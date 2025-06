Quarta-feira, 25/06/2025 Arte: Marcelo Chello Você sabe por que o Congresso aumentou o número de deputados? Josette Goulart - TixaNews E eis que os nossos magníficos congressistas, que quase nada trabalharam durante este ano todinho, aprovaram o projeto que aumenta o número de deputados deste BRASEW. Olha que beleza! Hoje, são 513. Em 2027, serão um total de 531. O projeto foi aprovado hoje no Congresso. Mas fiquei impressionada mesmo com o motivo de eles terem se articulado para aprovar o aumento do número de deputados. E sim, vou te contar. Claro, foi por dinheiro e por poder. Mas adivinha quem se articulou? Vem no éNoite, que vou te contando com mais detalhes. Os congressistas queriam tanto, mas tanto, aumentar o número de deputados que criaram até uma distração para votar o assunto hoje. E que distração!!! Emparedaram o governo de um jeito que o Lula deve estar tonto até agora. A toque de caixa, deputados e senadores passaram com trator o decreto do IOF do Haddad e do Lula. Os deputados deram 380 votos (o governo só fez 100) para derrubar o Haddad, digo, o Lula, digo, o decreto. Os senadores aprovaram em votação simbólica. Para os perdidos: O projeto que derruba o IOF é um, e o projeto que aumenta o número de deputados é outro. O do IOF foi votado hoje na Câmara e no Senado. O do aumento do número de deputados foi votado no Senado e já voltou e foi votado na Câmara de novo. Publicidade Bem simbólica Sabe quando foi a última vez que o Congresso derrubou um decreto de um presidente da República? No governo Collor. Vai vendo, BRASEW. Só para você sentir o tamanho da atropelada. Foi uma derrota homérica. E a Gleisi Narizinho bem que tentou fazer a ameaça: cortar alguns bilhões das emendas parlamentares (aquele dinheirinho do orçamento do dinheiro público que os parlamentares passam a mão para fazer obras, comprar tratores e otras cositas más, mas que não querem de jeito nenhum dar transparência). Não resolveu. O governo agora tem pouco tempo para achar uma alternativa para fechar as contas públicas. Se não pode ter aumento de IOF, se o Congresso já disse que o povo rico está cansado de pagar imposto (não sei que imposto eles pagam, mas estão cansados), o governo vai fazer o quê? Cortar benefícios sociais? Tá fácil, tá difícil, vou ali comprar um pão. Para os perdidos: Vale notar que no fim do governo Bolsonaro o IOF para compras internacionais estava acima de 6%. Mas esse imposto caiu ao longo do governo Lula e, mesmo com esse aumento proposto agora no decreto, o IOF não chegaria a 4%. Rich People Problems, BRASEW. O governo ainda pode usar a carta do Judiciário. Imposto para rico não pode Mas aumentar gasto com deputados pode. Vamos lá. O que aconteceu é que a lei exige que o número de deputados de cada estado corresponda proporcionalmente ao tamanho da população. E o Supremo mandou que o Congresso adequasse essa proporcionalidade de acordo com o último Censo demográfico. Mas eis que, se eles mantivessem o número de deputados, alguns estados perderiam cadeiras. Por exemplo, o estado do Arthur Lira, sim, nosso Arthurzito, perderia uma vaga; o estado do Hugo Motta, sim, nosso Huguito da Câmara frigorífica, perderia 2 cadeiras; o Rio de Janeiro perderia 4 cadeiras. Tixa do céu, coisa do Arthurzito???? Quem diria!!! E a conta foi a seguinte (como bem explicou Gerson Camarote na GloboNews): as emendas impositivas (que o governo é obrigado a pagar) somam 200 milhões de reais por mandato de um deputado. Entendeu o tanto que cada estado perderia? Esse dinheiro jorra para se ganhar eleições. Qual foi a solução? Aumentar o número de deputados porque assim esses estados não vão perder nenhuma vaga. Como é bonita essa história Mas o caso estava difícil de ser aprovado no Senado. Tão difícil que nosso Alcolumbre, a estrela-mor do Senado, deixou o cargo de presidente por alguns minutos para poder votar. E foi assim que, com exatamente o número mínimo de 41 votos, eles aprovaram o aumento do número de deputados. O projeto voltou para a Câmara, porque teve uma mudança, segundo informação do Senado. E foi aprovado rapidamente. Agora segue para sanção do presidente Lula. Mas todo mundo corre contra o tempo, já que o Supremo deu o prazo até o dia 30 de junho (e porque ninguém quer perder o convescote do Gilmar lá em Lisboa). Notou ali a sanção do presidente Lula? E o Alcolumbre, claro, tem seus próprios interesses. Ele, por exemplo, não anda nada feliz com o fato de Lula ter vetado os jabutis do setor elétrico que vão elevar a conta de luz. O Congresso derrubou o veto. Meu rico dinheirinho Então a vida anda assim: o Congresso quer mostrar que não tem Xandão, Dino ou Lula, e quem manda são eles. Então, inclusive, os dois presidentes (da Câmara e do Senado) vão lá no Supremo na sexta participar da audiência pública das emendas para dizer que eles que mandam (e eles não querem essa história de transparência de gasto da parte do dinheiro público que eles usam para ganhar eleições). Barroso é paz e amor! Nosso supremo Barroso anunciou a suspensão do julgamento da regulamentação das redes sociais para que todos os supremos cheguem a um consenso sobre as regras que vão estipular. O placar está em 8 a 2 para que haja responsabilização das redes sobre o que elas publicam. Mas como cada supremo votou de um jeito diferente, eles vão almoçar juntos para decidir. Publicidade O caso Mauro Cid A delação do Mauro Cid segue sua novela e entrou na décima temporada. Agora o Mauro Cid diz que o advogado do Bolsonaro ficou procurando sua filha de 14 anos para falar sobre a delação. A esposa de Mauro Cid também sofreu pressão. Sim, assédio também é uma palavra possível. Isso tudo surgiu agora que o advogado de um dos acusados disse que trocava mensagens com Mauro Cid pelo Instagram. O Xandão mandou a Polícia Federal ouvir todo mundo. E chega, BRASEW, vou ali ver como eu faço para ter um salário de deputado e poder assim ter preocupações do tipo: o IOF cobrado nas compras internacionais do meu cartão. Porque aqui, por enquanto, mal dá para comprar café nacional. Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. Todo dia, ou melhor, toda noite, o que acontece na política brasileira chega no seu canal preferido com o boletim #éNoiteNaCidade. Clique em LEIA MAIS e venha nos conhecer, darling! Ah, e também corre seguir a gente pelo @tixanews em todas as redes! Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato.