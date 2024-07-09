Terça-feira, 12/08/2025 Arte: Marcelo Chello Sobrou até para o Tarcísio no relatório dos direitos humanos do Trump Josette Goulart - TixaNews Donald J. Trump (J de João, juro!), direto do camarim oval, resolveu lançar o clipe "Brasil autoritário" no telão do mundo. O relatório anual de direitos humanos do Departamento de Estado veio recheado de críticas ao Supremo (Xandão) e ao governo Lula: censura, processos secretos, polícia que mata (e era a do Tarcísio), direitos pisoteados. Só faltou dizer "shame on you". Mas aí vem o plot twist: enquanto posa de fiscal do galinheiro alheio, o laranjão fecha redes de notícias, corta jornais da cobertura da Casa Branca, ataca veículos críticos, persegue advogados e ataca minorias. Uma beleza. E esse relatório nem tem nada a ver com o tarifaço. A propósito, adivinha quem se botou no papel de salvador global do Brasil? Ganha um pirulito vermelho quem falar que é a China. Xi Jinping agora é todo trabalhado no comércio global e no multilateralismo. Daqui a pouco, ele defende a democracia. Eis a maior inversão de papéis da História, BRASEW. Mas comecemos pelo relatório dos direitos humanos do Trump. Eis aqui uma listinha do que os EUA acusam o Brasil de fazer e o que Trump anda fazendo em casa: Liberdade de expressão / imprensa Brasil: STF teria censurado bolsonaristas, bloqueado perfis no X e usado o guarda-chuva do "discurso de ódio" sem o devido processo legal. Trump: Cortou verbas das redes de notícias NPR e PBS, tirou repórteres da Associated Press do pool de imprensa e atacou veículos críticos. Repressão judicial e a dissidentes Brasil: Medidas judiciais abusivas e processos secretos contra jornalistas, políticos e apoiadores de Bolsonaro. Trump: Transformou o Departamento de Justiça em extensão do seu gabinete, exigiu "teste de lealdade" e mirou opositores. Violência policial / uso de força Brasil: Execuções ilegais por policiais, absolvições polêmicas e demora em punir. Detalhe: essa aqui foi uma crítica direta à polícia do Tarcísio, nosso candidato a Thor, governador de São Paulo. Bolsonarista que adora o boné MAGA do Trump. (Mas claro que o relatório finge que é tudo culpa do Lula.) Trump: Tomou controle da polícia de Washington e mandou a Guarda Nacional às ruas, mesmo com queda no número de crimes. Associações e direitos trabalhistas Brasil: Respeito parcial às leis sindicais, mas com limitações como a unicidade sindical. Trump: Cancelou contratos de sindicatos federais, afetando 80% dos servidores de algumas áreas estratégicas. Uso de leis e perseguição política Brasil: Falta de eficácia para punir abusos. Trump: Retirou autorizações de segurança de advogados de opositores e fez intimidação jurídica. Fortalecimento do poder executivo Brasil: Judicialização e processos secretos que enfraquecem direitos democráticos. Trump: Ampliou poderes presidenciais, revogou políticas de inclusão e editou relatórios de direitos humanos no modo "amigos e inimigos". Moral da história: Trump olha para o cisco no olho do Brasil com a lupa, mas esconde o trator que está estacionado no quintal da Casa Branca. É a raposa Trump cuidando do galinheiro brasileiro. Publicidade Alô, Xi, que pasa, chico? Lula e Xi Jinping (o líder chinês) conversaram por telefone hoje. Cada um mais querido que o outro. A imprensa oficial chinesa foi a primeira a contar a história, fazendo questão de relatar que Xi disse a Lula que a China está pronta para trabalhar com o Brasil, fazer o sul global ser autossuficiente e compartilhar futuro. Xi ainda disse que apoia a soberania brasileira. Já o Lula disse que o Xi prometeu mandar uma comissão de alto nível para a COP30, em Belém. Arte: TixaNews Sai os