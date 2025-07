Sexta-feira, 18/07/2025 Arte: Marcelo Chello Xandão: Bolsonaro atentou contra a coisa mais bela do mundo Josette Goulart - TixaNews Quase poético, o motivo pelo qual Xandão botou uma tornozeleira no nosso ex. Segundo Xandão, citando Machado de Assis, Bolsonaro atentou contra a coisa mais bela do mundo. E o que seria isso? A soberania. Tem um quê de Trump, não, BRASEW? Tanto tem um quê de Trump que o secretário de Estado americano informou na noite de sexta que Trump mandou tirar o visto do Xandão, de outros ministros e parentes próximos. (Xandão agora só vai para Europa, tomar vinho francês.) Mas não foi só uma decisão poética, foi irônica também. O tal crime de atentado contra a soberania foi incluído na lei brasileira, em 2021, e sancionada por quem? Quem? Ele em pessoa, Jair Bolsonaro. Hoje é sexta, BRASEW, e é aqui que você vai saber tudo sobre a decisão Suprema que tirou Bolsonaro das redes, das embaixadas, das ruas. Comecemos pelo começo. A batida da Polícia Federal na casa do Bolsonaro. Os policiais encontraram um pen drive no banheiro (lá em casa tem uns perdidos também) e 14 mil dólares em cash. O melhor foi o Bolsonaro sair declarando hoje que sempre guardou dólares em casa. Osh! Que confissão, hein, capitão? Detalhe sórdido: Bolsonaro nunca declarou dinheiro em espécie para a Justiça eleitoral desde 2006. Ao mesmo tempo, não chega a surpreender ele dizer que tem sempre dólares em casa já que várias reportagens já mostraram que The Bolsonaros adoram comprar um imóvel pagando com dinheiro vivo. Outra muito boa do nosso ex foi dizer que nunca pensou em ir para embaixadas, fingindo que nunca foi passar um Carnaval na Embaixada da Hungria. Na época, ele disse que foi lá dar uma consultoria. Mas todo mundo notou que era um medinho do Xandão mandar prendê-lo. Publicidade O pen drive Bolsonaro disse que um policial pediu para ir ao banheiro e voltou com um pen drive na mão. Já se defendendo? Agora já queremos saber o que tem no pen drive. As ordens do Xandão Além da batida policial, Xandão mandou botar uma tornozeleira eletrônica em Bolsonaro (a pedido do procurador nada amigo geral da República), proibiu nosso ex de ligar para embaixadores e diplomatas ou de chegar perto de embaixadas. Bolsonaro também não pode mais falar com Dudu Bolsonaro, o zero três. Terá que ficar em casa a partir das sete da noite e durante todo o fim de semana. Todas as medidas foram tomadas no âmbito do inquérito que investiga Dudu Bolsonaro, nosso deputado federal licenciado, que foi para os States fazer lobby para Trump interferir na Justiça brasileira em prol do papis. Xandão também mencionou o risco de fuga do nosso ex bem no momento em que Bolsonaro está sendo julgado por tentativa de golpe de Estado (e a procuradoria geral já pediu sua condenação). Os crimes Xandão lista uma série de crimes que justificaram a operação policial de hoje, mas basicamente o que deixou a coisa fácil para o Supremo foram as cartinhas do Trump tentando interferir no Brasil. Eis os crimes: Primeiro. Crime de coação no curso do processo, previsto no artigo 344 do Código Penal. Basicamente, Jair e Dudu são acusados de tentar intimidar ministros supremos, integrantes da procuradoria geral e da polícia federal por meio de declarações públicas em redes sociais e entrevistas. Segundo. Obstrução de investigação de infração penal envolvendo organização criminosa, conforme o artigo 2º, §1º da Lei 12.850/13. Segundo Xandão, Bolsonaro não só atuou em parceria com Dudu como financiou as suas ações no exterior (Bolsonaro declarou que fez um Pix de 2 milhões de reais para sustentar Dudu nos States). Terceiro. Crime de abolição violenta do Estado democrático de Direito, conforme o artigo 359-L do Código Penal. Bolsonaro estaria tentando romper a normalidade institucional e influenciar decisões judiciais com apoio da gringa. Quarto. Crime de atentado à soberania nacional (a coisa mais bela do mundo, segundo Machado de Assis), descrito no artigo 359-I do Código Penal. Basicamente, esse crime está relacionado à tentativa de submeter a Suprema Corte brasileira às cartinhas do Trump. As provas A decisão de Xandão aponta confissões indiretas de Bolsonaro e de Dudu. Eles falam mais do que o homem da cobra. Por exemplo, Dudu deixou claro que estava tentando sanções contra o Xandão. Bolsonaro repostou e celebrou a cartinha do Trump que atacou o Supremo e botou tarifas no Brasil. E postagens e mais postagens e entrevistas em que Dudu fala das articulações com autoridades dos Estados Unidos para que Bolsonaro tivesse uma anistia para ele mesmo, em clara pressão externa sobre a Suprema Corte brasileira. Basicamente, levando em conta o crime contra soberania nacional, tem especialista dizendo que até caberia uma prisão preventiva no rolê (Dudu Bolsonaro disse que as tarifas do Trump aconteceram porque ele pediu). Ou seja, Xandão pegou leve? O próprio Bolsonaro diz saber que vai ser preso mais dia menos dia. Os States Passou o dia e Trump não falou do assunto da tornozeleira de Bolsonaro (ele já tinha mandado uma cartinha ontem). Trump só quis saber de falar do Brics e dizer que ele esvaziou a reunião do Brasil quando ameaçou botar tarifas extras de 10% para quem se alinhasse ao grupo. Brics é de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O medo do Trump é que esse grupo acabe enfraquecendo o dólar e adotando outra moeda. Já era noite quando o secretário de Estado americano anunciou as sanções a Xandão e outros ministros do STF, além do procurador Gonet, por conta da decisão contra Bolsonaro. Os Estados Unidos dizem que Xandão atenta contra a liberdade de expressão. Claro, claro. Publicidade Arte: TixaNews E quem está lucrando bilhões? Um gringo de um fundo bilionário nos Estados Unidos explicou hoje no Jornal Nacional que no dia do anúncio das tarifas do Brasil teve gente apostando de 3 a 4 bilhões de dólares na desvalorização do real frente o dólar. Três horas depois realizou um ganho de 40% a 50% do investimento quando Trump anunciou o tarifaço fora do comum. (As tarifas não têm embasamento econômico porque os Estados Unidos exportam mais do que compram do Brasil.) E a oposição? Que queria que Alcolumbre, a estrela de Davi do Senado, suspendesse as férias dos parlamentares. Pra quê? Para eles poderem ficar falando da tornozeleira do Bolsonaro? Davi disse que vai ter férias de julho sim. E a defesa do Bolsonaro? Os advogados do nosso ex dizem que as medidas do Xandão foram severas, injustificadas e desproporcionais, afirmando que não há provas de crimes cometidos por Bolsonaro. Os advogados também criticaram a exigência de tornozeleira eletrônica e a proibição de contato com o filho Eduardo, dizendo que isso foi desumano. Eles reforçaram que Bolsonaro sempre cumpriu decisões judiciais e negaram risco de fuga. Então é isso, BRASEW. Chega por hoje. E pensar que a gente só ia voltar na segunda, né?