula hoje: "Estou muito otimista com a participação dos Estados Unidos na questão climática." A propósito, vocês devem notar todos os dias como a Tixa está antenada no rolê. Não cantei a bola da Foz do Amazonas ontem? Hoje aconteceu o quê? O Ibama aprovou a avaliação pré-operacional conduzida pela Petrobras na região. E o Alcolumbre fez o quê? Enviou uma nota para toda a imprensa dizendo que celebrou o avanço histórico no licenciamento ambiental para exploração na Foz do Amazonas. Como diz o Lula, aguardemos a COP30 —vai ser a COP da verdade. Para os perdidos. Não é Copa do Mundo, darling, é COP. Aquele encontro mundial de membros da ONU para discutir o clima. Vai ser climão. A gente que lute, BRASEW. E vocês que voltem aqui amanhã.




