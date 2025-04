Sexta-feira, 11/04/2025 Arte: Marcelo Chello Um cavalo de pau na anistia Josette Goulart - TixaNews A semana começou com Bolsonaro pedindo anistia e com Hugo Motta dos Conchaves dizendo que a anistia não era prioridade. Está terminando com o Planalto concordando com uma meia anistia e notícias de que Motta está negociando a tal meia anistia. Calma, calma, calma, BRASEW. A gente explica tudo e ainda conta sobre o machismo do Lula (gente, o que acontece?), sobre os chineses seguindo na guerra e dizendo que Trump é uma piada e o Bolsonaro internado (com a reação inusitada do Caiado). O rolê da anistia é o seguinte: era quinta de noite e de repente, não mais que de repente, a Gleisi Narizinho (que é a desarticuladora geral da República, digo, articuladora) disse que achava que falar de anistia ou mediação de pena para algumas pessoas do 8 de Janeiro era bem defensável e que achava que até poderiam fazer a discussão no Congresso. Eita!!!!! Imagina o que aconteceu? Os supremos estrilaram. Tanto que hoje cedo, ela correu para as redes para dizer que era claro que revisão de pena cabe única e exclusivamente ao Supremo. E a sexta-feira, de repente, não mais que de repente, ficou animada. E lá foi o Sóstenes Cavalcante do PL (o partido do Valdemar Voldemort e que é usado pelo Bolsonaro) anunciar que conseguiu as mais de 250 assinaturas de deputados para pedir a urgência para a votação da anistia (a mesma que o Hugo Motta, dono da pauta e da Câmara frigorífica, dizia não ser o único assunto do momento). Mas não foi assim tão tranquilo. O Sóstenes chegou a dizer que não ia divulgar a lista com as assinaturas (oi?). Mas no fim já tinha umas listas circulando. Depois, o deputado também revelou que até o líder do União Brasil (o Pedro Lucas, anunciado ontem como novo ministro das Comunicações pela Gleisi) ajudou a conseguir assinaturas. Sóstenes, Sóstenes. Gosta de uma intriga, hein? E ainda botou Huguito contra a parede dizendo que ele tem que botar para votar esse rolê, porque tem maioria (Hugo não tem que fazer nada, BRASEW. Ele bota pra votar se quiser. Para que ter o poder se não pode fazer o que quer, não é mesmo?) Bolsonaro visitou Huguito durante a semana e saiu dizendo que se tivesse assinaturas suficientes para mostrar que havia maioria para aprovar a urgência de votação do projeto da anistia, Motta botaria para votar. Ahã, claro. Huguito ficou só na miúda. E daí, vem o cavalo de pau (que parece ter sido iniciado pela declaração da Gleisi, na quinta à noite). No começo da noite de sexta, pelo menos dois jornais diziam em suas manchetes que Motta agora articula para um acordão com todo mundo, e o papo é a tal redução de penas (e ele nem está no Brasil. Viajou e só volta depois da Páscoa. Poder, né, darling? Quem pode, pode). Aqui a gente entendeu que essa tal história de redução de penas é tipo uma meia anistia. E a anistia para Bolsonaro, claro, ficaria totalmente descartada. Agora é ver se o Xandão acha isso bom, né? Xandão e o resto da galera toda. Como definir quem merece pena menor? Ou vai valer para geral? Publicidade Brazão em casa Mas Xandão anda bonzinho ultimamente. Hoje, por exemplo, Xandão deixou Chiquinho Brazão, acusado de mandar matar Marielle, ir para casa, fazer prisão domiciliar. E Xandão foi até contra a posição da Procuradoria-Geral da República. E o novo ministro? Que disse hoje que ainda vai ver se vai ser ministro das Comunicações porque antes precisa falar com o partido. Oi? O novo ministro atende pelo nome de Pedro Lucas. E aí, o UOL foi lá e revelou que Pedro Lucas andou direcionando 30 milhões de dinheiros em emendas para uma cidade de 25 mil habitantes cujo prefeito é quem? Seu pai. Não custa lembrar que foi o Orçamento Secreto que derrubou o antigo ministro, o Juscelino que é Filho, mas não do Kubitschek. Lula, darling, de novo? O que é isso, companheiro? Machista, de novo? Chamou a dirertora-geral do FMI de mulherzinha. Aff, sério? Ai, Tixa, mas o Bolsonaro também falava barbaridades. Ai, darling, e isso justifica o tratamento que Lula tem dispensado às mulheres? Desqualifica a diretora do FMI com um "mulherzinha"? Disse que escolheu a Gleisi para o cargo de ministra porque é uma mulher bonita. Disse que os homens são mais apaixonados pelas amantes do que pelas mulheres. Disse que depois de jogo de futebol, aumenta a violência contra a mulher, mas se o cara for corintiano, tudo bem. Senhor!! Socorro!!! E não podemos deixar de lembrar que ele teve duas chances de botar uma mulher no Supremo e não colocou. Então ficamos assim, um Supremo com uma mulher e dez homens. Parabéns aos envolvidos. O sonho de Haddad Haddad, nosso Fernandinho Cabelo, disse hoje na TV que é impossível que a proposta de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até 5 mil reais seja votada sem que haja medidas para compensar a perda de arrecadação. No projeto de Haddad, a compensação vem dos ricos. Como você acha que o projeto vai terminar lá no Congresso, hein? Hein? Arte: TixaNews Bolsonaro na luta Nosso ex foi internado em Natal porque está com problemas no intestino. No X, ele fez uma longa postagem falando dos problemas que vieram com as múltiplas cirurgias depois da facada. Aí, o Caiado, o governador de Goiás que já é pré-candidato a presidente da Austrália, digo, do Brasil, parece que não concorda muito que sejam exatamente as cirurgias: "Desejo melhoras, sabendo que precisa ser mais cauteloso na dieta". Detalhe: Caiado é médico. É isso, BRASEW, vou ali dar uma cuidada da minha dieta. Publicidade Ops, quase esqueci o Trump. O Xi Jinping não quis saber e aumentou as tarifas na guerra com Trump. O placar atualizado está: 145% em cima dos produtos chineses vendidos aos EUA contra 125% em cima dos produtos americanos vendidos na China. E o porta-voz do Xi ainda disse que ficar subindo número não tem mais impacto nenhum e que essa prática do Trump é uma piada. Agora sim, vou ali comprar uma pizza com taxa zero. Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato.