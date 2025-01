E aí, nesse dia em que Zuck, Musk, Trump e Dana sobem no ringue para ameaçar a paz mundial com as redes sociais, o Sidônio Palmeira assumiu oficialmente a Secretaria de Comunicação do Lula (faltou pimenta no Pimenta e ele dançou). Eita que vai ter trabalho, hein, Sidônio? Porque se tem uma coisa que o Sidônio sabe (e já me disse em diferentes entrevistas) é que o governo Lula, o PT e a esquerda toda estão falhando solenemente em se comunicar nas redes sociais.

E o primeiro desafio já vai ser o ato do 8 de Janeiro (aquele dia da invasão dos Poderes). O governo está com medo de que o evento esteja esvaziado. Lula apelou até para uma ligação para a Fernanda Torres hoje para falar do filme da ditadura na véspera do 8 de Janeiro. Daqui a pouco o Lula chama o Dana White para a Secom. Se cuida, Sidônio.

Boa noite, BRASEW!