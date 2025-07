Segunda-feira, 07/07/2025 Arte: Marcelo Chello Trump solta o fósforo e Lula assa marshmallow Josette Goulart - TixaNews Donald J. Trump (J de João), o Orange, pegou mais uma vez seu lança-chamas para dominar o noticiário brasileiro. Primeiro, ele foi lá e apontou para o encontro da cúpula do Brics, que já estava quase cinza de tão apagada. Reacendeu todo mundo. Depois, foi lá e mirou no que ele chamou de "caças às bruxas" contra Bolsonaro. Resultado: Bolsonaro está se sentindo quentinho e Lula assando um marshmallow (porque a picanha segue cara, né, BRASEW?). E assim, tudo junto e misturado, a Tixa segue com o fogo no rabo para fazer este éNoiteNaCidade de uma noite fria de julho. Entramos para o fim de semana achando que a cúpula do Brics no Rio de Janeiro seria um fracasso. O Xi, da China, não veio por motivos de: tenho outras coisas mais importantes. O Putin, da Rússia, não veio por motivos de: poderia ser preso. Mas eis que apareceu o que ninguém esperava: um tuíte do Trump dizendo que quem se unisse ao Brics ia ganhar mais 10% de tarifa. (As tarifas do Trump estão igual oferta de banco.) A porta-voz da Casa Branca ainda reforçou: Trump está monitorando o Brics pessoalmente. O Lula agradeceu e cresceu: "O Brics está incomodando." E prosseguiu: "Não queremos mais um mundo tutelado, não queremos mais guerra fria, não queremos mais desrespeito à soberania, e por isso estamos discutindo com muita profundidade a necessidade de uma mudança estruturada, inclusive no estatuto da ONU." Nada como ter um Trump para botar lenha num fogo quase apagado. Para os Perdidos: o Brics é tipo um clube de países "emergentes" (conceito que já virou piada) que nasceu em 2009 para mostrar que também sabem bater na mesa. A sigla vem das iniciais de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (South Africa, em inglês). E tem uns agregados: outro dia até o Irã entrou no rolê. A ideia é ter um bloco para negociar comércio, finanças, clima, IA, o escambau —tudo sem ficar refém de EUA, Europa ou FMI. Esse clubinho discute até fazer comércio trocando o dólar por outra moeda. O perrengue pro Brasil? Esses países aí são quase todos pilotados por governos autoritários. Aí rola uma declaração conjunta criticando até a Ucrânia por atacar a Rússia —como se não fosse a Rússia que começou a guerra. Publicidade Colando em 3, 2, 1 Não se sabe ao certo se foi por conta de o Brasil ter abrigado a cúpula do Brics ou se finalmente vai ter sanção contra o Xandão, mas o fato é que Trump saiu hoje com essa de defender Bolsonaro, dizendo que nosso ex sofre um processo de perseguição (como ele próprio teria sofrido. Não custa lembrar que Trump inflou seus apoiadores a invadir o Capitólio no 6 de Janeiro deles e sofreu uma série de processos). "Estarei assistindo à CAÇA ÀS BRUXAS de Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores, muito de perto. O único julgamento que deveria estar acontecendo é um julgamento dos eleitores do Brasil --é chamado de Eleição. DEIXE BOLSONARO EM PAZ!" Bolsonaro agradeceu: "Agradeço ao ilustre Presidente e amigo. V. Exa. passou por algo semelhante." (Amo a incoerência do "amigo" e "Vossa Excelência" na mesma frase para se referir à mesma pessoa.) Os bolsonaristas se animaram e Dudu Bolsonaro, o 03, já saiu dizendo que vai vir mais por aí. Mas, desde maio, estamos esperando as tais sanções contra o Xandão e, até agora, nada. O bolsonarismo acha que o Xandão é o culpado por todos os males e acreditam que é só o Xandão deixar o processo do Bolsonaro que tudo se acaba. Que poder, hein, Xandão? Mas, com Xandão ou sem Xandão, Trump colou no Bolsonaro. Se isso é bom para qualquer candidato bolsonarista, só o tempo dirá. Quem sabe quantas tarifas Trump ainda vai jogar contra o Brasil? Até outro dia, as pesquisas mostravam que o eleitor brasileiro não gosta muito do Trump, não. Lá no Canadá, o efeito Trump foi diferente do esperado. O candidato de direita que liderava as pesquisas acabou perdendo por conta do fator Trump. O Lula disse que não ia falar do assunto porque tinha coisa mais importante a fazer, mas falou: "Dê palpite na sua vida, e não na nossa." (Amo a incoerência de quem segura plaquinha de "Cristina Libre" na vida do país dos outros.) Arte: TixaNews O conciliador O PT elegeu Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara, para ser o novo presidente do partido. Todo mundo diz que Edinho é o homem paz e amor, negociador, amigo do centrão, um grande articulador político e otrascositasmas. Mas terá que lidar agora com o ricos contra pobres do governo x Congresso e achar um substituto para o Lula (Edinho ficará até 2029 e vai ter que parir um herdeiro de qualquer jeito, darling). Pensamento aleatório: E alguém aí sabe se o Congresso voltou do Gilmarpalooza? Vai ter sessão antes das férias de julho? Ah, que maldade, hein, Tixa? Xandão com a caneta O Xandão voltou do Gilmarpalooza e já tomou um monte de decisões hoje. Decidiu manter a prisão do kid preto acusado de armar, naquele documento do Punhal Verde e Amarelo, a morte de Lula, Alckmin e do próprio Xandão. E decidiu ainda manter na prisão o homem acusado de tentar explodir um caminhão perto do aeroporto de Brasília. Já começou a semana, BRASEW. Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato.