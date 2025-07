Sexta-feira, 11/07/2025 Arte: Marcelo Chello Tarcísio perdidinho da silva no rolê do Trump Josette Goulart - TixaNews Tarcísio, meu querido, darling. Que rolê foi esse hoje? O governador de São Paulo, que se acha o Thor e por aqui chamamos de Thorcísio, parecia não saber bem como agir, confuso com esse tarifaço do Donald J. Trump (J de João). O governador falou com o representante da embaixada americana. Se colocou como um candidato a negociador. Os bolsonaristas foram à loucura, porque ficou parecendo que Tarcísio não entendeu que a única negociação é Bolsonaro Free. Que mané, economia. Depois, Thorcísio almoçou com Bolsonaro em Brasília. Aí veio a notícia bombástica da Mônica Bergamo: o governador de São Paulo ligou para ministros supremos com a sugestão de que Bolsonaro fosse aos States negociar com Trump. (Ah, não, cê não mandou essa, Thorcísio.) Os supremos não podiam crer no que ouviam. Para quem está perdido: Bolsonaro está com passaporte detido pelo Supremo, justamente para não fugir do país por conta do julgamento do golpe. Aí os supremos iriam enviar o ex-mito para negociar o quê com Trump? Exílio? E agora Tarcísio está entre os bolsonaristas que só querem tirar Bolsonaro da prisão (apesar de ele sequer ter sido condenado ainda) e o empresariado paulista, que será fortemente afetado com a decisão de Trump, e que quer resolver as tarifas de 50% do Mr. President. E agora, Tarcísio? Que candidato a presidente será você? (Tô vendo a hora que ele me liga e diz: vou ser só candidato a governador mesmo, Tixa.) Publicidade Navegando A situação provocada pelo tarifaço está mais fácil para o governo Lula, que seguiu na toada de que os bolsonaristas que defendem tarifa contra o Brasil não se preocupam com o país. Trump não poderia ter enviado melhor presente para Lula, que agora, além do discurso dos ricos x pobres, vai unir o país contra um inimigo externo comum. Resta saber se o eleitor está mais interessado na economia ou na anistia de Bolsonaro. Quaest já está nas ruas para saber. Lá vem a anistia de novo Flavitcho Bolsonaro foi para a GloboNews hoje (gente, como ele adora ir na GloboNews, já repararam?) dizer que essa história do tarifaço dá um empurrãozinho na anistia. O senador, pelo visto, já entendeu que essa história de pressionar o Supremo com tarifaço não vai funcionar e quer levar o caso para o Congresso. Mas Lula está todo trabalhado na reaproximação com o Congresso. Ontem, Lira revelou que vai pautar a isenção do IR do jeito que Lula queria, cobrando mais dos ricos. Hoje, foi o Alcolumbre, o Davi, a anunciar um cronograma para aprovar nomes para agências reguladoras (a aprovação dos nomes está parada há 8 meses no Senado). E todo mundo sabe que, quando Alcolumbre pauta algo assim, é porque conseguiu o que queria. O Brics vive Lula reforçou hoje que quer negociar com os Estados Unidos e acrescentou uma nova informação (não lembro, pelo menos, dele ter falado antes): disse que vai ligar pros amigos do Brics. O tarifaço veio depois da reunião do Brics no Brasil, quando Trump ameaçou tarifar qualquer um que se aproximasse do bloco. Brics vem de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Só sei que, enquanto Trump mandava cartinhas via redes sociais para o Brasil, a embaixada da China publicava como o Brics está cheio de poder. Trump vive Trump também se manifestou hoje sobre o Brasil e disse que, em algum momento, falará com Lula. Mas disse que o governo está sendo muito mal com um homem bom. Quem é o homem bom, segundo Trump? Jair Bolsonaro. Chega, né? Já é fim de semana e tô pensando aqui se tiro férias semana que vem ou na outra, BRASEW. Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. Todo dia, ou melhor, toda noite, o que acontece na política brasileira chega no seu canal preferido com o boletim #éNoiteNaCidade. Clique em LEIA MAIS e venha nos conhecer, darling! Ah, e também corre seguir a gente pelo @tixanews em todas as redes! Leia mais Publicidade Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato. Compartilhar essa edição