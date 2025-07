Terça-feira, 22/07/2025 Arte: Marcelo Chello Xandão, desculpa qualquer coisa, talkey? Josette Goulart - TixaNews Os advogados do Bolsonaro disseram para o Xandão, em manifestação oficial no processo do golpe, que nosso ex está fazendo tudo o que o ministro mandou. E eles prometem que nosso ex vai ficar quietinho daqui por diante. Xandão, desculpa qualquer coisa aí, talkey? Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, os advogados pedem que o supremo Xandão explique direitinho o que Bolsonaro pode ou não fazer, porque em nenhum momento o ministro disse, por exemplo, que Bolsonaro não poderia dar entrevistas. A decisão era de que ele não poderia aparecer em nenhuma rede social. (O que, na prática, significa que ele não pode dar entrevista, né?) "De toda forma, em sinal de respeito absoluto à decisão da Suprema Corte, o Embargante não fará qualquer manifestação até que haja o esclarecimento apontado nos presentes Embargos." Quem te viu, quem te vê, hein, Jair? Publicidade A ameaça Xandão ameaçou botar Bolsonaro na prisão por conta das fotos e filmagens dele exibindo a tornozeleira eletrônica e dizendo que segue a lei de Deus. A decisão do Supremo não foi muito bem recebida pelos formadores de opinião. Não param de surgir análises de juristas, jornalistas e até ex-supremos dizendo que não se pode ter censura prévia e que Bolsonaro não pode ficar refém de redes sociais de terceiros, das quais ele não tem controle. (Mas como bem lembra um advogado, "desde quando Xandão se abala com críticas?") Além dos analistas, o supremo Fux também criticou Xandão (mas avisou antes). O ministro fez um voto ontem dizendo que não concorda com as medidas do Xandão tomadas ainda na sexta-feira. Fux disse, no seu voto, que não existem provas novas que justifiquem as medidas. Que as medidas, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de sair de casa à noite e nos fins de semana, são desproporcionais e que a decisão de proibir o uso de redes sociais fere a liberdade de expressão. Mas Fux foi voto vencido, e por 4 a 1 a Turma Suprema decidiu manter a tornozeleira, a proibição do uso das redes etc. In Fux We Trust A confusão está armada porque Fux foi aquele que proibiu Lula de dar entrevista quando nosso atual estava preso. Mas não só isso. Fux também foi apontado por diversas fontes como um dos poucos ministros poupados das sanções americanas contra os supremos nessa bagunça que é a história do Trump botando tarifaço com a exigência de Bolsonaro livre. Aí já viu, a galera já voltou com o "In Fux We Trust". Dino, Cármen e Zanin, que votaram a favor da tornozeleira, parecem estar na listinha dos supremos que tiveram seus vistos cassados. Nota importante: o departamento americano ainda não fez uma comunicação oficial de quem são os amigos do Xandão que vão sofrer sanções. A expectativa é de que, em algum momento, a diplomacia americana informe ao Itamaraty quem são os sancionados. Façam suas apostas Uma coisa é certa: da esquerda à direita, o consenso é que Bolsonaro será condenado à prisão. Agora a galera só quer saber de apostar quando se dará a prisão. Dudu no Tarifaço Para tentar salvar a possibilidade de Dudu Bolsonaro ser candidato nas próximas eleições, o governador do Rio mostrou disponibilidade de nomeá-lo secretário de Estado. E mesmo no cargo, Dudu continuaria lá nos States apoiando e fazendo lobby pró-tarifaço do Trump. Mas o Lindbergh Farias, que aqui chamamos de Lindt e que é líder do PT na Câmara, entrou com um pedido para que o Supremo impeça a manobra. Dudu não renunciou ao mandato porque poderia ficar inelegível. O advogado eleitoral Ricardo Penteado nos explicou que, se Dudu for cassado por falta, ele pode se candidatar normalmente no ano que vem. Por isso, o PT também tenta a cassação do mandato via Comissão de Ética, para que a inelegibilidade entre na pauta. Só sei que, enquanto Dudu faz lobby contra o Brasil, a favor de seu pai, é o dinheiro do brasileiro que paga seu salário. Corra, Motta, corra Os deputados bolsonaristas tentaram fazer reuniões das comissões de Segurança Pública e de Relações Exteriores para dar aquele apoio ao nosso ex, mas o dono da Câmara frigorífica, Huguito Motta, cortou as asinhas da galera. Motta publicou um ato que proíbe qualquer reunião de comissão até o dia 1º de agosto. Na sexta, Huguito já tinha dito que não ia cancelar o recesso porque ia ter reforma na Casa. Publicidade E o Tarcísio? O Tarcísio saiu com essa hoje: "A questão política é sempre um entrave. O Tarcísio saiu com essa hoje: "A questão política é sempre um entrave. Mas aí é hora de deixar a política de lado, ver o interesse nacional e entender a natureza do movimento geopolítico que está em curso para que a gente busque o interesse nacional, o interesse do país." Aquele momento que parece que a gente não sabe se ele está falando dos Bolsonaros ou do Lula. Mas era do Lula, darling. Por conta das diferenças ideológicas com Trump. Como se o Trump quisesse mesmo negociar alguma coisa.