Tem um clima de Terceira Guerra no ar. Not good Josette Goulart - TixaNews É sexta, a gente devia estar falando de pizza, mas eis que eu venho aqui falar de sinais estranhos no ar sobre uma Terceira Guerra. Que banho de água fria. Como diria Donald Trump: Not good, not good. Claro que vamos falar de anistia e do julgamento do Bolsonaro. Mas comecemos por esses sinais esquisitos de guerra que vêm de todo lugar: do Múcio, do Macron, do Trump, do Xi, do Putin, do Kim, do Maduro. Os chefes das Forças Armadas tiveram um almoço com Lula e o Múcio, nosso ministro da Defesa. Parecia um rolê de amigos, com participação até dos ajudantes de ordens. Falou-se que foi o maior clima de amizade, às vésperas do 7 de Setembro, em que se comemora a Independência do Brasil. Essas coisas. Alguns viram como um gesto simbólico de unidade em meio ao julgamento de generais no Supremo por golpe de Estado. Mas eis que Múcio sai do almoço e dá umas declarações que destoaram desse clima ameno. Eis o que disse o ministro: Estamos deslocando tropas para a fronteira, pensando na COP 30. Pensando em dar uma maior assistência a uma parte da fronteira mais inóspita, mais inacessível. Aí, de repente, estourou esse problema [os Estados Unidos enviando navios de guerra para a Venezuela com a desculpa de combate ao narcotráfico] . E aí prosseguiu: Estamos preocupados, como eu disse, com a nossa fronteira, para que ela não sofra, não se transforme numa trincheira. O Brasil é um país pacífico. Nós investimos em armas nas nossas forças para defender nosso patrimônio, não é de olho na terra de ninguém. Medo de que nossa fronteira se transforme numa trincheira. Só eu fiquei preocupada com isso? E aí vem a agência Reuters e noticia que os EUA mandaram caças para Porto Rico porque a Venezuela teria mandado caças passarem perto dos navios americanos. Publicidade O rebranding do Pentágono Donald J. Trump (J de João, juro) resolveu que o seu Departamento de Defesa, que é o Pentágono, não vai mais ser de defesa. Agora é Departamento de Guerra. Então tá, então, né? Trump disse que era uma forma de demonstrar força e vitória e de ter umas Forças Armadas mais aguerridas. Tudo isso depois que Xi, da China, exibiu todo seu poderio militar em um desfile com a presença sorridente de Putin e Kim Jong-un. O agora secretário de Guerra, aquele comentarista da Fox News que virou "ministro", disse que os EUA estão criando guerreiros, e não defensores. Os sinais vindos da França E eis que uma notícia do jornal centenário francês Le Canard Enchaîné (um jornal satírico e investigativo ao mesmo tempo, que aliás foi um dos grandes inspiradores da TixaNews) deu conta esta semana de que a França enviou uma carta pedindo que hospitais se preparem para tratar milhares de soldados em períodos de dez a 180 dias. Os documentos obtidos pelo jornal mostram ainda que o governo francês vê necessidade de construir centros médicos capazes de receber pacientes em caso de conflito armado. A CNN disse que não conseguiu ter acesso aos documentos, mas a afiliada da emissora em Paris foi perguntar para a ministra da Saúde sobre esse rolê. Ela negou? Not. Ela disse que é perfeitamente normal que o país antecipe crises e que é responsabilidade das administrações centrais. Vou perguntar de novo: só eu fico com vontade de sair correndo? Mais guerra tarifária Vocês lembram que Warren Buffett (aquele mega, hiper, master investidor) disse que aumentar tarifas era um ato de guerra? Pois bem, Trump está ameaçando mais uma vez a União Europeia de aumentar as tarifas. Desta vez, por causa de uma multa que foi imposta ao Google. Sim, darling, Trump está em campo em defesa das big techs. Sim, isso significa que as tarifas do Trump para o Brasil não têm só a ver com seu amor por Bolsonaro. Ontem, inclusive, Trump jantou com os poderosos das big techs e disse que está facilitando muito para eles. Nem podemos discordar. Deram um pedala no Barroso O supremo Barroso foi a um evento no Mato Grosso e disse que, por uma questão jurídica, não se anistia sem julgar e, na sequência, acrescentou que questões políticas vão ser definidas pelo Congresso. Foi o que bastou para os bolsonaristas interpretarem que o ministro estava dando aval para uma anistia no Congresso. Barroso chegou a dizer que não era isso que ele tinha dito. Mas Ciro Nogueira, que é senador, cacique do PP e amigo do tigrinho, não perdeu tempo e, em entrevista à Folha, pegou a declaração do supremo ministro e disse que foi essa declaração que criou um ambiente propício para o debate da anistia no Congresso. Engabelaram o Xandão Saiu o afastamento do senador Marcos do Val, como prometido ao Xandão, que não mandou prender o parlamentar dizendo que se sensibilizou com ele defendendo a democracia (mesmo o senador tendo desobedecido ordens do Xandão, como, por exemplo, não viajar para o exterior e postar em redes sociais). E eis que o tal afastamento foi feito por licença médica. O que significa que nosso senador vai continuar recebendo salário. Que bonita essa história. Julgamento do século Xandão pediu mais um dia de julgamento dos generais e de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. E agora o julgamento acontecerá na terça, quarta, quinta e sexta. Pelo visto, o voto do Xandão vai ser beeeemmm longo. A foto Saiu o leilão do túnel Santos-Guarujá. Na briga sobre quem fez o quê, na foto, saíram juntos Alckmin e Tarcísio, que aqui ficou conhecido como Thorcísio, por se achar o Thor justamente pela exuberância com que bate o martelo em leilões. Mas hoje teve que se contentar com a mão do Alckmin junto da sua. E agora? Já podemos ir para a pizza, BRASEW? Mas, se você quiser, pode ir para a comunidade da Tixa no zap também. Só clicar aqui e já estará dentro.




