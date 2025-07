Hoje não vamos falar da cartinha do Barroso dizendo como a democracia é linda. Não vamos falar do Dudu Bolsonaro, o zero três, que disse que vai abandonar seu mandato. Não vamos falar do perfil do Departamento de Estado americano dizendo que a culpa é do Xandão. Nem do Xandão mandando derrubar postagens que já nem estavam no ar só pra tretar com a cartinha do Trump. Tampouco falaremos do Trump, que pelo visto tretou mesmo com o Putin, e agora ameaça taxar a Rússia se a guerra não acabar ( e taxar todo mundo que faz negócio com a Rússia. Hello BRICS).

Hoje só vamos falar que a Tixa está fazendo um tratamento de spa mental, montada na pedra quente da ironia e mergulhada num banho de sal grosso pra ver se desincha da overdose de absurdo.

Voltaremos na próxima segunda com o rabo renovado porque na Tixa você já sabe: sem o rabo preso, darling. Lóve you, com acento.