EUA, entra a China. Lula também deu entrevista hoje ao Reinaldo Azevedo, na rádio BandNews. Nosso atual presidente revelou que vai anunciar um pacote de R$ 30 bilhões para os exportadores afetados pelo tarifaço do Trump. Também disse que o povo dos EUA vai sofrer quando os preços começarem a subir por lá depois de tanta tarifa mundo afora. Mas Lula estava mesmo era todo defensor do Congresso Nacional. Ele disse que nunca um presidente aprovou tantas coisas no Congresso como esse governo dele e que o Congresso não é leal a ele, mas às coisas que fazem bem para o Brasil. Hummm. Quanto morango do amor! Isso é que é querer ficar de bem com o Congresso. Te amo, Lula. Ass: Davi. Enquanto isso, Davi Alcolumbre, a estrelinha mais alta do Senado, estava todo trabalhado nas notas para a imprensa, dizendo como está feliz com a notícia sobre o avanço nas etapas para a pesquisa exploratória de petróleo na Margem Equatorial. Leia-se Foz do Amazonas, aquele rolê de explorar petróleo em uma região que pode atingir a Amazônia e que Marina era contra. Vai ter COP30, vai ter China e vai ter petróleo. Viva a mudança climática. "Essa é uma vitória do Amapá e do Brasil. Um marco, resultado do empenho e do trabalho conjunto de vários atores que defendem um futuro energético sustentável para o nosso país." Sim, sim, vimos de perto o trabalho conjunto. E ele termina com um "parabéns aos envolvidos". A lista do Huguito E o Huguito Motta não poderia estar mais aliviado, esquecendo o motim da semana que passou e focando no vídeo do Felca (o da adultização, darling). Mas lembra que eu falei ontem que o Congresso poderia estragar tudo e não aproveitar a oportunidade para votar um projeto que já foi amplamente discutido com a sociedade (o PL 2628/2022), já aprovado no Senado? Então, agora Huguito anunciou que vai montar um grupo de trabalho na Câmara, ver os mais de 60 projetos que estão na casa e blá, blá, blá. Ahã, estamos vendo a vontade de se aprovar a regulação das redes. E o Lula anunciou que o governo também vai enviar um projeto de regulação das redes (mais amplo do que apenas sobre crianças e adolescentes). Senta aí, darling, e espera. Já tem bolsonarista vindo de novo com o papo de que regular rede fere liberdade de expressão. Na reunião de líderes, Huguito disse que agora a Câmara vai trabalhar e que está focado na PEC da Segurança Pública, no plano nacional de educação, na reforma administrativa, na ampliação da isenção do Imposto de Renda, na regulamentação da inteligência artificial, na regulamentação do trabalho por aplicativo e no combate às fraudes do INSS. Ah, e claro, na regulação das redes sociais. Depois de passar seis meses praticamente em recesso, agora nossos nobres deputados vão fazer tudo isso? E os bolsonaristas não vão obstruir nada? (Já anunciaram que vão, ainda mais depois que nem rolou punição pelo motim da semana passada.) Botem reparo que, na extensa listinha, não tem nada de anistia ou projetos de mudança de foro privilegiado. Como esta Tixa linda e maravilhosa, newsletter mais lida do UOL, mostrou na sexta-feira: o centrão acordou. E o Xandão? Xandão deixou o Bolsonaro ir fazer uma consulta e exames no hospital. Mas o noticiário quente mesmo vem do Metrópoles, que mostrou áudios do juiz auxiliar de Xandão, Airton Vieira, reclamando para o Tagliaferro (aquele outro auxiliar que debandou para o lado bolsonarista e que agora está denunciando o Xandão) que estava exausto emocionalmente, queria pedir para sair, mas não quis deixar Xandão na mão; reclamou que tinha pressão demais, cobrança demais e nada do que ele falava tinha crédito. Gente, não vi o Dudu Bolsonaro hoje. Vou ali dar uma fuçada e volto amanhã, BRASEW. Publicidade Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello e Juliana Souza.




