Quarta-feira, 09/04/2025 Arte: Marcelo Chello Trump empenhado na Terceira Guerra Mundial Josette Goulart - TixaNews Donald J. Trump, o Orange, disse durante a campanha do ano passado para se eleger presidente que se ele não fosse eleito haveria uma Terceira Guerra Mundial. Aí, ele assume e faz o quê? Começa a Terceira Guerra Mundial. Diretamente com a China. Como bem disse Warren Buffet, taxar é um ato de guerra. Enquanto isso, Lula tenta voltar para o concurso de Miss Universo pela paz mundial. Vem ler o #éNoiteNaCidade. 23h59. "Eles estão beijando minha bunda." Trump sobre os outros países do mundo. 00h00. "Não imaginava que a suspensão das tarifas teria todo esse impacto." Trump anunciando o recuo na cobrança generalizada de tarifas. O dia a dia (ou quase) do tarifaço do fim do mundo: Primeiro dia. Trump taxa a China em 34% e anuncia tarifa para Deus e o mundo e até para os pinguins (sim, ele taxou uma ilha que só tem pinguins e que tem o curioso nome de McDonalds). Terceiro dia. China responde taxando os EUA no mesmo nível de 34%. Sexto dia. Trump responde a China subindo a taxação para 104%. Vai para um jantar chique e diz que os países estão todos beijando sua bunda. Também solta um "sei o que diabos estou fazendo". O mercado financeiro derreteu horrores. Sétimo dia (hoje). China responde subindo taxas sobre produtos americanos para 84%.A União Europeia anunciou que vai taxar os EUA em 25%. Trump encara e manda 125% de taxação para a China e recua nas tarifas para o resto do mundo mantendo uma taxa geral de 10% (ou seja, ainda tem taxa, talkey? Inclusive a do Brasil que já era de 10%). China está no fuso e ainda não respondeu essa nova jogada do Trump. Mas segundo Trump, Xi Jinping é a pessoa mais inteligente do mundo e vai negociar e não vai deixar escalar para além do lado comercial. Ahã. Então o Trump lança a terceira guerra e agora já amarra tudo para dizer que se tiver mesmo a terceira guerra a culpa é do Xi. Então tá, Xi, que haces ahora? Arte: TixaNews Deixa disso Lula, nosso presidente, voltou hoje à cena do concurso de Miss Universo pela paz mundial. Ele disse, lá em Honduras, que quer a paz e a compreensão entre Xi e Trump porque né? Já tivemos duas guerras mundiais e hoje não é canhão, hoje não é rifle, hoje é bomba atômica. Ou guerra comercial. Juscelino who? Lula já virou a página do Juscelino, que é Filho mas não do Kubitschek, e caiu ontem depois de ser denunciado pela Procuradoria-Geral por conta do rolê do Orçamento Secreto. O presidente disse hoje que o União Brasil tem todo o direito de indicar um novo nome para o Ministério das Comunicações. Ah, claro, claro. Tudo o que Alcolumbre quiser porque a bancada mesmo do União Brasil vive votando contra as pautas do governo. Tarcísio passando pano Lula quer a paz mundial e Tarcísio, o governador de São Paulo que se acha o Thor e que por aqui é o Thorcísio, disse que o Trump está desarrumando um pouco o comércio internacional. Um pouco, Thorcísio? "Entendo que as tarifas criam para nós oportunidades. Lógico que o americano está olhando o interesse dele. Isso desarruma um pouco o comércio internacional, mas a gente tem que saber aproveitar as oportunidades." Arte: TixaNews Mercadinhos Enquanto o Thorcísio diz que as tarifas do Trump desarrumam um pouco o comércio internacional, as bolsas derreteram. Foi tanta perda nos Estados Unidos que tem muita gente dizendo que foi isso que fez Trump recuar. Só sei que hoje cedo Trump disse que era tempo de comprar e de tarde anunciou o recuo nas tarifas. Um dos índices de ações da bolsa americana subiu quase 10% depois do recuo. 10% em um índice de ações da bolsa americana é coisa demais, darling. Cassaram o Glauber A Comissão de Ética da Câmara votou pela cassação do mandato do Glauber Braga do PSOL, porque ele deu uns chutes no Kim Kataguiri. Ele disse que vai levar ao limite do limite e vai fazer greve de fome. O caso ainda será votado no Plenário da Câmara. Rui, Rui Rui Falcão resolveu desafiar Lula e se lançar candidato a presidente do PT. Todos sabem que Lula quer Edinho Silva na presidência. Cansei, BRASEW. Dória, vamos lançar um movimento novo do Cansei? Também quero a paz mundial. Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato.