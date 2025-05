Sexta-feira, 30/05/2025 Arte: Marcelo Chello The Bolsonaros se preparam para invadir o Senado Josette Goulart - TixaNews The Bolsonaros lançaram as cartas das eleições 2026 e não quero dizer nada, mas Tarcísio não está na big picture (Ai, Tixa, como você é international). Dudu, o 03, se lançou candidato a presidente em entrevista à Veja (se "for uma missão" dada pelo pai). Em balão de ensaio, já se fala em Carluxo, o 02, candidato a senador por Santa Catarina ou por São Paulo (se Dudu for mesmo a presidente e não a senador). Flavitcho, o 01, candidato pelo Rio. Michelle Bolsonaro, senadora por Brasília. Já fez as contas de quantos Bolsonaros podem estar no Senado no próximo mandato? Eu perdi as contas já. Mas garanto que não é pouco. Se segura, BRASEW, que as eleições 2026 já estão chegando (Sim, falta um ano e meio só). E qual a chance de o Brasil eleger tantos Bolsonaros para uma mesma casa? Gigantes. Nas próximas eleições, dois senadores serão eleitos por cada estado. O Senado é importante porque é lá que se articula e se define impeachment de ministro supremo, darling. Como até o cachorro da vizinha já sabe, The Bolsonaros estão em pé de guerra com Xandão e loucos pela sua jugular. Não só Bolsonaro é julgado pelo crime de tentativa de golpe de Estado como agora Dudu Bolsonaro também entrou na mira de um inquérito que está nas mãos da Procuradoria-Geral da República. O Dudu Bolsonaro até sonhou mais alto e falou em ser candidato a presidente. Ele está lá nos Estados Unidos dizendo que está fazendo e acontecendo para que venham as tais sanções contra Xandão. O Silas Malafaia, que é aliado de primeira hora e promove todos esses atos Brasil afora pró-Bolsonaro, meio que deu uma real do rolê: Publicidade Quem é Eduardo Bolsonaro para fazer o governo americano tomar decisões? Com todo respeito, gosto muito dele, mas isso não tem nada a ver com Eduardo. São ações de um governo soberaníssimo. Isso não é um feito do Eduardo e sim dos poderosos americanos com quem Alexandre de Moraes mexeu (leia-se, as big techs). Silas Malafaia Pastor O New York Times inclusive revelou que o Departamento de Justiça americano enviou uma cartinha para o Ministério da Justiça brasileiro dizendo que Xandão não pode determinar o que empresas americanas podem ou não fazer e que suas decisões só têm jurisdição aqui no Brasil. Digamos que não falou nenhuma novidade, até porque as decisões do Xandão até agora —pedindo retirada de postagens e até derrubando o X— só valeram para o Brasil mesmo. Mas é claro que esse discurso de Dudu de que é ele que está fazendo e acontecendo é campanha pura. Quando ele imaginou que teria a capa da Veja só para ele? Em matéria assinada pelo CEO do Grupo Abril? Mas alguns colunistas dizem que essa história de se lançar a presidente pode não ter batido legal lá com o Jair. Vocês sabem, né? Jair quer ser candidato e parece que ficou subentendido que Dudu acha que ele vai ser preso mesmo. E o Jair Renan? Parece que esse vai ficar como vereador mesmo, darling. E o Tarcísio? Esse parece que os Bolsonaros querem que fique como governador de São Paulo mesmo. Hoje, Thorcísio, o governador de São Paulo que se acha o Thor, foi ouvido como testemunha no processo das tramas golpistas e disse que nunca ouviu Bolsonaro falar em golpe. Xandão não perguntou nada, o procurador-geral não perguntou nada e só o advogado de Bolsonaro fez perguntas. Ficou assim, uma testemunha fria. A propósito, no começo da próxima semana acabam as oitivas das testemunhas. Alguns juristas avaliam que até agora as testemunhas só reforçaram as denúncias do Ministério Público (especialmente o depoimento do ex-chefe da Aeronáutica). O processo vai entrar em nova fase. Acusação e defesa vão tentar produzir provas, fazer perícias, essas coisas todas. É isso, BRASEW, vou ali ver se o Valdemar Voldemort vai deixar tudo isso acontecer e já volto. Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. Todo dia, ou melhor, toda noite, o que acontece na política brasileira chega no seu canal preferido com o boletim #éNoiteNaCidade. Clique em LEIA MAIS e venha nos conhecer, darling! Ah, e também corre seguir a gente pelo @tixanews em todas as redes! Leia mais Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato. Compartilhar essa edição