Sexta-feira, 08/08/2025 Arte: Marcelo Chello Valdemar, Ciro, Arthur, Davi e Kassab. O centrão acordou. Josette Goulart - TixaNews Os bolsonaristas paralisaram o Congresso. Os bolsonaristas conseguiram um tarifaço do Trump contra o Brasil. Os bolsonaristas conseguiram sanções americanas contra um ministro supremo. Os bolsonaristas ameaçam sanções americanas contra os presidentes da Câmara e do Senado. Sabe quem reagiu? O centrão, BRASEW. Valdemar, Ciro, Arthur, Davi e Kassab saíram da toca. Quer ver? Vamos por ordem alfabética invertida. Publicidade Valdemar O colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, relatou que Valdemar Costa Neto (o dono do PL, que é o partido que abriga hoje Bolsonaro) não concordou com a paralisação promovida pelos bolsonaristas. O fato levou Dudu Bolsonaro a fazer correr a notícia de que se prepara para desembarcar do PL, como noticiou hoje a Bela Megale, de O Globo. Dudu acha que Valdemar está fazendo jogo duplo. Diz uma coisa e faz outra. Ninguém ficou muito feliz com a primeira reação de Valdemar à prisão de Bolsonaro. Acharam simplória demais a reação, que foi: "Estou inconformado! O que mais posso dizer?" Uma coisa é certa: quem manda no PL é Valdemar. E o PL, apesar de estar de chamego com o bolsonarismo há um tempo, é centrão desde criancinha. Kassab Gilberto Kassab manda no PSD, outro partido do centrão. Kassab é secretário de Tarcísio —sim, o Tarcísio governador de São Paulo que se acha o Thor. Aí, esta semana, como quem não quer nada, deu uma entrevista para a newsletter do Thiago Prado, em O Globo. Lá pelas tantas, Kassab deu o recado: "Só acho que nem teve o julgamento do Supremo Tribunal Federal ainda para sabermos que modulações e qual a abrangência um projeto desses poderia ter." Ele ainda contou que esteve com Lula nesta semana e que, apesar de ver o presidente animado com a reeleição, ainda segue com sua intuição: a de que o partido está em busca de uma opção diferente, de renovação. "As pessoas estão tristes com essa polarização e com esses xingamentos." E não perdeu também a oportunidade de pavimentar o caminho do Supremo para Rodrigo Pacheco. Ao ser perguntado se Pacheco seria candidato a governador, não teve dúvidas em lembrar que Barroso anda dizendo que pode sair logo do Supremo e que seria a chance de Pacheco. Davi Alcolumbre, a estrelinha mais alta e brilhante do Senado, viu sua Casa ser paralisada, mas manteve as rédeas —inclusive deixando todo mundo impune. Davi é mais um belo exemplar do centrão. Seu partido é o União Brasil, mas seu poder se estende pelo Planalto. Ele foi mais um que garantiu: não vai ter impeachment do Xandão (nem se todos os senadores assinarem o pedido para abrir o processo de impeachment). Além da anistia, essa era outra pauta imposta pelos bolsonaristas que paralisaram o Congresso nesta semana. O ilustre presidente do Senado também anda de boas com o Palácio do Planalto. Hoje, Lula vetou 63 pontos do projeto da lei de licenciamento ambiental que, de tão devastadora, ficou conhecida como Lei da Devastação. Lula tenta segurar, assim, a boiada e fazer um agrado à Marina (mas o Congresso sempre pode derrubar os vetos). Mas teve um ponto em especial que Lula não vetou: a licença ambiental especial. É uma licença acelerada para grandes projetos estratégicos e, adivinha quem botou isso na lei? Sim, ele, Davi Alcolumbre. E por quê? Para tentar emplacar de vez o projeto de exploração de petróleo da Foz do Amazonas. E Lula ainda fez um agrado extra ao Alcolumbre: resolveu editar uma medida provisória para que o tal licenciamento fast track entre em vigor imediatamente e não precise esperar mais seis meses. Ciro Não, não se trata aqui do Cirão das Massas. Este Ciro é o Ciro Nogueira, senador, ex-ministro de Bolsonaro, amigo do tigrinho, cacique do PP. O PP é mais um partido do centrão que está de chamego com o bolsonarismo. E Ciro Nogueira surpreendeu os bolsonaristas ao dizer, nesta semana, que não assinou a lista para pedir o impeachment do Xandão e nem vai assinar algo que é impossível de passar. E ele falou isso antes de Davi deixar claro que não vai ter impeachment do Xandão. Arthur Lira, nosso eterno Arthurzito, mostrou, nesta semana, que ainda manda no Congresso. Ele segurou a horda bolsonarista e acabou com a paralisação, ocupação, tentativa de golpe —o que queiram chamar. Mas Arthurzito, que está sempre dois passos na nossa frente, fez uma negociação estupenda para o centrão: bora exigir o fim do foro privilegiado. Sem o foro privilegiado, saem do Supremo dezenas de inquéritos sobre mau uso do dinheiro público em emendas parlamentares. Adivinha quem é mais encrencado nesse rolê das emendas? O centrão. Em tempo: Arthur Lira é deputado federal e era o presidente da Câmara até o ano passado. O novo presidente, Hugo Motta, foi escolhido por Arthurzito para o cargo. Seu partido? O PP, sim, o mesmo do Ciro Nogueira. Publicidade Vai ter punição? Por falar em Hugo Motta, o presidente da Câmara mandou uma listinha de 14 deputados para a Corregedoria da Casa. Uma das punições poderá ser o afastamento do cargo por seis meses. "O que aconteceu foi algo muito grave. Não se pode permitir que um grupo de parlamentares ocupe fisicamente o plenário com o intuito de impedir o andamento dos trabalhos." O Lula também se manifestou "Você, Petecão, não assine pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, porque ele está garantindo a democracia. Quem deveria ter o impeachment são esses deputados e senadores que ficam tentando fazer greve para não permitir que funcionem a Câmara e o Senado, verdadeiros traidores da pátria." Segue o Datafolha Enquanto isso, o Datafolha segue publicando pesquisas. A de hoje mostra que 76% dos brasileiros estão sob o guarda-chuva de petistas (39%) ou bolsonaristas (37%). Viu por que Kassab quer que a paz mundial venha de um candidato que não seja nem um, nem outro? Chega, BRASEW, que hoje é sexta. Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. Todo dia, ou melhor, toda noite, o que acontece na política brasileira chega no seu canal preferido com o boletim #éNoiteNaCidade. Clique em LEIA MAIS e venha nos conhecer, darling! Ah, e também corre seguir a gente pelo @tixanews em todas as redes! Leia mais Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello e Juliana Souza. Publicidade Compartilhar essa edição



