Segunda-feira, 04/08/2025 Arte: Marcelo Chello Xandão parcela prisão de Bolsonaro (no boleto) Josette Goulart - TixaNews Primeiro a tornozeleira, agora a domiciliar. Só falta a Papuda, BRASEW. Xandão parcelou a prisão de Bolsonaro. (E foi no boleto mesmo, porque o cartão está bloqueado pela Magnitsky.) The Bolsonaros tanto fizeram que conseguiram. A cronologia ficou assim: Bolsonaro vira réu pelos ataques golpistas. Dudu foi pros States fazer lobby com Trump para Bolsonaro não ser preso. Dudu passou a ser investigado por tentativa de obstruir e coagir a Justiça, e por atos violentos antidemocráticos. Trump mete tarifaço no Brasil. Xandão mete Bolsonaro no inquérito do Dudu (porque ele financiou Dudu nos States) e manda botar tornozeleira. E, de quebra, proibiu Jair de usar redes sociais, inclusive de terceiros. Dudu se faz de desentendido e publica foto do pai (que foi desfilar a tornozeleira no Congresso). Xandão avisa que vai deixar passar, mas que, na próxima, manda para a prisão. Trump sanciona Xandão com Magnitsky (o Supremo fica sem cartão). The Bolsonaros chamam manifestações pelo Brasil todo, botam o capitão para fazer discurso via celular e publicam nas redes sociais. Tudo o que Xandão disse para não fazer. Aí veio o Teje Preso. Mas só domiciliar. (Às vésperas do início do tarifaço.) Quando setembro chegar, ninguém mais vai estranhar se o Supremo condenar Bolsonaro à prisão por atos golpistas. (Isso, darling, Bolsonaro ainda não foi condenado. A prisão de hoje é por outro rolê.) Pensamento aleatório. Pronto. Aconteceu. Metade dos presidentes da redemocratização foram presos. (Já pode dobrar a meta?) Fiz a conta certa, será? Aff. Foram presos: Lula e Temer. Estão na domiciliar: Collor e Bolsonaro. Passaram incólumes: Sarney, Itamar, FHC e Dilmita. Eis os argumentos de Xandão para a prisão domiciliar: "Houve, sim, participação de Bolsonaro por meio do uso das redes nos atos realizados por apoiadores, em que foram utilizadas bandeiras dos EUA com apoio às tarifas impostas ao Brasil para coagir o Supremo." Xandão diz que avisou que a publicação na rede do filho Eduardo (a da foto da tornozeleira) não podia, mas que iria abrir uma exceção. E agora, Flavitcho, o filho zero um, postou o vídeo de Bolsonaro participando da manifestação com a tornozeleira, via celular. The Bolsonaros produziram e usaram material pré-fabricado para continuar tentando obstruir o Supremo. Carluxo também postou foto do pai e pediu para as pessoas o seguirem nas redes. Dudu também fez falas direcionadas aos manifestantes, ao que Xandão diz ser claramente uma atuação coordenada dos filhos de Jair para atacar o Supremo e com intuito de interferir no julgamento da ação penal. Dudu também fez live com ameaças a novas sanções contra os supremos: "Em breve, nem Paris haverá mais para eles". Xandão também diz que o Nikolas Ferreira participou do rolê ao botar o Bolsonaro na Paulista, também em uma ligação. E, segundo o ministro supremo, foi tudo tão flagrante que até o filho Flávio apagou o conteúdo (de fato, Flavitcho apagou o vídeo horas depois de ter postado, alegando insegurança jurídica). E a moda do Xandão de usar caixa alta? "A JUSTIÇA NÃO PERMITIRÁ QUE UM RÉU A FAÇA DE TOLA, ACHANDO QUE FICARÁ IMPUNE POR TER PODER POLÍTICO E ECONÔMICO." Pensamento aleatório: vocês botaram reparo que Xandão não impediu Dudu Bolsonaro de postar nas redes? Publicidade Os efeitos da decisão Não pode sair de casa;

Visitas só com autorização prévia do Supremo;

Não pode usar telefone;

Advogados registrados podem entrar e sair da casa;

Segue sem poder falar com embaixadores;

Segue sem poder publicar nas redes. O meme Bolsonaro finalmente aderiu ao fique em casa. E agora, Trump? Dudu Bolsonaro jogou todas as fichas na ideia de que Só o Trump Salva. E agora? O que fará, Trump? As tarifas entram em vigor na quarta (mas para bem menos produtos do que estava previsto originalmente). Trump tinha aberto a possibilidade de falar com Lula, mas e agora? Vai falar. A outra possibilidade é mais Magnitsky. Vão vir sanções para mais supremos? Para a família dos ministros? (Não quero dizer nada, mas o que tem de gente que nunca pegou uma Magnitsky e mesmo assim está com a tal morte financeira...) Enquanto isso Enquanto isso, o povo ouvido pelo Datafolha diz que não seria uma boa Bolsonaro ser candidato (67%). A maioria também não quer o Lula candidato (54%). E agora que o Alckmin foi na Ana Maria Braga, o povo já acha que ele está com tudo. Mas o tarifaço não fez tanto efeito assim na popularidade de Lula, segundo o Datafolha. Continua com o mesmo índice de reprovação: 40%. As manifestações Flavitcho achou um erro os governadores presidenciáveis bolsonaristas não terem ido às manifestações pró-Bolsonaro (que teve gente, pero no mucho). Mas a real é que o Datafolha diz que 61% do eleitorado afirma que se recusa a votar em candidato que prometer anistiar Bolsonaro pelo 8 de Janeiro. Ouch!!! Doeu. A pesquisa Datafolha foi realizada presencialmente com 2.004 pessoas de 16 anos ou mais, em 130 municípios pelo Brasil. Publicidade Oi, Rui E o procurador nada amigo-geral da República pediu ao Supremo Flávio Dino que envie ao Superior Tribunal de Justiça o inquérito que investiga Rui Costa por supostos crimes durante a compra de respiradores na pandemia. Paulo Gonet diz que o então governador da Bahia (hoje ministro da Casa Civil) assinou contrato com previsão de pagamento antecipado integral e sem garantias ao ente público. Vai vendo, BRASEW. Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. Todo dia, ou melhor, toda noite, o que acontece na política brasileira chega no seu canal preferido com o boletim #éNoiteNaCidade. Clique em LEIA MAIS e venha nos conhecer, darling! Ah, e também corre seguir a gente pelo @tixanews em todas as redes! Leia mais Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato. Compartilhar essa edição