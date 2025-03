Quinta-feira, 27/03/2025 Arte: Marcelo Chello Trump pode ser um péssimo aliado nas eleições Josette Goulart - TixaNews Depois da ressaca de dois dias de julgamento, o dia parecia perdido, quase sem notícias, quando chega à redação da TixaNews a pesquisa Pulso do Brasil de março, medida pelo Ipespe. E o que ela diz, BRASEW? Quem acha que vai ganhar eleição se abraçando a Trump pode estar redondamente enganado. Antonio Lavareda, o cientista político que é responsável pela pesquisa, fez o resumo da ópera: "Trump pode ser um mau aliado ano que vem". A pergunta do Ipespe era singela: Você aprova ou desaprova o governo Trump até agora, considerando as ações do presidente americano com relação aos Estados Unidos e ao mundo, incluindo o Brasil? Adivinha? O resultado foi um retumbante 54% de desaprovação. E a mais nova (já velha) do Trump é a tal taxação de 25% que vira e mexe chega a um novo produto. Nesta semana foi para os automóveis. A França e a Alemanha estrilaram. O Canadá anunciou um fundo de proteção aos trabalhadores. A Folha noticiou que já existe a intenção de taxar tudo do Brasil. Diretamente do Japão, Lula disse que vai reclamar na Organização Mundial do Comércio (OMC). Mas ele mesmo já sabe que essa tal organização e nada, em tempos de Trump, é a mesma coisa. A solução, segundo Lula, é então taxar de volta. Mas a desaprovação do governo Trump certamente está atrelada a quantidade absurda de notícias. Desde a mudança radical da posição americana em relação à guerra da Ucrânia (com os flertes com Putin), até a deportação em massa de imigrantes, passando pelo Elon Musk mandando e desmandando. Lula também está mal na foto Assim como já mostraram os zilhões de pesquisas nos últimos tempos, o Ipespe também indica que a desaprovação do governo Lula segue em alta. Os mesmos 54% de Trump. Outro dado da pesquisa mostra que 58% acreditam que a economia está no caminho errado. Not good, como diria Trump. E para piorar a situation, na segunda-feira vai ter aumento generalizado dos preços de medicamentos. A estimativa é que os reajustes fiquem em torno de 5%. Só boa notícia. Aí, o governo anunciou que está estudando antecipar o pagamento do 13º para os aposentados. Arte: TixaNews Mais um dado secreto O governo Lula não ajuda muito na sua própria imagem quando o assunto é transparência. A novidade agora é que o Ministério da Educação vai engavetar a divulgação dos resultados de alfabetização da principal avaliação da qualidade de educação básica do país. Aff. A informação é do repórter Paulo Saldanha, da Folha, que teve acesso a um ofício do MEC. No ano passado, o ministério já tinha escondido os dados, mas a expectativa era que nesse ano tudo seria diferente. Que acontece, BRASEW? Repercute do julgamento Lula, diretamente do Japão, sobre Bolsonaro: "É visível, por todas as provas, que ele tentou contribuir para o meu assassinato, para o assassinato do vice-presidente e para o assassinato do ex-presidente da Justiça Eleitoral brasileira." Bolsonaro, diretamente do X-Twitter, sobre Lula: "Lula, cachaça, o brasileiro sabe de sua índole e de como você chegou até aqui. Só um imbecil ou um canalha compra esse papo de plano de assassinato." Como vocês podem ver, alto nível de discussão. Não consigo nem comentar nada a respeito. Bolsonaro também está mal na foto A pesquisa Ipespe mostra que 66% dos brasileiros acreditam que Bolsonaro será condenado. E quase 60% não acredita que Bolsonaro conseguirá ser candidato. Pelo fim do foro privilegiado E na ressaca do julgamento, os bolsonaristas só falam em anistia em Brasília. E ainda surgiu hoje o assunto de se acabar com o foro privilegiado. A vida é assim, foro privilegiado só é bom quando a decisão é a favor, darling. Daí, vai todo mundo para a primeira instância e o que vai acontecer? Insatisfação geral se perderem os julgamentos. Então é isso, a galera quer a anistia geral e irrestrita e pronto. E o Hugo Motta dos Conchaves que lute para não passar o ano só discutindo esse assunto na Câmara frigorífica, porque até agora nada se discutiu de importante por lá. Arte: TixaNews Xandão, Xandão E o Xandão, hein? Como quem não quer nada mandou que uma investigação contra Gilberto Kassab (o articulador político do Tarcísio e líder poderoso do PSD) voltasse para o Supremo, diretamente para suas mãos! Como mudou o entendimento do Supremo sobre a questão do foro privilegiado, Xandão que tinha mandado o caso para a Justiça Eleitoral pegou de volta o caso. Kassab teria recebido uns R$ 16 milhões de Jojo Batista, o Joesley, em troca de apoio político. Sim, coisa antiga, darling. O povo acha que Kassab ficou assim, meio que na mão do Xandão. Militar fora de campanha política E o Superior Tribunal Militar não está dando moleza para os milicos não. O tribunal confirmou a condenação de dois anos de detenção para o major João Costa Araújo Alves por fazer política pró-Bolsonaro mesmo sendo da ativa das Forças Armadas. Ele foi advertido de que era uma transgressão militar e mesmo assim continuou postando loucamente. Deu ruim pra ele no combate. Só acaba quando termina Eu já queria ir sextar quando chega a notícia de que o Paulo Gonet, nosso procurador nem tão amigo geral da República, pediu o arquivamento da investigação sobre o tal cartão de vacinação adulterado de Bolsonaro. Já podemos ir, BRASEW? Ah, puxa, hoje é só quinta. Socorro. 