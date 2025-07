Quinta-feira, 17/07/2025 Arte: Marcelo Chello Trump fez um Pix para Lula Josette Goulart - TixaNews Fiquei três dias fora e tive que voltar correndo, BRASEW. Foi um tal de Congresso passar boiada no meio da madrugada com o projeto da devastação. Foi um tal de Donald J. Trump (J de João) ameaçar o Pix, a 25 de março, e até reclamar de desmatamento ilegal no Brasil (juroooooo). Foi um tal de Lula em rede nacional de televisão acusando "alguns políticos" de traidores da pátria (por se mancomunarem com o Trump) e um tal de "o Pix é nosso", que a Tixa teve que tirar os pepininhos dos olhos para tentar pegar algo nesse barata-voa sem tamanho. Vem ler o melhor resumo da política brasileira #éNoiteNacidade. Que lobby foi esse? Trump usou o Bolsonaro para causar um furor no Brasil e conseguiu, mas quem está surfando a onda é o Lula (por enquanto, né? Porque nunca podemos subestimar a capacidade do governo Lula de criar uma crise para si mesmo). O Dudu Bolsonaro, o zero-três, jura que fez o lobby certo e que o Trump vai voltar atrás nas tarifas se o Xandão acabar com o processo abusivo contra seu pai (ignorando o fato de que o Supremo é o Supremo e o governo é o governo). A galera que não é bolsonarista radical já não curtiu muito isso de os Estados Unidos interferirem no Brasil, ameaçando fazer com que todo brasileiro tenha que pagar do próprio bolso o resgate de Bolsonaro (que não quer ser condenado por tentativa de golpe e ir para a prisão). Mas eis que o Trump não para de dar presentes políticos para Lula e, de repente, não mais que de repente, resolveu atacar o Pix. (Só eu fico aqui pensando que lobby foi esse que o Dudu fez lá na Casa Branca?) Cortando a bola Que presente, hein, Lula? Trump levantou a bola e o Lula cortou. Entrou hoje em rede nacional de rádio e televisão para defender o Pix. O Pix é nosso! E Lula foi para a TV todo trabalhado no terno azul, gravata azul e com a bandeira do Brasil logo atrás dele. Vermelho afinal é a cor do MAGA do Trump. (E pensar que os Bolsonaros juraram que suas bandeiras jamais seriam vermelhas.) Publicidade Medo de receber uma cartinha também Depois de mexer no Pix, Trump mandou uma cartinha para Bolsonaro dizendo como ele é maravilhoso e como está sendo injustiçado, e falou mais uma vez do processo judicial do Xandão. A essas alturas, não sei se é bom receber uma cartinha pública dessas. Aguardando ansiosamente a resposta de Bolsonaro. Enquanto isso, Lula resolveu escalar. Chamou Trump de imperador e já disse que vai taxar as big techs. (Porque a essas alturas todo mundo sabe que o que está pegando é esse rolê de taxar as big techs amigas do Trump, né, darling? Até a história do Pix. E, claro, ainda tem o rolê do Brics). Nego ser imperador Depois que Lula chamou Trump de imperador, a porta-voz do governo americano negou que ele seja um imperador (ah, vá!). E aí veio com um papinho de que o agro do Brasil é um grande desmatador e o agro americano sofre com essa competição desleal. Alô, agro, é com vocês de novo!!!!!! Só digo que vivemos até hoje para ver um governo Trump preocupado com o desmatamento no Brasil. (O Lula poderia aproveitar o ensejo e vetar o PL da devastação aprovado pela Câmara na calada da noite, né?) Lá vai a boiada Sim, BRASEW, a boiada passou (eis que a ameaça surgiu no governo Bolsonaro e passou no governo Lula). Basicamente, o projeto deixa a coisa correr solta e permite até que diversas obras de infraestrutura e do agro não precisem de licenciamento ambiental. O projeto teve forte apoio da bancada do agro, claro. E agora o Trump está criticando o desmatamento no Brasil. Quem diria que a Marina tem a chance de usar o Trump como argumento para vetar o PL da devastação. Veta que veta E, por falar em vetar, nossa Câmara frigorífica e seu dono, o Huguito Motta, estão revoltados com o Lula porque ele vetou a lei que aumentava o número de deputados. Agora o Congresso vai ter que bancar esse desgaste aí, sozinho. Porque quem é que acha que o Brasil precisa de mais deputados? Além de aprovar o projeto da devastação, a Câmara aprovou um projeto que permite o uso do fundo social para financiar dívidas de produtores rurais. Uma bomba fiscal de 30 bi de reais, ativada com cuidado pelo Huguito em pessoa. (A Tixa nem estava on, mas o Xandão fez voltar o decreto do IOF outro dia, em uma derrota para o Congresso também.) Pix para que te quero Em termos políticos, Lula começou o segundo semestre em clima de "agora vai". Nem é de longe o Lula do começo do ano, que começou 2025 tendo que lidar até com acusações de que queria taxar o Pix e não conseguia sair das cordas, não conseguia nem aprovar o orçamento do ano no Congresso. Agora Trump fez um Pix para o Lula e salvou sua candidatura. Até a Quaest já voltou a dar que o Lula ganha de quase todo mundo no segundo turno. Menos do Tarcísio (que andou se atrapalhando nesse rolê do Trump: não sabe se é bolsonarista ou se está no meio termo). Publicidade Cirão do Tigrinho E a Polícia Federal pediu autorização para investigar o senador Ciro Nogueira (ex-ministro forte de Bolsonaro e chefão no PP, o partido) por conexões com um empresário das bets conhecido por Fernadin OIG, que foi investigado na CPI das bets (aquela que deu em nada e só serviu de palco para influenciador). Essa foi uma notícia quentíssima da revista piauí. Xandão na sanção O Washington Post noticiou hoje que já teve gente que viu o projeto das sanções contra o supremo Xandão, mas que o Departamento do Tesouro resiste. Xandão pode ficar até sem cartão de crédito porque a lei americana impede que a pessoa sancionada tenha relação comercial com empresas dos EUA. Como as bandeiras de cartão são americanas, Xandão pode ter que começar a fazer só Pix. E qual a justificativa para o governo americano impor sanções ao Xandão? Por violar a liberdade de expressão das redes sociais. Ah, claro. Liberdade nos olhos dos outros E o mesmo governo Trump que diz que Xandão acaba com a liberdade é o governo que hoje demitiu a procuradora federal que investigava casos ligados a Jeffrey Epstein e outros empresários acusados de crimes sexuais. No caso de Epstein, inclusive casos de pedofilia. A tal procuradora é filha do ex-diretor do FBI que Trump considera um desafeto. Mas por trás disso tudo tem a treta do caso Epstein. Outro dia, Trump e Elon Musk bateram boca nas redes sociais e Musk saiu dizendo por aí que Trump estava na listinha do Epstein. Aff. Nunca ninguém viu essa listinha do Epstein, que era traficante sexual de menores. O governo Trump prometeu que iria abrir ao público os arquivos do caso, mas voltou atrás e agora não vai abrir mais nada e ainda demitiu a tal procuradora. Liberdade é isso aí. Pega seu Pix e guarda na poupança, BRASEW. Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. Todo dia, ou melhor, toda noite, o que acontece na política brasileira chega no seu canal preferido com o boletim #éNoiteNaCidade. Clique em LEIA MAIS e venha nos conhecer, darling! Ah, e também corre seguir a gente pelo @tixanews em todas as redes! Leia mais Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato. Publicidade Compartilhar essa edição